Khoan thăm dò xuống lòng đất, phát hiện mỏ chứa 13 triệu tấn đồng, hơn 900 kg vàng cùng hàng chục triệu kg bạc

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Một đánh giá tài nguyên mới cho thấy mỏ Filo del Sol nằm trên dãy Andes, khu vực giáp biên giới Argentina và Chile, có thể chứa trữ lượng đồng, vàng và bạc lớn hơn nhiều so với các ước tính trước đây, đưa dự án này vào nhóm những mỏ khoáng sản quy mô lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo do Lundin Mining và BHP công bố, mỏ Filo del Sol được ước tính chứa khoảng 13 triệu tấn đồng, 907.000 kg vàng (tương đương khoảng 32 triệu ounce) và 18,6 triệu kg bạc (khoảng 659 triệu ounce). Các số liệu được cập nhật sau khi các đơn vị thăm dò bổ sung dữ liệu từ khoảng 400 lỗ khoan tại khu vực.

Trước đó, đánh giá tài nguyên ban đầu được công bố trong năm 2025 đã ghi nhận quy mô đáng kể của mỏ. Tuy nhiên, kết quả khảo sát mới cho thấy các thân quặng nằm ở độ sâu lớn hơn có hàm lượng và quy mô vượt xa những gì được tính toán dựa trên các khu vực gần bề mặt.

Theo AFP, hoạt động thăm dò vẫn đang tiếp tục tại các khu vực sâu hơn cũng như ở rìa phía bắc và phía nam của thân khoáng sản, đồng nghĩa với khả năng trữ lượng thực tế còn có thể lớn hơn các ước tính hiện nay.

Filo del Sol nằm trong vùng sa mạc Atacama, khu vực nổi tiếng với các mỏ đồng quy mô lớn của Nam Mỹ. Mỏ tọa lạc trên biên giới Argentina - Chile, ở độ cao khoảng 5.000 m so với mực nước biển.

Ông Jack Lundin, Giám đốc điều hành Lundin Mining, nhận định Filo del Sol là một trong những phát hiện khoáng sản quan trọng nhất trên các khu vực chưa được khai thác trong khoảng ba thập kỷ qua. Theo ông, nguồn tài nguyên ban đầu cho thấy dự án có tiềm năng trở thành một trong những mỏ đồng lộ thiên có hàm lượng cao nhất thế giới, đồng thời nằm trong nhóm các nguồn tài nguyên vàng và bạc lớn.

Sự kết hợp giữa đồng, vàng và bạc được đánh giá mang lại giá trị kinh tế đáng kể. Trong đó, đồng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển các công nghệ năng lượng sạch, trong khi vàng và bạc được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như điện tử, viễn thông và hàng không vũ trụ.

Mặc dù sở hữu nguồn tài nguyên lớn, việc đưa Filo del Sol vào khai thác thương mại được đánh giá sẽ không đơn giản.

Mỏ nằm ở độ cao khoảng 5.000 m, nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ thấp và không khí loãng. Theo AFP, môi trường này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe cho người lao động, bao gồm nguy cơ say độ cao, đồng thời làm tăng chi phí vận chuyển thiết bị, máy móc và vật tư phục vụ khai thác.

Các nghiên cứu địa chất cho thấy quá trình hình thành khoáng hóa tại khu vực bắt nguồn từ cuối kỷ Phấn trắng. Tuy nhiên, việc phát triển dự án diễn ra trong hệ sinh thái núi Andes vốn được đánh giá là nhạy cảm, khiến các hoạt động khai thác quy mô lớn có nguy cơ tạo ra những tác động lâu dài đối với môi trường.

Bên cạnh các thách thức về kỹ thuật, dự án còn đối mặt với nhiều tranh luận liên quan đến môi trường.

Tổ chức Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) cho rằng hoạt động khai thác tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến các sông băng và cáo buộc Lundin Mining chưa tuân thủ đầy đủ Luật Sông băng của Argentina. Quy định này cấm phát triển các mỏ lộ thiên tại các khu vực cận băng nhằm bảo vệ nguồn nước.

Theo FARN, khoảng 70% nguồn nước uống của Argentina có nguồn gốc từ các sông băng. Ngoài ra, hoạt động khai thác khoáng sản quy mô lớn cũng đòi hỏi lượng nước rất lớn.

Trong bối cảnh nhu cầu đồng toàn cầu dự kiến tiếp tục tăng nhờ quá trình điện khí hóa và chuyển dịch năng lượng, Filo del Sol được đánh giá là một trong những dự án khoáng sản có tiềm năng lớn. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa khai thác tài nguyên, hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường sẽ là yếu tố quyết định đối với quá trình phát triển dự án trong những năm tới.