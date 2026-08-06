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Đột kích một căn nhà sau 3 tháng theo dõi, công an phát hiện đường dây sản xuất bột ngọt giả suốt 2 năm, tịch thu gần 25.000 sản phẩm tại Thái Lan

| | Thị trường

Cơ quan chức năng tại Thái Lan đã thu giữ gần 25.000 sản phẩm bột ngọt giả và bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng Thái Lan vừa triệt phá một đường dây sản xuất và phân phối bột ngọt (MSG) cùng bột gia vị giả quy mô lớn, bắt giữ 7 nghi phạm và thu giữ gần 25.000 sản phẩm cùng nhiều nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất.

Theo thông tin từ Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), chuyên án được mở rộng sau khi lực lượng chức năng bắt giữ một tiểu thương buôn bán hàng giả tại tỉnh Chaiyaphum. Từ đầu mối này, các điều tra viên lần theo dấu vết và phát hiện một mạng lưới sản xuất, phân phối bột ngọt giả hoạt động trong hơn ba tháng với quy mô lớn.

Ngày 25/3/2026, cảnh sát tiến hành theo dõi một phương tiện khả nghi đến một trạm xăng tại tỉnh Pathum Thani. Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ một người vận chuyển và thu giữ lượng lớn hàng giả. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng bí mật sản xuất, đóng gói bột ngọt và bột gia vị giả tại một ngôi nhà ở Bangkok, sau đó vận chuyển hàng vào ban đêm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ các chứng cứ thu thập được, cảnh sát đã xin lệnh khám xét đồng thời ba địa điểm tại Bangkok.

Tại một cơ sở trên đường Soi Sakae Ngam 50, quận Bang Khun Thian, lực lượng chức năng phát hiện một nghi phạm được xác định là Kriangkrai cùng ba công nhân đang trực tiếp sản xuất các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Khám xét hiện trường, cảnh sát thu giữ số lượng lớn bao bì in thương hiệu, nguyên liệu, máy móc và thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất trái phép. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, cơ sở này không đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong khi nguyên liệu sử dụng có nguy cơ chứa tạp chất hoặc các chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Qua đấu tranh, các nghi phạm khai nhận đường dây đã hoạt động khoảng hai năm. Các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng, sau đó giao cho khách thông qua các điểm hẹn ven đường hoặc dịch vụ vận chuyển tư nhân nhằm tránh bị phát hiện.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này có công suất lên tới khoảng 1.500 gói sản phẩm mỗi ngày.

Lực lượng chức năng cũng xác định bột ngọt và bột gia vị giả của nhóm đã được phân phối đến nhiều cửa hàng bán lẻ, bán buôn tại quận Nong Khaem và khu vực chợ Bang Khae ở Bangkok.

Tổng cộng, cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm. Tất cả đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Tang vật bị thu giữ gồm 4.804 gói bột ngọt giả, 1.532 gói bột gia vị giả cùng hàng chục nghìn bao bì, nguyên liệu và thiết bị sản xuất. Tổng số vật chứng bị tịch thu lên tới gần 25.000 sản phẩm.

Sau vụ việc, CIB và FDA khuyến cáo người dân chỉ nên mua bột ngọt và các loại gia vị từ các cửa hàng, đại lý phân phối chính thức hoặc các thương hiệu uy tín. Theo cơ quan chức năng, thực phẩm được sản xuất tại các cơ sở không được cấp phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm hóa chất, tạp chất và các chất độc hại, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Giới chức Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xác định các mắt xích còn lại trong đường dây cũng như truy vết hệ thống phân phối để ngăn chặn hàng giả tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Theo Bangkok Post

Thái Lan: Một trung tướng chỉ huy cuộc đột kích, tóm gọn đường dây sản xuất bột ngọt và cà phê giả, tịch thu hơn 75.000 sản phẩm sắp bán ra thị trường

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

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