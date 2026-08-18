Ngày 31/7, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam (VILOG 2026), Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Tập đoàn ITL ký thỏa thuận hợp tác, đồng thời khởi động Hội thi Lái xe An toàn & Xuất sắc Ngành Logistics 2026.

Đây là năm thứ hai hội thi được tổ chức sau mùa đầu tiên vào năm 2025. Theo kế hoạch, vòng thi năm nay sẽ diễn ra vào tháng 12, với các hoạt động công bố thể lệ, đăng ký và chuẩn bị được triển khai trong những tháng tới.

Ở mùa giải 2025, hội thi có 25 tài xế đến từ 17 doanh nghiệp vận tải logistics tham gia, tranh tài ở hai hạng mục xe container và xe tải nhỏ. Ban tổ chức cho biết chương trình năm nay sẽ tiếp tục được triển khai theo hướng chuyên nghiệp và mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp logistics, vận tải trên cả nước.

Theo Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng), vận tải đường bộ hiện đảm nhiệm 75,1% khối lượng hàng hóa vận chuyển. Trong 7 tháng đầu năm, cả nước vận chuyển 1.933,2 triệu tấn hàng hóa, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025; khối lượng luân chuyển đạt 387,6 tỷ tấn.km, tăng 12,3%, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính).

Trong bối cảnh hoạt động vận tải ngày càng yêu cầu cao về thời gian, hiệu quả và độ tin cậy, kỹ năng của đội ngũ lái xe cũng trở thành một yếu tố quan trọng đối với chất lượng dịch vụ logistics. Hội thi được VLA và ITL định hướng như một hoạt động nhằm tôn vinh những tài xế có kỹ năng tốt, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa an toàn và nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp.

Ông Tô Hoàng Anh, Giám đốc Điều hành ITL, cho biết doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng VLA tổ chức hội thi năm thứ hai với kỳ vọng tạo thêm một sân chơi chuyên môn cho cộng đồng tài xế, khuyến khích việc rèn luyện kỹ năng và nâng cao ý thức an toàn trong quá trình vận hành.

VLA và ITL cho biết việc duy trì hội thi thường niên là một phần trong định hướng dài hạn nhằm góp phần chuyên nghiệp hóa đội ngũ lái xe, từ đó hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam.



