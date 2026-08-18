Yugo Metals vừa công bố loạt kết quả mới từ chương trình khoan kim cương đầu tiên tại khu vực Erak, thuộc dự án vàng Sinjakovo ở Bosnia-Herzegovina. Cụ thể, công ty đã hoàn thành 9 lỗ khoan kim cương với tổng chiều dài 1.057m tại Erak. Kết quả mới nhất cho thấy nhiều đoạn quặng vàng có hàm lượng cao.

Tại lỗ khoan ERDD006, Yugo Metals ghi nhận một đoạn quặng dài 36,1m, với hàm lượng trung bình 2,3 gram vàng/tấn, bắt đầu từ độ sâu 51,8m. Đáng chú ý, bên trong đoạn quặng này còn xuất hiện những phần có hàm lượng vàng cao hơn đáng kể. Trong đó, đoạn dài 3 m đạt 14,5 gram vàng/tấn, còn đoạn dài 1,9 m ở độ sâu 86 m có hàm lượng lên tới 16 gram vàng/tấn.

Các lỗ khoan khác cũng tiếp tục cho kết quả tích cực. Lỗ ERDD009 ghi nhận 10,4m quặng với hàm lượng 2,6 gram vàng/tấn từ độ sâu 74,6m, trong đó có đoạn dài 1,2m đạt 20,9 gram vàng/tấn. Lỗ ERDD007, công ty ghi nhận thêm 22,4m quặng với hàm lượng 1,1 gram vàng/tấn từ độ sâu 75m.

Theo CEO Petar Tomašević, các kết quả khoan mới giúp củng cố mô hình địa chất mà Yugo Metals xây dựng, đồng thời cho thấy Erak có tiềm năng trở thành một tài sản vàng quy mô lớn.

Khoáng hóa vàng tại Erak gắn với các đới biến đổi phyllic do hoạt động thủy nhiệt, chứa các tổ hợp silica, sericit và pyrit. Yugo Metals cho biết khoáng hóa vẫn chưa bị giới hạn và còn mở rộng theo nhiều hướng.

Công ty hiện chuẩn bị các tuyến đường tiếp cận để đưa giàn khoan tới khu vực phía đông Erak. Mục tiêu tiếp theo là vị trí từng ghi nhận kết quả lấy mẫu rãnh tốt nhất của dự án, với đoạn dài 61m đạt hàm lượng 1,5 gram vàng/tấn.

Song song với hoạt động khoan, Yugo Metals dự kiến tiến hành các thử nghiệm luyện kim sơ bộ nhằm cung cấp dữ liệu cho những nghiên cứu tiếp theo về dự án.