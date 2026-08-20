InnoEx 2026 chuyển từ kết nối sang tạo kết quả cho doanh nghiệp

Diễn đàn và Triển lãm quốc tế về Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững – InnoEx 2026 chính thức khai mạc ngày 19/8 tại Thiskyhall Sala, TP.HCM, với sự tham gia của doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, nhà đầu tư, startup, viện – trường và các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế.

Với chủ đề “The Inflection Point – Where Global Shifts Fuel Business Reinvention” (Điểm uốn chiến lược – Khi những chuyển dịch toàn cầu thúc đẩy tái tạo mô hình kinh doanh), InnoEx 2026 tập trung vào những thay đổi đang tác động đến doanh nghiệp như AI, dữ liệu, chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển dịch xanh và yêu cầu nâng cao năng suất. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 30.000 lượt tham gia, 4.000 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia, 300 đơn vị triển lãm, hơn 70 quỹ đầu tư cùng đại diện từ trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho rằng những chuyển dịch của kinh tế thế giới đang làm thay đổi mô hình sản xuất, phương thức quản trị và nền tảng cạnh tranh.

Ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM tham quan một số gian hàng tại InnoEx 2026.

“Chúng ta cần biến biến động thành cơ hội, biến công nghệ thành năng suất và biến ý tưởng thành giá trị. Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững không thể tách rời, bởi đổi mới thiếu bền vững sẽ không tạo được thịnh vượng lâu dài, trong khi phát triển bền vững thiếu đổi mới sẽ không có đủ nguồn lực và giải pháp để thực hiện. Việt Nam đang chủ động nắm bắt thời cơ, với người dân và doanh nghiệp là trung tâm”, ông Thông nói.

Lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng InnoEx không chỉ là nơi thảo luận về xu hướng mà trở thành điểm kết nối giữa nhu cầu thị trường, giải pháp công nghệ, nguồn vốn và tri thức quốc tế.

“Trong tiến trình phát triển mới của Thành phố, InnoEx có vai trò rất thiết thực, là điểm gặp gỡ giữa nhu cầu thị trường, giải pháp công nghệ, nguồn vốn và tri thức quốc tế. Thành phố kỳ vọng InnoEx sẽ không chỉ là nơi thảo luận về những xu hướng của tương lai, mà trở thành nơi khởi đầu cho những quyết định, hợp tác và giải pháp mới; góp phần đưa ý tưởng đến sản phẩm, đưa công nghệ vào thực tiễn và tạo ra những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và xã hội”, ông Thông nhấn mạnh.

Theo số liệu công bố, trong giai đoạn 2023–2025, InnoEx ghi nhận hơn 80.000 lượt khách, 267 doanh nghiệp quốc tế từ hơn 60 quốc gia, tạo ra 3.750 lượt kết nối kinh doanh – công nghệ và hơn 600 lượt kết nối đầu tư với sự tham gia của 97 quỹ đầu tư. Sự kiện cũng giới thiệu 750 doanh nghiệp có mô hình đổi mới hoặc sản phẩm công nghệ.

Bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch InnoEx muốn biến sự kiện thành một nền tảng đổi mới sáng tạo, từ kết nối sang tạo kết quả cụ thể.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch InnoEx, cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào việc biến những kết nối đã hình thành thành giá trị sâu hơn. Theo đó, InnoEx sẽ chuyển từ một sự kiện thường niên thành một nền tảng đổi mới sáng tạo; từ học hỏi kinh nghiệm quốc tế sang cùng các đối tác toàn cầu kiến tạo giải pháp; từ kết nối đơn thuần sang tạo ra những kết quả kinh doanh cụ thể.

Trong hai ngày 19–20/8, InnoEx 2026 tổ chức các diễn đàn về đổi mới doanh nghiệp, AI, dữ liệu, tự động hóa, năng suất, chuyển dịch xanh, cùng các hoạt động Startup Wheel, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và triển lãm công nghệ. Sự kiện cũng mở rộng Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế với sự tham gia của nhiều đối tác công nghệ, đầu tư và phát triển quốc tế.

Sau ba năm mở rộng quy mô và mạng lưới, InnoEx 2026 đặt trọng tâm vào việc chuyển những nguồn lực đã kết nối thành năng lực mới và các kết quả có thể đo lường. “Khi các ý tưởng và cam kết được chuyển hóa thành hành động cụ thể, đổi mới sáng tạo sẽ thực sự trở thành động lực phát triển”, ông Đặng Minh Thông nói.