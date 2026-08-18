Sony ra mắt smartphone mới, giá 38,99 triệu đồng

Sony vừa giới thiệu Xperia 1 VIII tại Việt Nam. Đây là thế hệ kế nhiệm của dòng Xperia 1, được Sony định vị ở phân khúc smartphone cao cấp. Máy có hệ thống ba camera với tiêu cự 16 mm, 24 mm và 70 mm.

Trong đó, camera telephoto sử dụng cảm biến kích thước 1/1,56 inch, lớn hơn khoảng bốn lần so với thế hệ trước.

(Ảnh: Sony)

(Ảnh: Sony)

Cảm biến lớn hơn giúp camera telephoto thu được nhiều ánh sáng hơn, đặc biệt có ý nghĩa khi chụp chủ thể ở xa trong điều kiện ánh sáng yếu. Sony cũng trang bị công nghệ xử lý đa khung hình RAW cho cả ba camera, kết hợp HDR và xử lý giảm nhiễu.

Trợ lý Camera AI là tính năng mới được đưa vào Xperia 1 VIII. Công cụ này sử dụng Xperia Intelligence để phân tích chủ thể và bối cảnh trước khi đề xuất cách chụp.

Ngoài camera, Xperia 1 VIII vẫn giữ một số đặc điểm riêng của dòng Xperia như nút chụp vật lý và cổng tai nghe 3,5 mm. Máy cũng được trang bị hệ thống loa stereo mới với thay đổi về cấu trúc nhằm cải thiện âm trầm, dải cao và không gian âm thanh.

Xperia 1 VIII sử dụng thiết kế ORE với bốn màu gồm Đen Ánh Than, Bạc Ánh Tím, Đỏ Thạch Lựu và Vàng Kim Sa. Sony cho biết thiết kế này lấy cảm hứng từ kết cấu của đá tự nhiên.

(Ảnh: Sony)

(Ảnh: Sony)

Cụm camera được điều chỉnh để phù hợp với camera telephoto mới. Phần mặt lưng và cạnh máy sử dụng các kỹ thuật xử lý bề mặt khác nhau nhằm tạo kết cấu và tăng độ bám khi cầm.

Về cấu hình, máy sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm, cho hiệu năng tăng khoảng 20% so với thế hệ trước. Máy có thời lượng pin được công bố lên đến hai ngày và khả năng duy trì độ bền pin trong tối đa bốn năm.

Hãng cũng mở rộng tính năng Processing Optimization sang các ứng dụng bản đồ nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng trong quá trình sử dụng.

Tại Việt Nam, Xperia 1 VIII được bán từ ngày 14/8. Máy có giá 38,99 triệu đồng, với bốn tùy chọn màu.