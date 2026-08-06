Thu giữ 'kho báu' 10 thỏi vàng trị giá 1,2 tỷ đồng do người làm vườn đào trúng khi đang cắt cỏ

Kho báu trên được phát hiện vào tháng 10/2025, khi người làm vườn đang bảo dưỡng bãi cỏ gần một hồ chứa nước ở Bannewitz, gần Dresden (Đức). Trong lúc làm việc, anh phát hiện dấu hiệu bất thường dưới mặt đất và đào lên 10 thỏi vàng được chôn giấu từ trước.

Tổng trọng lượng của số vàng là 280 gram, trị giá khoảng 40.000 euro (tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng). Ngay sau khi được phát hiện, toàn bộ số vàng đã được giao nộp cho chính quyền theo quy định của pháp luật Đức đối với tài sản được tìm thấy trên đất công.

Phát hiện bất ngờ này lập tức thu hút sự chú ý của chính quyền địa phương và cảnh sát. Một quá trình xác minh chủ sở hữu của "kho báu" được triển khai theo quy định, kéo dài trong vòng sáu tháng.

Theo luật pháp Đức, người có quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản bị thất lạc có sáu tháng để xuất trình bằng chứng. Tuy nhiên, khi thời hạn kết thúc vào ngày 17/4/2026, không có bất kỳ cá nhân nào chứng minh được quyền sở hữu đối với 10 thỏi vàng.

Trong thời gian này, hơn 10 người đã đến nhận là chủ của "kho báu" trên. Tuy nhiên, tất cả các yêu cầu đều bị bác bỏ do không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Các thỏi vàng không có ký hiệu nhận dạng, số sê-ri hay giấy tờ mua bán nên việc xác định chủ sở hữu là không thể thực hiện.

Nguồn gốc của kho báu đến nay vẫn là điều bí ẩn. Không ai biết số vàng được chôn từ khi nào, do ai cất giấu hay vì sao lại nằm dưới bãi cỏ của một khu đất công cộng. Cảnh sát cho biết vẫn tiếp tục xem xét hai manh mối cuối cùng trước khi chính thức khép lại vụ việc.

Việc người làm vườn không được nhận bất kỳ thỏi vàng nào cũng xuất phát từ quy định pháp luật của Đức. Do số vàng được phát hiện trên đất công, người phát hiện không có quyền sở hữu đối với tài sản. Nếu hết thời hạn sáu tháng mà vẫn không xác định được chủ sở hữu hợp pháp, tài sản sẽ thuộc về chính quyền địa phương.

Trường hợp số vàng được tìm thấy trên đất tư nhân thì quy định sẽ khác, khi tài sản có thể được chia giữa chủ đất và người phát hiện.

Sau khi chính thức tiếp nhận số vàng, chính quyền Bannewitz đã quyết định sử dụng kho báu này phục vụ cộng đồng.

Thị trưởng Heiko Wersig cho biết, 10 trong số 52 câu lạc bộ và hiệp hội tại Bannewitz sẽ được nhận mỗi đơn vị một thỏi vàng. Các tổ chức được ưu tiên là những đơn vị hoạt động vì trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo người đứng đầu chính quyền địa phương, thay vì chính quyền đứng ra bán vàng, các câu lạc bộ sẽ tự quyết định thời điểm và cách thức bán thỏi vàng của mình. Cách làm này giúp tránh các thủ tục hành chính phức tạp liên quan đến việc xử lý tài sản công.

Câu chuyện tại Bannewitz cho thấy cách pháp luật Đức xử lý những tài sản giá trị được phát hiện trên đất công. Trong trường hợp không xác định được chủ sở hữu hợp pháp, tài sản sẽ không thuộc về người phát hiện mà được chuyển giao cho chính quyền để phục vụ lợi ích cộng đồng.