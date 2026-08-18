Mitsubishi Ralliart bảo vệ ngôi vương AXCR, Triton vô địch 2 năm liên tiếp

Mitsubishi Ralliart giành chiến thắng tại Asia Cross Country Rally (AXCR) 2026, kết thúc ngày 15/8 tại Thái Lan. Đây là năm thứ hai liên tiếp đội đua này về nhất, sau chức vô địch năm 2025.

Mitsubishi Triton cùng đội đua Ralliart tại AXCR 2026. Ảnh: Mitsubishi Việt Nam

Giải năm nay có tổng chiều dài 2.145,19 km, đi qua nhiều dạng địa hình như đường rừng, đá sỏi, bùn lầy và các đoạn vượt sông. Mưa lớn cùng điều kiện nóng ẩm khiến mặt đường và điều kiện thi đấu thay đổi qua từng chặng.

Mitsubishi Triton thi đấu qua nhiều dạng địa hình

Mitsubishi Ralliart sử dụng ba chiếc Triton được phát triển dựa trên cấu trúc khung gầm, hệ thống vận hành và động cơ của phiên bản thương mại.

Hai chặng đầu đưa đoàn đua từ Pattaya qua Prachin Buri đến Nakhon Sawan, với nhiều đoạn đường khó và mưa lớn kéo dài. Từ Nakhon Sawan đến Phitsanulok, các chặng tiếp theo kết hợp đường rừng hẹp, nhiều khúc cua với những đoạn chạy tốc độ cao.

Mitsubishi Ralliart vô địch AXCR 2026 với Mitsubishi Triton. Ảnh: Mitsubishi Việt Nam

Tay đua Hiroshi Masuoka cùng đồng đội Chayapon Yotha duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu và hoàn thành giải với tổng thời gian 12 giờ 58 phút 20 giây. Kết quả này giúp Mitsubishi Ralliart giành chức vô địch AXCR 2026.

Ở hai chiếc Triton còn lại, Kazuto Koide gặp sự cố ngay chặng đầu khi xe mắc kẹt trong mương và phải nhận thêm thời gian phạt. Tay đua này sau đó hoàn thành giải ở vị trí thứ 27 chung cuộc. Đồng đội Yotha về đích ở vị trí thứ 36.

Đây là lần thứ ba Mitsubishi Ralliart giành chiến thắng tại AXCR, sau các năm 2022 và 2025.

Mitsubishi Triton vượt đoạn đường đá sỏi tại AXCR 2026. Ảnh: Mitsubishi Việt Nam

Mitsubishi Triton thương mại có gì khác?

Kinh nghiệm từ các giải đua địa hình được Mitsubishi sử dụng trong quá trình đánh giá và phát triển xe, nhưng cấu hình xe thi đấu AXCR không hoàn toàn giống phiên bản thương mại.

Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 sử dụng động cơ diesel MIVEC Bi-Turbo 2.4L 4N16, đi cùng khung gầm và hệ thống treo được thay đổi so với thế hệ trước. Xe có hệ dẫn động Super Select 4WD và 7 chế độ lái.

Mitsubishi Triton hoàn thành đường đua địa hình 2.145 km. Ảnh: Mitsubishi Việt Nam

Tại AXCR, các xe thi đấu phải hoạt động liên tục trên những dạng địa hình và điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều so với nhu cầu sử dụng thông thường. Vì vậy, kết quả tại giải chủ yếu cho thấy khả năng vận hành của cấu hình xe đua được phát triển từ nền tảng Triton.

Một số hình ảnh khác về Mitsubishi Ralliart tại AXCR 2026: