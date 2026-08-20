NÓNG: VETC quyết định tạm dừng thu phí Ví điện tử 6.600 đồng/tháng

Sáng 20/8, Công ty cổ phần VETC chính thức ra thông báo chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ đối với Ví điện tử VETC, sau khi nhận được nhiều phản ánh từ khách hàng. Doanh nghiệp cho biết sẽ rà soát lại chính sách, tiếp tục lắng nghe ý kiến người dùng và xây dựng phương án phù hợp hơn.

Theo thông báo mới nhất, VETC thừa nhận quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách phí dịch vụ Ví VETC thời gian qua chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng và chưa tạo được sự đồng thuận từ khách hàng.

Trên cơ sở đó, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí để rà soát lại toàn bộ nội dung, đồng thời tiếp nhận thêm ý kiến từ khách hàng trước khi xây dựng giải pháp mới.

Đáng chú ý, VETC khẳng định hệ thống Ví VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào cho đến thời điểm hiện tại . Như vậy, khoản phí quản lý từng được thông báo trước đó chưa được thu thực tế từ người dùng.

Trước đó, chính sách dự kiến áp dụng mức phí quản lý 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với tổ chức, doanh nghiệp . Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của người sử dụng dịch vụ, trong bối cảnh tài khoản giao thông được chuyển sang mô hình phải kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định mới.

Trong các giải thích trước đó, VETC cho biết Ví VETC phải đầu tư hệ thống, thực hiện định danh khách hàng (eKYC), bảo đảm an toàn và bảo mật, vận hành và đối soát 24/7, kết nối với ngân hàng, trả phí ngân hàng và duy trì các dịch vụ liên quan. Doanh nghiệp cho rằng đây là những chi phí phát sinh khi cung cấp dịch vụ ví điện tử.

VETC đồng thời nhấn mạnh Ví điện tử không phải tài khoản tiền gửi . Theo quy định hiện hành, đơn vị cung ứng ví không được trả lãi hoặc sử dụng số dư ví của khách hàng cho mục đích cho vay, đầu tư hay phục vụ hoạt động kinh doanh. Số dư của khách hàng được quản lý theo cơ chế bảo đảm thanh toán nhằm tách biệt với hoạt động kinh doanh của đơn vị cung ứng ví.

Việc tạm dừng chính sách phí diễn ra sau khi vấn đề này trở thành chủ đề được nhiều người dùng quan tâm. Một số ý kiến đặt câu hỏi về lý do phát sinh phí, cách xác định mức thu cũng như việc người dùng có những lựa chọn thanh toán nào khác nếu không muốn duy trì ví điện tử.

VETC cho biết sẽ rà soát toàn diện chính sách, phân tích đặc thù và nhu cầu của từng nhóm khách hàng để xây dựng giải pháp phù hợp hơn. Doanh nghiệp cũng cho biết trong thời gian tới sẽ công bố các phương thức thanh toán hiện có và chi phí liên quan, giúp khách hàng chủ động lựa chọn phương thức phù hợp.

Song song với quá trình rà soát, VETC cho biết đang làm việc với các tổ chức tín dụng, đơn vị chuyển mạch và đối tác liên quan nhằm tối ưu hóa hệ thống thanh toán, hướng tới giảm chi phí phát sinh. Doanh nghiệp cũng dự kiến nghiên cứu, phát triển thêm các tiện ích và dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng.

VETC cho biết sẽ rút kinh nghiệm về công tác truyền thông, quy trình xây dựng và áp dụng chính sách, đồng thời tăng cường tham vấn và lắng nghe ý kiến khách hàng, cơ quan chủ quản trước những thay đổi có ảnh hưởng rộng.

Động thái này đồng nghĩa với việc mức phí quản lý Ví VETC chưa được áp dụng ở thời điểm hiện tại , trong khi doanh nghiệp tiếp tục rà soát phương án thu phí cũng như các lựa chọn thanh toán khác trước khi có quyết định mới. VETC gửi lời xin lỗi tới khách hàng về những băn khoăn và trải nghiệm chưa tốt phát sinh trong thời gian qua, đồng thời cảm ơn các ý kiến đóng góp đối với chính sách dịch vụ.