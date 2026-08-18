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Từng bị iPhone đánh bật khỏi thị trường, BlackBerry bất ngờ hồi sinh theo cách không ai ngờ tới

| | Thị trường

BlackBerry đang trở lại theo một cách hoàn toàn khác: không còn sản xuất điện thoại, hãng tập trung vào phần mềm ôtô QNX và các giải pháp bảo mật, qua đó ghi nhận dòng tiền dương và giá cổ phiếu tăng mạnh.

Từng bị iPhone đánh bật khỏi thị trường, BlackBerry bất ngờ hồi sinh theo cách không ai ngờ tới - Ảnh 1.

Sau gần một thập kỷ rời thị trường điện thoại di động, BlackBerry đang cho thấy một diện mạo mới khi chuyển trọng tâm sang phần mềm và công nghệ bảo mật. Từ một thương hiệu từng thống trị thị trường smartphone, doanh nghiệp Canada hiện xây dựng vị thế trong những lĩnh vực mà người dùng phổ thông ít khi nhìn thấy.

Bước ngoặt tài chính đáng chú ý đến trong quý I/2026, khi BlackBerry ghi nhận dòng tiền dương. Đây là kết quả mà công ty chưa từng đạt được ở đầu năm tài chính kể từ năm 2017. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BlackBerry tăng khoảng 150% trong một năm, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 5,2 tỷ USD. Riêng ngày công bố kết quả kinh doanh vào tháng 6, cổ phiếu tăng tới 20%.

Động lực chính của BlackBerry hiện đến từ hai mảng QNX và Secusmart. Trong đó, QNX đóng góp khoảng 50% tổng doanh thu, cung cấp hệ điều hành và phần mềm cho ôtô, thiết bị y tế, robot, quốc phòng và hàng không vũ trụ.

Từng bị iPhone đánh bật khỏi thị trường, BlackBerry bất ngờ hồi sinh theo cách không ai ngờ tới - Ảnh 2.

BlackBerry cũng đang mở rộng hợp tác với Nvidia, đưa QNX vào các hệ thống robot tự hành, robot phẫu thuật và các giải pháp tự động hóa công nghiệp. Theo CEO John Giamatteo, công nghệ của BlackBerry đã xuất hiện trong nhiều sản phẩm mà người dùng sử dụng hằng ngày nhưng không nhất thiết nhận ra.

Ở mảng bảo mật, Secusmart cung cấp giải pháp mã hóa thoại và tin nhắn cho 20 chính phủ cùng nhiều ngân hàng lớn. Nhu cầu đối với các công nghệ bảo mật được kỳ vọng tiếp tục tăng trong bối cảnh rủi ro an ninh mạng và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Chiến lược này bắt nguồn từ những quyết định được BlackBerry đưa ra hơn một thập kỷ trước. Công ty mua QNX vào năm 2010 với giá khoảng 200 triệu USD và thâu tóm Secusmart vào năm 2014. Đến năm 2016, BlackBerry chính thức dừng bán điện thoại để tập trung vào phần mềm và dịch vụ doanh nghiệp.

Trước đó, BlackBerry từng là một trong những thương hiệu điện thoại quyền lực nhất thế giới. Những thiết bị với bàn phím QWERTY từng chiếm khoảng 20% thị phần điện thoại toàn cầu và đưa vốn hóa công ty lên đỉnh khoảng 83 tỷ USD. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng nhiều ngôi sao Hollywood từng là những người sử dụng BlackBerry nổi tiếng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của iPhone đã làm thay đổi cuộc chơi. BlackBerry chậm thích nghi với xu hướng màn hình cảm ứng và hệ sinh thái ứng dụng, khiến mảng phần cứng nhanh chóng suy yếu.

Giờ đây, BlackBerry không tìm cách đưa chiếc điện thoại QWERTY huyền thoại trở lại. Thay vào đó, công ty đang đặt cược vào những công nghệ nằm phía sau các sản phẩm khác, từ ôtô đến robot và hệ thống bảo mật.

Sự chuyển hướng này khiến BlackBerry được ví với Nokia, một cựu vương di động cũng từng thoát khỏi cuộc khủng hoảng bằng cách rời bỏ thị trường điện thoại để tập trung vào hạ tầng công nghệ.

Người dùng iPhone sau có thể nhận tới 2,5 triệu đồng từ Apple

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

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