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Khoan thẳng đứng 2.000m xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu trữ lượng lên tới 9 tỷ thùng dầu

| | Thị trường

Mỏ dầu mới được phát hiện tại Trung Đông có trữ lượng 8,8 tỷ thùng.

Khoan thẳng đứng 2.000m xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu trữ lượng lên tới 9 tỷ thùng dầu- Ảnh 1.

Iraq vừa công bố phát hiện một mỏ dầu lớn tại tỉnh Najaf, với một khu vực thăm dò được đánh giá có trữ lượng tiềm năng hơn 8,8 tỷ thùng dầu thô, trong bối cảnh nước này chịu sức ép lớn đối với hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz.

Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết mỏ Qurnain nằm ở phía tây nam nước này, thuộc tỉnh Najaf, cách thủ đô Baghdad khoảng 180 km và trải dài dọc biên giới với Ả Rập Xê Út. Khu vực có diện tích khoảng 8.773 km² và được đánh giá là một trong những vùng có tiềm năng dầu khí đáng kể chưa được khai thác.

Theo kết quả thăm dò ban đầu, một trong các khu vực thuộc Qurnain có trữ lượng dầu thô vượt 8,8 tỷ thùng. Hoạt động khoan tại giếng thăm dò Shams-11 đã xác nhận sự hiện diện của dầu thô nhẹ, với sản lượng ban đầu đạt khoảng 3.248 thùng/ngày.

Hợp đồng phát triển, thăm dò và khai thác tại Qurnain được Iraq ký ngày 17/10/2024. Công ty dầu khí ZhenHua của Trung Quốc, thông qua công ty con Qurnain Petroleum Limited, hiện giữ vai trò điều hành hoạt động khoan thăm dò và khảo sát địa chấn tại khu vực này.

Thông tin về phát hiện được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdul Ghani và đại diện ZhenHua. Hai bên thảo luận việc áp dụng các kỹ thuật khoan tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả thăm dò, khai thác và rút ngắn thời gian đưa mỏ vào phát triển thương mại.

Phía ZhenHua cũng đã trình kế hoạch đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển Qurnain. Tuy nhiên, với sản lượng ban đầu mới ở mức vài nghìn thùng/ngày, việc biến trữ lượng tiềm năng thành công suất khai thác thương mại sẽ cần thêm thời gian và vốn đầu tư.

Phát hiện này có ý nghĩa đáng chú ý đối với Iraq, quốc gia đang sở hữu khoảng 145 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được chứng minh, đứng thứ năm thế giới, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Đáng chú ý, Iraq đang đồng thời tìm cách giảm phụ thuộc vào tuyến xuất khẩu qua eo biển Hormuz. Baghdad thúc đẩy dự án đường ống nối tỉnh Basra ở miền nam với Haditha thuộc tỉnh Anbar, gần biên giới Syria, với công suất xuất khẩu dự kiến khoảng 2,5 triệu thùng/ngày.

Trước khi căng thẳng khu vực leo thang, Iraq sản xuất khoảng 4,5 triệu thùng dầu/ngày và xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng/ngày. Khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này đi qua eo biển Hormuz, khiến hoạt động khai thác và xuất khẩu dễ bị ảnh hưởng bởi bất ổn địa chính trị.

Số liệu của Bộ Dầu mỏ Iraq cho thấy xuất khẩu dầu trong tháng 3 giảm mạnh xuống 18,6 triệu thùng, mang về 1,96 tỷ USD, so với hơn 99 triệu thùng và 6,81 tỷ USD trong tháng 2. Diễn biến này cho thấy áp lực đối với nguồn thu dầu mỏ của Iraq trong bối cảnh tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bị gián đoạn.

Trong bối cảnh đó, Qurnain mở ra thêm dư địa để Iraq gia tăng nguồn cung dầu trong dài hạn, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của các doanh nghiệp Trung Quốc trong hoạt động thăm dò và phát triển các mỏ dầu tại quốc gia Trung Đông này.

Theo Euronews

Khoan thẳng đứng 3.600m xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng tới 70 triệu thùng

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

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