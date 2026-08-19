Ford Everest một mình một ngựa

Tại Việt Nam, nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời không có quá nhiều lựa chọn như các phân khúc crossover. Hiện nhóm xe này chủ yếu có Ford Everest, Toyota Fortuner, Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport. Trong bối cảnh quy mô thị trường thu hẹp, doanh số lại đang tập trung ngày càng lớn vào một mẫu xe.

Theo số liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) thống kê, trong tháng 7/2026, 4 mẫu xe trong nhóm này bán tổng cộng 1.045 chiếc, tăng 38 xe, tương đương gần 4% so với tháng trước.

Riêng Ford Everest đạt 849 xe, tăng 31 xe so với tháng 6. Như vậy, chỉ một mình mẫu xe này đã chiếm hơn 81% doanh số của cả nhóm. Ba mẫu xe còn lại gồm Toyota Fortuner, Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport cộng lại chỉ bán được 196 xe. Doanh số của Everest vì thế cao hơn khoảng 4,3 lần tổng lượng xe mà 3 đối thủ bán ra trong tháng.

Khoảng cách này còn lớn hơn nếu nhìn vào kết quả lũy kế từ đầu năm. Sau 7 tháng năm 2026, 4 mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời bán tổng cộng 8.095 xe. Trong đó, Ford Everest đóng góp 6.950 xe, tương đương gần 86% doanh số toàn nhóm. Ba đối thủ còn lại cộng lại cũng chỉ đạt 1.145 xe.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm, Ford Everest bán được lượng xe cao gấp khoảng 6,1 lần tổng doanh số của Toyota Fortuner, Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport.

Khoảng cách này cho thấy vị thế của Everest trong phân khúc đã trở nên đặc biệt rõ rệt. Nếu xét riêng từng tháng, mẫu xe Ford liên tục tạo ra chênh lệch lớn với nhóm phía sau; còn xét lũy kế, khoảng cách càng được nới rộng.

Đáng chú ý, mức áp đảo của Everest không chỉ đến từ kết quả của riêng tháng 7. Trong tháng này, doanh số của mẫu xe tăng 31 xe so với tháng trước, trong khi toàn bộ nhóm chỉ tăng 38 xe. Điều đó có nghĩa phần lớn mức tăng doanh số của cả nhóm trong tháng 7 đến từ Ford Everest.

Doanh số tốt nhưng Everest vẫn không thoát khỏi đà giảm chung

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào vị trí dẫn đầu của Ford Everest sẽ chưa phản ánh đầy đủ tình hình của phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời.

Bởi vậy, dù đang áp đảo các đối thủ, doanh số của Everest cũng vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước. Tháng 7/2025, Ford Everest bán được 1.089 xe. Sang tháng 7/2026, con số này giảm xuống còn 849 xe, thấp hơn 240 xe, tương đương khoảng 22%.

Đây cũng là diễn biến chung của toàn phân khúc. Tháng 7/2025, 4 mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời bán tổng cộng 1.452 xe. Sau một năm, doanh số giảm xuống còn 1.045 xe, thấp hơn 407 xe, tương đương khoảng 28%.

Như vậy, Ford Everest cũng đang chịu tác động từ sự suy giảm sức mua của toàn phân khúc. Điểm khác biệt nằm ở chỗ mức giảm của Everest thấp hơn mức giảm chung, trong khi các đối thủ phía sau giảm mạnh hơn. Chính điều này giúp Everest tiếp tục giữ tỷ trọng doanh số áp đảo, dù bản thân mẫu xe không tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trong nhóm đối thủ, Toyota Fortuner là mẫu xe có doanh số cao thứ hai. Tháng 7/2026, mẫu xe này bán được 178 xe, giảm gần 49% so với mức 347 xe của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng, Fortuner đạt 964 xe, giảm khoảng 45% so với 1.756 xe cùng kỳ năm 2025.

Isuzu mu-X bán 18 xe trong tháng 7 và đạt 100 xe sau 7 tháng. Mitsubishi Pajero Sport không ghi nhận doanh số trong tháng 7 và đạt 81 xe lũy kế.

Như vậy, câu chuyện đáng chú ý của phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời hiện không chỉ nằm ở việc Ford Everest dẫn đầu doanh số. Trong một thị trường đang thu hẹp, mẫu xe này vẫn duy trì khoảng cách rất lớn với phần còn lại và trở thành mẫu xe gần như quyết định cục diện doanh số của cả nhóm.