BYD Ti7 sắp ra mắt Việt Nam thêm phiên bản mới: Bản hybrid chạy thuần điện hơn 300 km, dùng máy 1.5L mạnh gần 500 mã lực

Fang Cheng Bao - thương hiệu con của BYD - vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới cho mẫu xe Ti 7. Trên thị trường quốc tế, dòng sản phẩm này có tên gọi đầy đủ là BYD Ti7. Phiên bản mới mang tới nhiều cải tiến về pin, phạm vi hoạt động thuần điện và công nghệ sạc.

BYD Ti7 Long-Range Edition mở bán tại Trung Quốc. Ảnh: BYD

BYD Ti7 Long-Range Edition thay đổi gì?

Đầu tiên, nâng cấp lớn nhất trên mẫu xe BYD Ti 7 mới nằm ở hệ thống pin. Dung lượng pin được tăng từ 35,6 kWh lên mức 50 kWh. Nhờ vậy, phạm vi di chuyển thuần điện chuẩn CLTC đạt lần lượt 315 km và 300 km. Con số này vượt trội hơn mức 135 km, 190 km hay 200 km ở bản tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, xe trang bị hệ truyền động DM plug-in hybrid kết hợp động cơ 1.5L tăng áp và mô-tơ điện. Phiên bản một mô-tơ của cho tổng công suất 200 kW (268 mã lực). Trong khi đó, bản hai mô-tơ điện đạt tổng công suất 360 kW (483 mã lực). Trên bản cao nhất, mẫu xe BYD này có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,5 giây.

Ngoài ra, công suất sạc nhanh tăng từ 73 kW lên 158 kW. Nhờ vậy, thời gian sạc từ 30% lên 80% giảm 20%, chỉ tốn 13,9 phút.

BYD Ti7 dùng hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau 5 liên kết. Cùng với đó, hãng trang bị hệ thống kiểm soát thân xe DiSus-C và hỗ trợ ổn định khi nổ lốp ở tốc độ cao.

Về nội thất, khoang lái BYD Ti 7 trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Xe sở hữu màn hình trung tâm 15,6 inch, đồng hồ tốc độ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình W-HUD 26 inch và các màn hình điều chỉnh điều hòa. Hơn nữa, xe có tùy chọn hai màn hình BYD Pad 13 inch cho hàng ghế sau.

Hiện tại, thương hiệu phân phối hai biến thể mới của Ti7 với 2 phiên bản. Bản 315KM 2WD Max có giá 195.800 nhân dân tệ, tương đương 760 triệu đồng. Người mua có thể chọn thêm hệ thống hỗ trợ lái God’s Eye B với mức phí bổ sung 12.000 nhân dân tệ, khoảng 46,5 triệu đồng. Trong khi đó, bản 300KM 4WD Ultra của xe BYD có giá niêm yết 225.800 nhân dân tệ, tương đương 886,5 triệu đồng.

Trong tháng 7, thương hiệu Fang Cheng Bao đạt tổng doanh số 41.213 xe. Trong số đó, dòng xe BYD Ti7 đóng góp tới 20.320 chiếc và là mẫu xe bán chạy nhất.

Khu vực khoang lái Ti7. Ảnh: BYD

BYD Ti7 sắp về Việt Nam

Cách đây không lâu, ông Võ Minh Lực (giám đốc điều hành BYD Việt Nam) đã hé lộ trên mạng xã hội thông tin BYD Ti7 sẽ ra mắt khách hàng Việt Nam trong năm nay. Ông chia sẻ BYD Ti7 khi về Việt Nam sẽ sử dụng cấu hình 7 ghế để phù hợp với nhu cầu thị trường.

Với việc BYD Ti7 Long-Range Edition chỉ vừa ra mắt, khả năng cao người tiêu dùng Việt Nam chỉ có thể đón nhận trước các phiên bản dùng pin 26,6 kWh và 35,5 kWh. Cụ thể, bản Dynamic 2WD dùng pin 26,6 kWh, di chuyển thuần điện tối đa 126 km. Phiên bản cao hơn Premium 4WD dùng pin 35,6 kWh, di chuyển thuần điện 155 km.