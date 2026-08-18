Đột kích 7 căn nhà, công an phát hiện đường dây sản xuất bột ngọt và cà phê giả, tịch thu hơn 120.000 sản phẩm tại Thái Lan

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán nước tương và nhiều mặt hàng tiêu dùng giả, thu giữ hơn 120.000 tang vật tại 7 địa điểm ở Bangkok và các tỉnh lân cận.

Chiến dịch do Phòng Chống Tội phạm Kinh tế (ECSD) thuộc CIB phối hợp với đại diện các doanh nghiệp bị ảnh hưởng thực hiện. Sau quá trình điều tra hoạt động phân phối nước tương giả tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm này có liên hệ với một nhà bán buôn ở tỉnh Lopburi.

Từ manh mối trên, cảnh sát mở rộng điều tra và xác định 7 địa điểm gồm nhà ở, cơ sở sản xuất và kho hàng tại Lopburi, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Pathum Thani và Bangkok. Lệnh khám xét được Tòa án Sở hữu Trí tuệ và Thương mại Quốc tế Trung ương ban hành.

Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 13 nhóm tang vật với 122.333 món. Đáng chú ý có 118.100 nhãn giả của một thương hiệu nước tương nổi tiếng, 1.600 nhãn dán hộp, 544 thùng nước tương giả, tương đương 6.528 chai, cùng 12 thùng nước tương giả loại 700 ml đã đóng chai và dán nhãn giả.

Ngoài thành phẩm, cảnh sát còn phát hiện lượng lớn nguyên liệu và dụng cụ phục vụ sản xuất. Tang vật gồm 1.521 chai thủy tinh cũ được mua lại từ các cửa hàng đồ cũ, 360 chai nhựa rỗng, hai bể trộn lớn cùng caramel màu thực phẩm, axit axetic, natri benzoat, muối, bột ngọt và hương liệu nước tương.

Theo cơ quan điều tra, những nguyên liệu này được sử dụng để pha chế sản phẩm giả nhằm mô phỏng nước tương chính hãng và giảm chi phí sản xuất. Các sản phẩm thu giữ có sự khác biệt về màu sắc, mùi vị và chất lượng so với hàng thật.

Đáng chú ý, đường dây không chỉ sản xuất nước tương giả mà còn liên quan đến nhiều mặt hàng tiêu dùng khác như nước mắm, gia vị, cà phê và bột ngọt. Hàng hóa được vận chuyển bằng nhiều xe bán tải kín, sau đó đưa vào các cửa hàng tại các tỉnh để tiêu thụ.

Cảnh sát cho biết hoạt động sản xuất diễn ra trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh và thiếu các biện pháp kiểm soát chất lượng. Một số nguyên liệu, đặc biệt là nguồn bột ngọt được sử dụng trong quá trình pha chế, chưa xác định rõ nguồn gốc, làm dấy lên lo ngại về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng nhằm xác định toàn bộ các cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng giả. Các nghi phạm có thể bị xử lý theo Luật Thương hiệu năm 1991 và Luật Thực phẩm năm 1979 của Thái Lan với các hành vi liên quan đến làm giả, tàng trữ và buôn bán hàng hóa mang nhãn hiệu của doanh nghiệp khác.

CIB đồng thời cảnh báo người tiêu dùng và các nhà hàng cần thận trọng khi mua nước tương, gia vị và các sản phẩm thực phẩm. Cơ quan này khuyến nghị lựa chọn hàng hóa từ nhà sản xuất, nhà phân phối uy tín và kiểm tra kỹ nhãn mác, bao bì, nắp chai trước khi mua.