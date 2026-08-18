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Skoda công bố hỗ trợ 100% phí trước bạ cho toàn bộ dòng xe trong tháng 8 - khách tiết kiệm được bao nhiêu?

| | Thị trường

Skoda Việt Nam triển khai ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ các mẫu xe đang phân phối trong tháng 8/2026, đồng thời áp dụng lãi suất vay từ 4,5%/năm cho Kushaq và Slavia.

Trong tháng 8/2026, Skoda Việt Nam áp dụng chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ bốn mẫu xe đang phân phối tại thị trường Việt Nam, gồm Kodiaq, Karoq, Kushaq và Slavia.

Theo chính sách này, khách hàng mua một trong bốn mẫu xe và hoàn tất xuất hóa đơn bán lẻ trong tháng 8 sẽ được hỗ trợ khoản tiền tương đương 100% lệ phí trước bạ phải đóng thực tế. Chương trình được triển khai tại toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền của Skoda trên cả nước.

Trong dải sản phẩm hiện tại, Kodiaq và Karoq là hai mẫu SUV nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Trong khi đó, Kushaq và Slavia được lắp ráp trong nước, hướng tới nhóm khách hàng phổ thông với hai kiểu dáng SUV đô thị và sedan.

Với mức giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương 10% giá niêm yết các mẫu xe, người mua Skoda Slavia trong tháng 8 sẽ tiết kiệm 52-58 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong khi đó, khách mua mẫu Kushaq tiết kiệm khoảng 60-65 triệu đồng, Karoq là 100 triệu và nhiều nhất là Kodiaq với mức giảm 148 triệu đồng. ﻿

Bên cạnh ưu đãi lệ phí trước bạ, khách hàng mua Kushaq và Slavia trong tháng 8 còn có thể tiếp cận chương trình vay với lãi suất từ 4,5%/năm thông qua hợp tác giữa Skoda Việt Nam với PGBank và VPBank. Chính sách hỗ trợ lãi suất được áp dụng song song với ưu đãi lệ phí trước bạ, qua đó giảm một phần chi phí ban đầu đối với khách hàng lựa chọn hình thức mua xe trả góp.

Việc áp dụng chung chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho toàn bộ dải sản phẩm giúp khách hàng có thêm lựa chọn trong bối cảnh các hãng xe liên tục triển khai chương trình kích cầu trong mùa thấp điểm.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

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