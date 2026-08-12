Bài toán hoá giải “lời nguyền quy mô” của các chuỗi cà phê Việt

Cột mốc 1.000 cửa hàng của Highlands Coffee vì thế không chỉ là câu chuyện tăng trưởng, mà còn gợi mở một góc nhìn về năng lực cạnh tranh của một thương hiệu Việt.

1.000 cửa hàng là thành tích về quy mô hay bằng chứng của năng lực dẫn dắt?

Thị trường F&B Việt Nam đang phát triển sôi động với dư địa tăng trưởng lớn, nhưng cũng là một trong những lĩnh vực có mức độ cạnh tranh và đào thải rất cao. Không ít thương hiệu có thể mở rộng nhanh trong một giai đoạn, nhưng lập tức vấp phải "lời nguyền quy mô" (scale curse) khi hệ thống vượt quá năng lực quản trị. Biểu hiện rõ nhất là chất lượng sản phẩm thiếu đồng đều, trải nghiệm khách hàng suy giảm, đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí vận hành tăng vọt vượt tầm kiểm soát.

Đặt trong bối cảnh đó, việc Highlands Coffee chạm mốc 1.000 cửa hàng không chỉ là một con số tăng trưởng cơ học, mà còn là cột mốc đáng chú ý của ngành F&B chuỗi tại Việt Nam. Ý nghĩa thực sự của cột mốc này nằm ở khả năng duy trì một hệ thống vận hành ổn định trên quy mô lớn suốt gần ba thập kỷ.

Thành công này gợi mở một câu hỏi lớn: Highlands Coffee đã có thể được nhìn nhận như một "Doanh nghiệp đầu ngành" của ngành cà phê Việt hay chưa? Danh xưng này không nên được đánh giá bằng số lượng cửa hàng, mà bằng năng lực cạnh tranh, đóng góp cho hệ sinh thái và khả năng đại diện cho cà phê Việt.

Giải mã năng lực cốt lõi của một "Doanh nghiệp đầu ngành"

Lợi thế từ khả năng kiểm soát chuỗi giá trị

Quy mô chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững khi doanh nghiệp kiểm soát được các mắt xích cốt lõi phía sau hệ thống bán lẻ. Với Highlands Coffee, nền tảng này được xây dựng từ chiến lược nội địa hóa và tự chủ nguyên liệu. Thay vì phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu, thương hiệu lựa chọn đồng hành trực tiếp cùng nông dân tại các thủ phủ cà phê Việt Nam, từng bước kiểm soát chất lượng từ hạt nhân xanh. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tăng khả năng chủ động trước biến động giá cả và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đầu tư vào năng lực rang xay và chuẩn hóa sản xuất giúp Highlands Coffee xây dựng nền tảng phục vụ hệ thống hơn 1.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Song song với đó là quá trình đầu tư vào năng lực sản xuất. Từ những mẻ rang bằng chảo thủ công trong những ngày đầu, Highlands Coffee từng bước phát triển nhà máy rang xay Cái Mép đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ISO và HACCP. Nhà máy hiện là nền tảng giúp chuẩn hoá chất lượng phục vụ cho hệ thống hơn 1.000 cửa hàng với sản lượng hơn 100 triệu ly cà phê mỗi năm.

Đặc biệt, đây có thể được xem là lời giải cho bài toán mở rộng quy mô nhưng vẫn bảo vệ hương vị và bản sắc cà phê Việt. Khi năng lực sản xuất được đầu tư đồng bộ, doanh nghiệp có điều kiện phát huy lợi thế kinh tế theo quy mô. Việc chuẩn hoá quy trình rang xay từ nhà máy giúp tối ưu hiệu quả sản xuất, đồng thời duy trì sự nhất quán về hương vị trên toàn hệ thống – điều không dễ đạt được với các mô hình vận hành nhỏ hơn hoặc ít chuẩn hoá hơn. Nhờ đó, doanh nghiệp có khả năng thích ứng tốt hơn trước những biến động của thị trường.

Chuẩn hóa vận hành giúp doanh nghiệp thành công mở rộng quy mô

Chuỗi giá trị tạo ra nền tảng cho chất lượng sản phẩm, còn năng lực vận hành quyết định khả năng duy trì trải nghiệm khách hàng trên quy mô lớn. Với một hệ thống 1.000 cửa hàng, thách thức nằm ở việc biến những giá trị văn hóa thành hành vi, tiêu chuẩn và năng lực quản lý cụ thể để trải nghiệm khách hàng được duy trì nhất quán tại mọi điểm chạm.

Ở quy mô hơn 1.000 cửa hàng, việc chuẩn hóa đào tạo và quy trình vận hành là nền tảng để duy trì trải nghiệm khách hàng đồng nhất trên toàn hệ thống.

Ở quy mô 1.000 cửa hàng, bài toán không còn nằm ở việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, mà là khả năng biến văn hoá thành tiêu chuẩn vận hành có thể được thực thi mỗi ngày. Highlands Coffee lựa chọn tiếp cận vấn đề này thông qua việc hệ thống hoá giá trị "Tận Tâm" thành các quy trình đào tạo, tiêu chuẩn vận hành và cơ chế quản lý.

Đi cùng với đó là bài toán kiểm soát rủi ro vận hành. Với hơn 12.000 nhân sự trên toàn hệ thống, việc xây dựng đội ngũ đủ năng lực để duy trì chất lượng dịch vụ đồng nhất tại 1.000 điểm chạm là điều kiện để giảm thiểu rủi ro vận hành. Thách thức lớn hơn là làm thế nào để duy trì sự chân thành trong một hệ thống ngày càng tiêu chuẩn hóa. Một quy trình có thể chuẩn hóa cách phục vụ, nhưng chính con người mới tạo nên sự kết nối với khách hàng. Khả năng cân bằng giữa tinh thần "Tận Tâm" và kỷ luật vận hành vì thế có thể được xem là một trong những năng lực cốt lõi giúp Highlands Coffee duy trì chất lượng dịch vụ nhất quán trong quá trình mở rộng quy mô.

Khẳng định vị thế thông qua vai trò dẫn dắt

Quy mô có thể là một dấu hiệu của tăng trưởng, nhưng chưa đủ để định nghĩa một "Doanh nghiệp đầu ngành". Một thương hiệu chỉ thực sự được nhìn nhận ở vai trò dẫn dắt khi góp phần nâng chuẩn ngành và tạo ra giá trị cho hệ sinh thái mà mình đang hiện diện.

Trong nhiều năm qua, cùng với sự phát triển của thị trường, thói quen thưởng thức cà phê của người Việt đã có nhiều thay đổi. Gần ba thập kỷ qua, Highlands Coffee là một trong những thương hiệu đã góp phần phổ biến mô hình chuỗi cà phê, đặc biệt ở các tỉnh - thành phố lớn trên khắp cả nước, biến quán cà phê trở thành không gian gặp gỡ, làm việc và kết nối.

Sự phát triển của các chuỗi cà phê quy mô lớn góp phần định hình những không gian gặp gỡ, làm việc và kết nối trong đời sống đô thị.

Ở góc độ kinh tế và xã hội, tác động của một hệ thống 1.000 cửa hàng là rất lớn. Quy mô này tạo ra nhu cầu ổn định về nguyên liệu, logistics, bao bì, xây dựng và dịch vụ phụ trợ. Khi đầu tư nghiêm túc vào vùng nguyên liệu, nâng cấp công nghệ rang xay và tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động trực tiếp lẫn gián tiếp, Highlands Coffee đã góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của toàn bộ chuỗi cung ứng ngành cà phê Việt Nam.

Với nền tảng được xây dựng từ chuỗi giá trị, năng lực vận hành và định hướng phát triển bền vững, Highlands Coffee đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với những điều kiện thuận lợi để củng cố lợi thế cạnh tranh, tiếp tục theo đuổi những định hướng dài hạn gắn với giá trị của cà phê Việt. Nếu 1.000 cửa hàng là kết quả của gần ba thập kỷ xây dựng, thì khả năng biến quy mô ấy thành giá trị cho toàn ngành mới là phép thử thực sự của một "Doanh nghiệp đầu ngành".