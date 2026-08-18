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Vì sao máy rửa bát chạy xong mà bát đĩa vẫn bẩn? Thợ sửa chữa chỉ ra 1 nguyên nhân nhiều người bỏ qua

| | Thị trường

Máy rửa bát vẫn hoàn thành chu trình nhưng bát đĩa còn dầu mỡ, vụn thức ăn khiến nhiều người nghĩ thiết bị đã xuống cấp. Tuy nhiên, nguyên nhân đôi khi chỉ nằm ở một bộ phận nhỏ thường bị bỏ quên trong quá trình vệ sinh.

Vì sao máy rửa bát chạy xong mà bát đĩa vẫn bẩn? Thợ sửa chữa chỉ ra 1 nguyên nhân nhiều người bỏ qua - Ảnh 1.

Máy rửa bát hoạt động bình thường nhưng sau khi kết thúc chu trình, bát đĩa vẫn còn dầu mỡ hoặc vụn thức ăn là tình trạng không hiếm gặp. Nhiều người cho rằng máy đã xuống cấp hoặc chất tẩy rửa không đủ mạnh, nhưng nguyên nhân đôi khi lại nằm ở một bộ phận rất nhỏ và thường bị bỏ quên: bộ lọc cặn bẩn.

Máy vẫn chạy nhưng bát đĩa không sạch

Thông thường, máy rửa bát sử dụng nước nóng kết hợp với chất tẩy rửa và áp lực từ các tay phun để làm sạch bát đĩa. Trong quá trình này, vụn thức ăn và cặn bẩn được giữ lại ở bộ lọc trước khi nước tiếp tục được tuần hoàn.

Sau một thời gian sử dụng, bộ lọc có thể tích tụ nhiều dầu mỡ, thức ăn thừa và cặn bẩn. Nếu không được vệ sinh định kỳ, lượng nước lưu thông trong máy có thể bị ảnh hưởng, đồng thời cặn bẩn còn có nguy cơ quay trở lại khoang rửa.

Khi đó, người dùng có thể nhận thấy bát đĩa sau khi rửa vẫn còn các mảng thức ăn nhỏ, vết dầu mỡ hoặc mùi khó chịu dù máy đã hoàn thành đầy đủ chu trình.

Một số người có xu hướng tăng lượng chất tẩy rửa hoặc chọn chương trình rửa mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân nằm ở bộ lọc, những cách này không giải quyết được vấn đề.

Bộ lọc bẩn có thể ảnh hưởng đến cả khả năng làm sạch

Bộ lọc thường nằm ở đáy khoang máy, ngay bên dưới khu vực đặt bát đĩa. Đây là nơi tiếp nhận phần lớn cặn thức ăn được cuốn khỏi bát đĩa trong quá trình rửa.

Khi bộ lọc sạch, nước sau khi đi qua khu vực này có thể tiếp tục được tuần hoàn trong hệ thống. Ngược lại, khi bộ lọc bị phủ kín bởi dầu mỡ và cặn thức ăn, dòng nước có thể bị hạn chế.

Cặn bẩn tích tụ lâu ngày cũng có thể tạo ra mùi khó chịu bên trong máy. Trong một số trường hợp, người dùng còn thấy các vụn thức ăn nhỏ bám trở lại trên bát đĩa sau khi rửa.

Đây là lý do một chiếc máy rửa bát dù vẫn hoạt động, bơm nước và hoàn thành chương trình như bình thường nhưng hiệu quả làm sạch lại giảm đi.

Vì sao máy rửa bát chạy xong mà bát đĩa vẫn bẩn? Thợ sửa chữa chỉ ra 1 nguyên nhân nhiều người bỏ qua - Ảnh 2.
Không phải cứ dùng nhiều chất tẩy rửa là bát đĩa sẽ sạch hơn

Một hiểu lầm khác là nếu bát đĩa chưa sạch, người dùng chỉ cần tăng lượng viên rửa hoặc chất tẩy rửa.

Trên thực tế, hiệu quả của máy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ nước, lượng nước, chất tẩy rửa, cách xếp bát đĩa và khả năng phun nước của các tay phun.

Nếu tay phun bị cặn thức ăn làm tắc hoặc bộ lọc bị bẩn, việc bổ sung thêm chất tẩy rửa không thể khắc phục hoàn toàn vấn đề.

Cách xếp bát đĩa cũng có ảnh hưởng đáng kể. Những vật dụng lớn đặt chắn trước tay phun có thể khiến nước không tiếp cận được các vị trí cần làm sạch. Khi đó, người dùng dễ lầm tưởng máy bị yếu hoặc hỏng.

Có thể tự kiểm tra trước khi gọi thợ

Khi nhận thấy máy rửa bát làm sạch kém, người dùng có thể bắt đầu bằng việc kiểm tra bộ lọc ở đáy khoang máy. Trước khi thao tác, cần tắt máy và thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bộ lọc có thể được tháo ra để loại bỏ vụn thức ăn và rửa sạch dưới vòi nước. Những vị trí dễ bám dầu mỡ cũng cần được làm sạch kỹ trước khi lắp lại.

Ngoài bộ lọc, người dùng có thể kiểm tra các lỗ phun trên tay phun. Nếu phát hiện cặn bẩn làm tắc lỗ phun, cần vệ sinh để nước có thể lưu thông bình thường.

Việc vệ sinh không nên chỉ thực hiện khi máy đã xuất hiện mùi hoặc bát đĩa không sạch. Với những gia đình sử dụng máy thường xuyên, bộ lọc nên được kiểm tra định kỳ và loại bỏ thức ăn thừa sau mỗi lần rửa nếu cần thiết.

Tuy nhiên, nếu đã vệ sinh bộ lọc và tay phun nhưng máy vẫn rửa không sạch, đồng thời xuất hiện các dấu hiệu như không cấp đủ nước, nước không nóng, máy phát tiếng động bất thường hoặc nước không thoát hết sau chu trình, nguyên nhân có thể nằm ở hệ thống bơm, bộ gia nhiệt, van cấp nước hoặc các bộ phận khác.

Khi đó, người dùng không nên tự tháo các bộ phận kỹ thuật nếu không có chuyên môn mà nên nhờ kỹ thuật viên kiểm tra.

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Khánh Vy

An ninh tiền tệ

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