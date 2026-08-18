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Cơ hội cuối trực tiếp mua vé xem ĐT Việt Nam đấu Malaysia tại Mỹ Đình: Chỉ bán từ 9h15 ngày 19/8

| | Thị trường

VFF công bố kế hoạch bán vé trực tiếp trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố phương án phát hành vé trực tiếp cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Malaysia. Trận đấu hứa hẹn vô cùng kịch tính này sẽ diễn ra trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào lúc 20h00 tối ngày 19/8/2026, với 4 mức giá vé dao động từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Nhằm phục vụ nhu cầu lớn của đông đảo người hâm mộ cả nước trong việc đồng hành và tiếp sức cho thầy trò Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tại đấu trường khu vực, BTC trận đấu đã đưa ra thông báo chi tiết về kế hoạch phân phối vé trực tiếp.

Để tạo điều kiện cho khán giả có thể đến sân tiếp lửa cho đội tuyển, VFF áp dụng 4 mệnh giá vé linh hoạt bao gồm: 300.000 VNĐ, 500.000 VNĐ, 700.000 VNĐ và 1.000.000 VNĐ/vé.

Ảnh: VFF

Về thời gian và địa điểm phát hành, vé sẽ được mở bán trực tiếp từ 09h15 ngày 19/8/2026 cho đến khi hết vé. Quầy vé được đặt tại cổng chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội). BTC quy định mỗi khán giả chỉ được mua tối đa 04 vé/người.

Bên cạnh kế hoạch phát hành, BTC cũng đưa ra một số khuyến cáo quan trọng nhằm duy trì an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện. Tùy thuộc vào tình hình thực tế tại khu vực bán vé và sân vận động, BTC có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch cũng như phương thức phân phối.

Khi tới sân theo dõi trận đấu, người hâm mộ tuyệt đối không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hoặc bất kỳ chất cấm nào có thể gây thương tích hay nguy hiểm cho người khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. BTC khẳng định có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không chấp hành quy định chung và sẽ không hoàn trả tiền vé đối với các trường hợp vi phạm.

Theo Tiên Tiên

Đời sống và Pháp luật

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