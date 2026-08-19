Phát hiện Trung Quốc âm thầm đưa ‘gã khổng lồ’ 350 tấn vào hoạt động: Khối pin lớn gấp 15 lần ô tô điện, sạc 90% trong 25 phút, vận chuyển hàng nghìn tấn đất đá mỗi ngày

Mẫu xe mới được Trung Quốc đưa vào sử dụng có tên ZL230E, do Zijin Longking phát triển cho các hoạt động khai thác mỏ lộ thiên. Xe có tổng trọng tải 350 tấn, tải trọng chở hàng 230 tấn và thùng chở hàng dung tích 125 m3.

Không chỉ sở hữu kích thước lớn, ZL230E còn được thiết kế theo hướng kết hợp giữa hệ thống truyền động điện công suất cao và công nghệ tự hành, nhằm đáp ứng yêu cầu vận chuyển liên tục trong những mỏ khai thác có cường độ hoạt động lớn.

Điểm nhấn lớn nhất trên mẫu xe này là hệ thống pin dung lượng lên tới 1.400 kWh. Đây là bộ pin được thiết kế cho các hoạt động khai thác cường độ cao. Pin có khả năng sạc nhanh nhằm rút ngắn thời gian phương tiện phải dừng hoạt động. Theo thông tin được công bố, ZL230E có thể sạc đầy 90% dung lượng pin chỉ trong 25 phút.

Hệ thống truyền động của xe sử dụng hai động cơ công suất 800 kW, kết hợp với hệ thống truyền động độc lập đa trục. Công suất được điều chỉnh theo thời gian thực, giúp xe duy trì khả năng vận hành khi di chuyển trên những địa hình có độ dốc lớn.

Mẫu xe tải điện mới được đưa vào hoạt động của Trung Quốc.

ZL230E cũng được trang bị khung gầm có độ cứng cao, hệ thống quản lý năng lượng thông minh cùng hệ thống phanh và lái dự phòng. Những trang bị này được thiết kế để đáp ứng điều kiện làm việc khắc nghiệt và yêu cầu vận hành liên tục tại các mỏ lộ thiên quy mô lớn.

Xe cũng được tích hợp hệ thống điều phối, nhận thức và ra quyết định dựa trên nền tảng đám mây của EACON - công ty chuyên về thiết bị khai thác tự động của Australia. Nhờ đó, ZL230E có thể vận hành theo hướng tự hành hoàn toàn, đồng thời không phát thải trong quá trình hoạt động.

Việc ra mắt ZL230E diễn ra trong bối cảnh ngành khai thác mỏ Trung Quốc đang đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện vận tải từ diesel sang điện. Các hoạt động khai thác mỏ lộ thiên quy mô lớn thuộc nhóm hoạt động công nghiệp có mức phát thải carbon cao, trong đó xe tải chở hàng nặng sử dụng lượng lớn nhiên liệu diesel là một trong những nguyên nhân chính.

Zijin Mining đã mở rộng nhanh chóng đội xe khai thác mỏ chạy điện. Số lượng xe điện của tập đoàn tăng từ 13 chiếc vào năm 2020 lên 1.719 chiếc vào năm 2025. Doanh nghiệp Trung Quốc này đặt mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn đội xe từ diesel sang điện trong vòng 3 năm.

Trước ZL230E, Zijin Longking đã bàn giao 15 xe tải khai thác mỏ chạy hoàn toàn bằng điện, tải trọng 150 tấn cho mỏ đồng Julong. Những phương tiện này đạt tỷ lệ hoạt động liên tục trên 90%, vận chuyển hơn 2.000 tấn mỗi ngày và giúp giảm 17% mức tiêu thụ năng lượng.

Doanh nghiệp cũng có kế hoạch kết hợp đội xe điện với các nguồn năng lượng như gió, mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng, hướng tới xây dựng giải pháp năng lượng xanh tích hợp cho hoạt động khai thác mỏ.

Theo ông Su Zimeng, Chủ tịch Hiệp hội Máy móc Xây dựng Trung Quốc, việc đưa ZL230E vào sử dụng cho thấy những tiến bộ của Trung Quốc trong đổi mới công nghệ và nâng cấp công nghiệp trong lĩnh vực máy móc xây dựng.

Xu hướng điện hóa xe tải khai thác mỏ không chỉ diễn ra tại Trung Quốc. Một số tập đoàn khai khoáng lớn trên thế giới cũng đang thử nghiệm phương tiện chạy bằng pin điện kết hợp công nghệ tự hành.

BHP và Rio Tinto đã hợp tác với Caterpillar để thử nghiệm xe tải vận chuyển điện Cat 793 XE tại mỏ quặng sắt Jimblebar ở vùng Pilbara, Tây Australia. Các bên đánh giá cả hệ thống sạc tĩnh và sạc động trong điều kiện khai thác thực tế.

Trong khi đó, Rio Tinto đang thử nghiệm đội xe vận chuyển chạy điện sử dụng hệ thống thay pin tại mỏ đồng Oyu Tolgoi ở Mông Cổ, với mục tiêu rút ngắn thời gian phương tiện phải dừng hoạt động.