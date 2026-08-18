Giá bạc thỏi, bạc miếng sáng ngày 18/8 tại DOJI, Ancarat, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã vượt mốc 66 USD/ounce (tương đương khoảng 2,13 triệu đồng/lượng) vào sáng sớm sau đó giảm xuống 65,4 USD/ounce giữa bối cảnh kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất giảm dần sau một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ. So với giá thế giới, giá bạc trong nước đang cao hơn khoảng 230.000 đồng/lượng.

Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên chính sách trong tháng 9 và không còn hoàn toàn dự đoán về việc tăng lãi suất vào cuối năm, khác với chỉ một tuần trước. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed và bình luận của Chủ tịch Kevin Warsh tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole thường niên để tìm thêm manh mối về triển vọng chính sách.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9/2026 hiện chỉ còn 33%, giảm mạnh so với mức 51,2% của tháng trước. Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào biên bản cuộc họp tháng 7/2026 của Fed, dự kiến công bố ngày 19/8, nhằm tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình chính sách.

Trong khi đó, các nhà giao dịch vẫn thận trọng về rủi ro lạm phát khi triển vọng về một thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran mờ nhạt sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông không quan tâm đến việc gia hạn thỏa thuận hòa bình tạm thời.

Ở những nơi khác, bạc vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ từ quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, tấm pin mặt trời quang điện, xe điện và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.