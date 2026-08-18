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Xe Lynk & Co, Zeekr cao cấp sẽ lắp trong nhà máy Volvo, có dòng đang bán ở Việt Nam

| | Thị trường

Tập đoàn Geely sẽ bắt đầu sản xuất các dòng xe hạng sang Zeekr và Lynk & Co tại hệ thống nhà máy Volvo ở châu Âu từ năm 2028, nhằm hiện thực hóa chiến lược nội địa hóa và mở rộng quy mô toàn cầu.

Geely kế hoạch sản xuất xe sang tại các nhà máy Volvo ở châu Âu từ năm 2028

Tập đoàn Geely sẽ khởi động dây chuyền sản xuất các dòng xe thuộc phân khúc cao cấp tại các nhà máy của Volvo ở châu Âu kể từ năm 2028. Thông tin này được tân Chủ tịch Geely Automobile, ông An Conghui (Andy An), chính thức chia sẻ. Tuyên bố trên được giới phân tích nhận định là bước đi nhằm mở đường cho các thương hiệu xe Zeekr và Lynk & Co thâm nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Xe Lynk & Co, Zeekr cao cấp sẽ lắp trong nhà máy Volvo, có dòng đang bán ở Việt Nam - Ảnh 1.

Nhà máy Volvo sẽ lắp cả xe Trung Quốc cao cấp. Ảnh: Volvo

Thay đổi nhân sự cấp cao tại Geely Automobile

Sự thay đổi định hướng diễn ra ngay sau khi Trung tâm Truyền thông của Zhejiang Geely Holding Group xác nhận ông Li Shufu (Eric Li) rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Geely Automobile. Quyền lực quản lý được chuyển giao cho ông An Conghui. Dù vậy, ông Li Shufu vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Geely Holding - công ty mẹ của Geely Automobile.

Đảm nhận vị trí mới, ông An Conghui sẽ tập trung thúc đẩy tính hiệu quả chuỗi cung ứng nội bộ, tăng cường hợp tác với cổ đông kiểm soát và đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định. Tại hội nghị báo cáo kết quả tài chính bán niên năm 2026, tân Chủ tịch đã trình bày chi tiết về chiến lược mở rộng quy mô sản xuất của tập đoàn tại thị trường nước ngoài.

Xe Lynk & Co, Zeekr cao cấp sẽ lắp trong nhà máy Volvo, có dòng đang bán ở Việt Nam - Ảnh 2.

Sự thay đổi nằm trong chiến lược của lãnh đạo mới của Geely. Ảnh: Volvo

Chiến lược nội địa hóa châu Âu ở phân khúc xe cao cấp

Ông An Conghui khẳng định hệ thống nhà máy của Volvo tại châu Âu sẽ giữ vai trò trung tâm trong chiến lược nội địa hóa của tập đoàn. Các cơ sở này đảm nhận công đoạn lắp ráp những dòng xe cao cấp thuộc hệ sinh thái Geely Automobile với thời điểm đi vào sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu từ năm 2028. Hiện tại, Geely Automobile Holdings đang trực tiếp quản lý các thương hiệu Geely, Geely Galaxy, Zeekr và Lynk & Co.

Trong danh mục thương hiệu của tập đoàn, Lynk & Co hướng tới nhóm khách hàng trẻ ở phân khúc tiệm cận cao cấp, còn Zeekr định vị ở phân khúc hạng sang. Giới quan sát nhận định tuyên bố của ông An Conghui trực tiếp đề cập đến kế hoạch đưa các mẫu xe thuộc hai thương hiệu này vào dây chuyền sản xuất tại châu Âu. Các ứng viên hàng đầu được xem xét bao gồm Lynk & Co 900 - dòng xe cũng đang bán ở Việt Nam, Zeekr 9X và dòng xe plug-in hybrid crossover Zeekr 8X.

Xe Lynk & Co, Zeekr cao cấp sẽ lắp trong nhà máy Volvo, có dòng đang bán ở Việt Nam - Ảnh 3.

Lynk & Co 900 là dòng xe cao cấp đang được bán ở Việt Nam. Ảnh: Autoinchina

Xe Lynk & Co, Zeekr cao cấp sẽ lắp trong nhà máy Volvo, có dòng đang bán ở Việt Nam - Ảnh 4.

Các mẫu xe của Zeekr đều được định vị cao cấp. Ảnh: Zeekr

Mạng lưới cơ sở sản xuất tại thị trường châu Âu

Volvo hiện vận hành hai nhà máy lắp ráp xe tại Thụy Điển và Bỉ. Một cơ sở sản xuất xe điện thứ ba đang trong quá trình xây dựng tại Slovakia, dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu năm 2027. Như vậy, Geely Automobile có ba lựa chọn nhà máy để triển khai kế hoạch. Bên cạnh đó, Geely đã thành lập liên doanh với Ford để sản xuất xe tại nhà máy của hãng xe Mỹ ở Tây Ban Nha, dự kiến khởi công xuất xưởng hai mẫu xe mang thương hiệu Geely từ năm 2028.

Về quy mô hoạt động, Geely Holding Group vươn lên vị trí thứ 7 trong số 10 tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới xét theo thị phần trong nửa đầu năm 2026, chiếm 4,6% thị phần toàn cầu. Tại thị trường nội địa, mẫu xe Geely EX2 (Xingyuan / E2) duy trì vị thế dòng xe bán chạy nhất với 226.465 xe bàn giao cho khách hàng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2026, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Theo Khôi Nguyên

Đời sống & Pháp luật

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