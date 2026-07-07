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Lynk & Co 02 sắp ra mắt Việt Nam có nâng cấp lớn ở quê nhà: Chuyển sang nền tảng 800V, bổ sung LiDAR, sạc siêu nhanh

| | Thị trường

Lynk & Co 02 chuẩn bị được nâng cấp đáng kể với nền tảng 800V, sạc siêu nhanh 6C và hệ thống hỗ trợ lái sử dụng LiDAR trước khi ra mắt trong quý III/2026.

Lynk & Co đang chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp của mẫu SUV coupe thuần điện 02 tại thị trường Trung Quốc trong quý III/2026. Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản mới là việc chuyển sang nền tảng điện áp cao 800V, tích hợp cảm biến LiDAR và hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh 6C.

Lynk & Co 02 sắp ra mắt Việt Nam có nâng cấp lớn ở quê nhà: Chuyển sang nền tảng 800V, bổ sung LiDAR, sạc siêu nhanh - Ảnh 1.

Lynk & Co 02 sắp được nâng cấp với nhiều công nghệ mới. Ảnh: CNC

Theo thông tin được lãnh đạo phụ trách bán hàng của Lynk & Co xác nhận, mẫu xe hiện được bán tại Trung Quốc dưới tên gọi Lynk & Co 20 sẽ được nâng cấp đáng kể về mặt công nghệ, trong khi thiết kế ngoại thất chỉ thay đổi nhẹ.

Đáng chú ý nhất là việc mẫu xe sẽ sử dụng kiến trúc điện 800V với công nghệ silicon carbide (SiC), hỗ trợ sạc nhanh 6C. Theo cách hiểu đơn giản, bộ pin có thể nhận công suất sạc gấp 6 lần dung lượng danh định, hứa hẹn rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng so với thế hệ hiện tại.

Lynk & Co 02 sắp ra mắt Việt Nam có nâng cấp lớn ở quê nhà: Chuyển sang nền tảng 800V, bổ sung LiDAR, sạc siêu nhanh - Ảnh 2.

Phiên bản mới chuyển sang nền tảng điện áp cao 800V. Ảnh: CNC

Ngoài ra, Lynk & Co 02 mới còn được trang bị cảm biến LiDAR đặt trên nóc xe, mở đường cho việc tích hợp các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao thuộc nền tảng G-Pilot. Tùy phiên bản, xe có thể sử dụng cấu hình với hai chip Nvidia Drive Orin cho tổng sức mạnh xử lý 508 TOPS hoặc nền tảng Nvidia Thor AGX với công suất tính toán lên tới 700 TOPS.

Theo nhà sản xuất, hệ thống hỗ trợ lái mới sẽ hỗ trợ các tính năng như dẫn đường tự động trên cao tốc và đô thị (NOA), cùng khả năng tự di chuyển trong bãi đỗ xe nhiều tầng và nhận diện các trạm thu phí, cổng bãi đỗ xe.

Lynk & Co 02 sắp ra mắt Việt Nam có nâng cấp lớn ở quê nhà: Chuyển sang nền tảng 800V, bổ sung LiDAR, sạc siêu nhanh - Ảnh 3.
Lynk & Co 02 sắp ra mắt Việt Nam có nâng cấp lớn ở quê nhà: Chuyển sang nền tảng 800V, bổ sung LiDAR, sạc siêu nhanh - Ảnh 4.

Cảm biến LiDAR xuất hiện trên nóc xe. Ảnh: CNC

Về thiết kế, Lynk & Co 02 phiên bản nâng cấp không thay đổi quá nhiều so với mẫu xe đang bán. Những khác biệt chủ yếu nằm ở cản trước, cản sau được tinh chỉnh và cánh gió đuôi xe có thiết kế thể thao hơn.

Theo hồ sơ đăng ký tại Trung Quốc, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.495 x 1.845 x 1.573 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm. Hệ truyền động gồm một mô-tơ điện đặt phía sau cho công suất tối đa 245 kW (tương đương 329 mã lực), đi kèm bộ pin LFP, tuy nhiên dung lượng pin cụ thể chưa được công bố.

Lynk & Co 02 sắp ra mắt Việt Nam có nâng cấp lớn ở quê nhà: Chuyển sang nền tảng 800V, bổ sung LiDAR, sạc siêu nhanh - Ảnh 5.

Thiết kế ngoại thất chỉ được tinh chỉnh nhẹ. Ảnh: CNC

Phiên bản Lynk & Co 02 hiện hành tại Trung Quốc đang được bán với hai tùy chọn pin 51,2 kWh và 61,47 kWh, đi kèm động cơ điện có công suất từ 235 đến 335 mã lực. Giá bán dao động từ 109.900 đến 150.900 nhân dân tệ (khoảng 400-550 triệu đồng).

Việc nâng cấp lên nền tảng 800V và bổ sung LiDAR cho thấy Lynk & Co đang đẩy mạnh cuộc đua công nghệ trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ - trung, nơi ngày càng nhiều mẫu xe Trung Quốc chuyển sang sử dụng kiến trúc điện áp cao và các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến.

Lynk & Co 02 nhận cọc tại Việt Nam: Cỡ Corolla Cross, dáng coupe, chung nền tảng Volvo, chạy 530km/sạc

Theo Bảo Lâm

Đời sống & Pháp luật

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