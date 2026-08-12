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Khoan thẳng đứng 3.600m xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng tới 70 triệu thùng

| | Thị trường

Mỏ dầu mới có trữ lượng lên tới 70 triệu thùng dầu.

Công ty dầu khí quốc doanh Sonangol của Angola cùng các đối tác vừa hoàn tất khoan giếng PAC 416 tại mỏ Pacassa, ngoài khơi nước này, qua đó xác nhận một tầng chứa dầu đáng kể và mở thêm triển vọng gia tăng sản lượng tại Lô 3/05.

Cơ quan Dầu khí và Nhiên liệu sinh học Quốc gia Angola (ANPG), Sonangol Exploration and Production (Sonangol E&P) cùng các đối tác trong nhóm nhà thầu Lô 3/05 đã công bố kết quả khoan giếng PAC 416 tại khu vực phía tây nam mỏ Pacassa, thuộc lưu vực Hạ Congo.

Giếng PAC 416 đạt độ sâu đo được 5.381 m và độ sâu thẳng đứng 3.600 m, xuyên qua hai tầng chứa dầu khí thuộc các mỏ Pacassa và Buffalo. Kết quả ban đầu cho thấy giếng đã gặp một cột dầu lỏng cao khoảng 100 m trong các tầng chứa có chất lượng tốt.

Theo Afentra, một trong những đối tác tại Lô 3/05, dữ liệu thu được cho thấy tầng chứa hydrocarbon có tổng chiều dài 217 m, trong đó khoảng 136 m là phần chứa dầu khí thực tế. Tầng chứa nằm trong đá vôi Albian Pinda bị nứt nẻ, với các dấu hiệu cho thấy sự liên thông với mỏ Pacassa chính.

Đáng chú ý, khu vực Pacassa SW được đánh giá có tiềm năng chứa tới 70 triệu thùng dầu thô có thể khai thác, trong đó khoảng 23 triệu thùng được ước tính là dầu có thể thu hồi thực tế. Các con số này vẫn đang chờ hoàn tất đánh giá kỹ thuật, trữ lượng và tài nguyên.

Giếng PAC 416 sẽ được hoàn thiện thành giếng khai thác và kết nối với cơ sở hạ tầng sản xuất hiện hữu tại Pacassa. Các hoạt động hoàn thiện đang được triển khai, trước khi giàn khoan được di chuyển tới vị trí tiếp theo. Dòng dầu đầu tiên từ giếng dự kiến được khai thác trong quý III/2026.

Việc phát hiện thêm dầu tại Pacassa diễn ra trong chương trình tái phát triển Lô 3/05, nhằm tận dụng các tài sản dầu khí hiện hữu và kéo dài vòng đời khai thác. Sonangol dự kiến khoan ba giếng tại Lô 3/05 trong năm 2026, qua đó góp phần duy trì và nâng cao sản lượng dầu của Angola.

Nhóm nhà thầu Lô 3/05 hiện gồm Sonangol E&P với 36% cổ phần và vai trò nhà điều hành, Afentra nắm 30%, Maurel & Prom 20%, Etu Energias 10% và Nis-Naftgas 4%.

Bên cạnh Pacassa, chương trình tái phát triển mỏ Impala cũng ghi nhận kết quả tích cực. Giếng Impala-1, vốn ngừng hoạt động từ năm 2017, đã được đưa trở lại khai thác sau chương trình can thiệp giếng nhẹ.

Trong quá trình thử nghiệm, giếng đạt lưu lượng tối đa khoảng 4.700 thùng dầu/ngày và hiện duy trì ở khoảng 3.000 thùng/ngày. Sản lượng được chủ động giới hạn nhằm kiểm soát hàm lượng nước và bảo đảm hiệu suất khai thác dài hạn của mỏ.

Dữ liệu thu được từ Impala-1 sẽ được sử dụng để hoàn thiện kế hoạch khoan giếng Impala-2. Giếng mới dự kiến được khoan trong năm nay, mất khoảng 80 ngày và có mục tiêu sản lượng ban đầu khoảng 4.000 thùng dầu/ngày nếu thành công.

Việc đồng thời đưa các giếng cũ trở lại khai thác và phát triển các phát hiện mới cho thấy Angola đang tập trung khai thác tối đa các mỏ dầu hiện hữu, trong bối cảnh nước này tìm cách duy trì sản lượng và tăng nguồn thu từ ngành dầu khí.

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Khánh Vy

An ninh tiền tệ

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