Một hãng xe Nhật vừa ra mắt mẫu ô tô giá tương đương 200 triệu đồng, 'cân' được xăng từ E20 đến E100

"Đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện trong ngành ô tô," ông Hisashi Takeuchi, Giám đốc điều hành của công ty con Maruti Suzuki India, phát biểu tại lễ ra mắt xe vào đầu tháng 6. "Đây là sự khởi đầu cho một chương mới trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Ấn Độ."

Wagon R – một mẫu xe phổ thông thuộc phân khúc giá rẻ – là chiếc xe đầu tiên tại thị trường Ấn Độ vận hành bằng hỗn hợp xăng và ethanol, giúp cắt giảm khí thải nhờ giảm lượng xăng tiêu thụ. Tỷ lệ ethanol trong nhiên liệu có thể dao động từ 20% lên đến 100%.

Với mức giá khoảng 720.000 rupee (7.500 USD), mẫu xe này có giá nhỉnh hơn một chút so với các phiên bản chạy bằng xăng thông thường.

Việc nhà sản xuất ô tô lớn nhất Ấn Độ - thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới - ra mắt xe chạy nhiên liệu linh hoạt được kỳ vọng sẽ gia tăng sự hiện diện toàn cầu của phân khúc xe này.

Tại Ấn Độ, xu hướng phát triển xe chạy nhiên liệu linh hoạt cũng mở rộng sang cả các loại xe hai bánh. Hero MotoCorp, nhà sản xuất xe máy lớn nhất nước này, đã giới thiệu phiên bản chạy nhiên liệu linh hoạt cho hai mẫu xe chủ lực của mình vào cuối tháng 7. Các mẫu xe này có thể vận hành bằng E85 - hỗn hợp gồm xăng và 85% ethanol. Chiến lược của Hero cũng tương tự như Maruti Suzuki: tận dụng các mẫu xe phổ thông để thúc đẩy nhu cầu đối với xe chạy nhiên liệu linh hoạt.

Chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu hỗ trợ phát triển ethanol từ năm 2018. Năm ngoái, nước này đã ban hành quy định bắt buộc tất cả các xe chạy xăng đăng ký mới phải tương thích với nhiên liệu E20 (xăng pha 20% ethanol). Loại nhiên liệu hỗn hợp này đã được triển khai dần dần tại các trạm xăng và trở thành tiêu chuẩn bắt buộc kể từ tháng 4/2026.

Việc các công ty dầu khí thu mua nông sản dư thừa trong nước để làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân. Việc hỗ trợ ngành nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi, bởi nông dân – chiếm gần một nửa lực lượng lao động cả nước – tạo thành một nhóm cử tri quan trọng.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã tạo thêm động lực cho nỗ lực này, do Ấn Độ phải nhập khẩu tới khoảng 90% lượng dầu cần thiết. Phần lớn nguồn cung đến từ Trung Đông, buộc Ấn Độ phải gấp rút tìm kiếm các giải pháp thay thế trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Tính cấp thiết của nỗ lực này được thể hiện rõ qua sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Đường bộ và Cao tốc cùng Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên tại các sự kiện công bố gần đây của Maruti Suzuki, Hero và các doanh nghiệp khác.

"Ấn Độ nhập khẩu một lượng lớn dầu thô mỗi năm, và các loại nhiên liệu sinh học như ethanol là giải pháp quan trọng để giảm bớt sự phụ thuộc này, đồng thời củng cố nền kinh tế nông thôn," ông Nitin Gadkari, Bộ trưởng Bộ Đường bộ và Cao tốc, phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm của Maruti Suzuki. "Các loại xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel vehicles) có thể tạo ra nhu cầu mạnh mẽ và bền vững đối với ethanol, mang lại lợi ích đồng thời cho nông dân, ngành công nghiệp và môi trường".

Tuy nhiên, xe điện được đánh giá là yếu tố mang tính đột phá hơn đối với thị trường ô tô Ấn Độ. Theo công ty GlobalData (có trụ sở tại Anh), doanh số xe điện dự kiến tăng lên hơn 1,13 triệu chiếc vào năm 2030, gấp năm lần so với con số khoảng 230.000 chiếc của năm ngoái. Trong cùng khoảng thời gian đó, tỷ trọng xe điện trong phân khúc xe du lịch dự kiến sẽ tăng từ 4% lên 18%.

Các loại xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển. Theo Mobility Global, dù sự hỗ trợ của chính phủ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số, nhưng khó có khả năng đạt được tốc độ tăng trưởng như xe điện do công nghệ xe điện đã hoàn thiện hơn.

Các loại nhiên liệu pha trộn tỷ lệ ethanol cao cũng đặt ra những thách thức về chuỗi cung ứng. Mặc dù các trạm xăng tại Ấn Độ hiện đã có thể cung cấp loại xăng E20, nhưng ước tính chỉ có vài chục trạm cung cấp loại E85. Chính phủ đặt mục tiêu nâng con số này lên 5.000 trạm vào cuối năm sau.