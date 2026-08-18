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Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời

| | Thị trường

Mẫu xe điện hai chỗ Nano S05 bất ngờ xuất hiện tại nhà máy TMT Motors ở Hưng Yên. Xe có kích thước rất nhỏ, hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Nano S05 vừa được bắt gặp tại khu vực nhà máy của TMT Motors. Đây là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ, chỉ có hai chỗ ngồi, được TMT Motors phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật của Silence S04 từ châu Âu.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 1.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 2.

Nano S05 lộ diện tại nhà máy TMT Motors. Ảnh: Facebook

Theo thông tin từ phía bán hàng, Nano S05 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong khoảng 1-2 tháng tới. Giá bán được tiết lộ ở mức khoảng 120 triệu đồng cho bản một pin và 140 triệu đồng cho bản hai pin.

Nano S05 có gì?

Qua hình ảnh thực tế, Nano S05 sở hữu kiểu dáng khá đặc trưng của một mẫu xe đô thị siêu nhỏ. Phần đầu xe ngắn, kính chắn gió lớn, đèn LED kéo ngang trên nắp ca-pô và cụm đèn đặt thấp hai bên tạo diện mạo đơn giản.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 3.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 4.

Cận cảnh đầu xe Nano S05 với dải đèn LED. Ảnh: Facebook

Theo những gì TMT tiết lộ trước đó, xe sử dụng bộ mâm 13 inch, đi cùng lốp 155/65R13. Hai bên thân xe có cửa hông, trong khi phía sau là một cửa mở lớn. Kích thước nhỏ giúp Nano S05 có khả năng xoay trở thuận tiện khi di chuyển trong những tuyến đường hẹp hoặc khu vực đông dân cư.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 5.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 6.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 7.

Thiết kế đuôi xe Nano S05 với cửa hậu mở rộng. Ảnh: TMT

Nano S05 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.280 x 1.290 x 1.590 mm. Để dễ hình dung, mẫu xe này ngắn hơn tới 910 mm và hẹp hơn 389 mm so với VinFast VF 3, mẫu mini car điện đang bán tại Việt Nam với kích thước 3.190 x 1.679 x 1.622 mm. So với xe máy như Honda SH, chiều dài chiếc ô tô này chỉ hơn khoảng 200 mm.

Thiết kế đuôi xe khá vuông vức, cửa hậu chiếm phần lớn diện tích phía sau. Cụm đèn hậu được bố trí thấp trên cản, trong khi phần kính phía sau có kích thước lớn, giúp tăng khả năng quan sát từ bên trong.

Khoang cabin chỉ bố trí cho hai người. Bảng điều khiển theo hướng tối giản với màn hình màu 5 inch hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, dung lượng pin và chế độ vận hành. Xe không có màn hình giải trí trung tâm nhưng được trang bị cổng USB, giá đỡ điện thoại, kính chỉnh điện và điều hòa.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 8.

Khoang cabin 2 chỗ ngồi tối giản của Nano S05. Ảnh: Facebook

Phía sau hàng ghế là khu vực chứa đồ. Không gian này được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu cơ bản hằng ngày như mang theo túi xách, ba lô hoặc cặp tài liệu.

Hai lựa chọn pin, có bản tháo rời

Nano S05 được TMT Motors phát triển với hai cấu hình lưu trữ năng lượng. Cả hai đều hỗ trợ sạc từ nguồn điện dân dụng 220V và sử dụng chuẩn sạc CCS2.

Bản sử dụng pin cố định có phạm vi di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, bản pin tháo rời có các tùy chọn quãng đường từ 75 km đến 150 km, tương đương gần 10 vòng quanh Hồ Tây nếu đạt mức tối đa.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 9.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 10.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 11.

Pin xe có thể tháo rời. Ảnh: TMT

Điểm đáng chú ý của bản pin tháo rời nằm ở khả năng đưa bộ pin ra khỏi xe để sạc. Theo thông tin được cung cấp, thao tác tháo pin mất khoảng 15 giây, sau đó người dùng có thể mang pin vào nhà hoặc văn phòng và sạc trực tiếp qua ổ điện gia đình.

Cách bố trí này có thể phù hợp với nhóm người dùng ở khu vực chưa có hạ tầng trạm sạc cố định hoặc không thuận tiện đưa ô tô vào vị trí sạc.

Hiện TMT Motors chưa công bố chính thức toàn bộ thông số, giá bán và thời điểm mở bán Nano S05 tại Việt Nam. Những thông tin về giá 120 triệu đồng cho bản một pin và 140 triệu đồng cho bản hai pin mới dừng ở mức dự kiến từ phía bán hàng.

Một số hình ảnh khác về Nano S05:

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 12.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 13.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 14.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 15.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 16.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 17.

Nano S05 - Ô tô điện giá dự kiến hơn 120 triệu đồng lộ diện thực tế tại Việt Nam, dễ thành hàng 'hot' với chiều dài hơn Honda SH chỉ 20cm, pin tháo rời- Ảnh 18.

Ảnh: TMT

Theo Bảo Lâm

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
Nano S05

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