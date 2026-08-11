Đột kích hai căn nhà, công an phát hiện đường dây sản xuất sữa hết hạn và bột ngọt, cà phê giả, tịch thu hơn 13.000 sản phẩm tại Thái Lan

Cơ quan chức năng Thái Lan vừa triệt phá một cơ sở tại tỉnh Prachuap Khiri Khan chuyên chỉnh sửa hạn sử dụng trên sữa đã hết hạn, đồng thời sản xuất và đóng gói nhiều loại thực phẩm giả để bán trực tuyến.

Vụ việc được Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB), thông qua Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD), phát hiện sau khi nhận được phản ánh về một số sản phẩm sữa UHT được bán trên mạng có màu sắc và mùi bất thường so với sản phẩm cùng loại tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 30/12/2025, lực lượng CPPD đã tiến hành khám xét hai địa điểm tại huyện Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, được xác định là nơi sản xuất và lưu trữ thực phẩm trái phép.

Trước đó, quá trình kiểm tra các sản phẩm được rao bán trực tuyến cho thấy một số hộp sữa có thông tin hạn sử dụng không phù hợp. Cơ quan chức năng xác định sản phẩm thực tế đã hết hạn từ ngày 30/5/2025, nhưng thông tin trên bao bì đã bị xóa và in lại bằng một ngày mới nhằm tạo ấn tượng rằng sữa vẫn còn hạn sử dụng.

Qua điều tra, cảnh sát xác định cơ sở này đã mua các sản phẩm sữa gần hết hạn hoặc hết hạn thông qua một cuộc đấu giá tại kho hàng ở tỉnh Samut Prakan.

Người quản lý cơ sở khai nhận các sản phẩm được mua với giá khoảng 1 baht mỗi hộp. Sau khi lựa chọn những hộp còn nguyên vẹn, nhóm này loại bỏ thông tin hạn sử dụng cũ, sử dụng máy in để tạo ngày mới rồi đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử với giá khoảng 10 baht mỗi hộp.

Hoạt động này được cho là đã diễn ra trong khoảng 2 năm.

Ngoài sữa, cơ sở còn xử lý nhiều loại thực phẩm khác. Bột ngọt được chia nhỏ và đóng gói thành các túi để bán. Trong khi đó, cà phê hòa tan được pha trộn từ nhiều nguyên liệu rồi đóng vào các gói không có nhãn mác.

Theo lời khai, cà phê được bán với giá khoảng 55 baht mỗi gói và cơ sở tiêu thụ khoảng 100-150 gói mỗi ngày. Người quản lý cũng thừa nhận hoạt động sản xuất cà phê không có giấy phép sản xuất thực phẩm theo quy định.

Tại hai địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 13.000 tang vật, gồm các hộp sữa UHT, sữa bột, mayonnaise, bột ngọt, cà phê, kem, bột cacao cùng nhiều nguyên liệu khác.

Ngoài thực phẩm, cảnh sát còn thu giữ máy in ngày sản xuất và hạn sử dụng, máy đo khúc xạ cùng các thiết bị phục vụ quá trình sản xuất, đóng gói. Tổng giá trị tang vật được ước tính khoảng 1,5 triệu baht, tương đương gần 1,2 tỷ đồng.

Người trông coi cơ sở xác nhận số hàng hóa trên thuộc quyền sở hữu của mình và được chuẩn bị để bán cho người tiêu dùng. Toàn bộ tang vật sau đó được bàn giao cho các điều tra viên thuộc Phòng 4 của CPPD để tiếp tục xử lý theo quy định.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thực phẩm hết hạn được đưa trở lại thị trường thông qua các kênh bán hàng trực tuyến, nơi người mua khó kiểm chứng nguồn gốc và tình trạng thực tế của sản phẩm.

Theo cơ quan chức năng Thái Lan, các hành vi liên quan có dấu hiệu vi phạm Luật Thực phẩm năm 1979, trong đó có hành vi bán thực phẩm giả mạo, với mức phạt có thể lên tới 10 năm tù và 100.000 baht, cùng hành vi bán thực phẩm có thông tin ghi nhãn không chính xác, có thể bị phạt tiền tối đa 30.000 baht.