SUV mới ngang cỡ Mazda CX-5 đăng ký ở Việt Nam: Giá quy đổi từ 560 triệu đồng, sạc 9 phút gần đầy pin, chạy 620km/sạc, flycam tích hợp trên nóc

BYD Tai 3/Ti 3 đăng ký ở Việt Nam

Trong Công báo sở hữu công nghiệp số mới ở Việt Nam nhất xuất hiện 2 xe mới của BYD. Dựa vào kiểu dáng đặc trưng, có thể nhận ra đây là BYD Tai 3, hay còn gọi là Ti 3 tùy thị trường. Hai xe thực chất là một, chỉ khác ở việc một chiếc tích hợp drone trên nóc.

BYD Tai 3 xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp. Ảnh: NOIP

BYD Tai 3 mở bán tại Trung Quốc từ khoảng tháng 3/2025. Cấu hình siêu sạc của mẫu xe này mới xuất hiện ở quê nhà từ tháng 3/2026. Cách đây chưa đầy một tuần, BYD mới bổ sung phiên bản Tai 3 siêu sạc tiêu chuẩn, giá 143.800 nhân dân tệ (khoảng 560 triệu đồng). Các phiên bản cao hơn có giá giá dao động từ 153.800 đến 169.800 nhân dân tệ (tương đương 598 - 660 triệu đồng).

BYD Tai 3 thuộc phân khúc nào?

BYD Tai 3 có kích thước tổng thể với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.605 x 1.900 x 1.720 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.745 mm. Do đó, mẫu xe này có thể xếp vào phân khúc SUV/crossover cỡ C, tương tự Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson. Tuy nhiên, đây là xe điện.

BYD Tai 3 thuộc phân khúc C. Ảnh: Legendmotors

Hiện chưa rõ Tai 3 có được phân phối ở Việt Nam hay không. Một mẫu khác cùng của BYD, cùng cỡ C, đang được các đại lý chào đặt cọc là Sealion 5.

BYD Tai 3 có gì?

Thiết kế là điểm đặc trưng của Tai 3, dễ phân biệt với không chỉ SUV khác mà còn ngay cả với dải sản phẩm hiện tại của BYD. Xe có kiểu dáng hầm hố, với nhiều đường gân dập nổi bên hông. Trong ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng, xe có lốp dự phòng phía sau. Phiên bản bán tại Trung Quốc dùng một hộp phía sau để đặt thiết bị sạc, chứ không phải lốp.

Xe có thiết kế đặc trưng khó lẫn. Ảnh: Legendmotors

Bên trong khoang cabin, bảng điều khiển nổi bật với màn hình trung tâm 15,6 inch, đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD 12 inch. Hàng ghế trước tích hợp đầy đủ tính năng sưởi, thông gió và điều chỉnh điện. Mẫu SUV đô thị này còn được trang bị kính cách âm hai lớp phía trước, kính sau tối màu, hệ thống đèn viền nội thất và vô-lăng tích hợp sưởi.

Nội thất xe được thiết kế khá cầu kỳ ở cụm điều khiển trung tâm. Ảnh: Legendmotors

Về vận hành, bản tiêu chuẩn của Tai 3 sử dụng pin Blade LFP thế hệ thứ hai dung lượng 65,3 kWh. Mẫu xe có khả năng di chuyển tối đa 510 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC. Nhờ hệ thống trạm sạc công suất MWh của BYD, xe có thể sạc pin từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút. Phiên bản này được trang bị một mô-tơ điện ở cầu sau, cho công suất tối đa 240 kW (322 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 305 Nm.

Các phiên bản cao cấp hơn trang bị bộ pin 75,6 kWh. Biến thể dẫn động cầu sau dùng pin lớn hơn cung cấp tầm vận hành 620 km, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,3 giây. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất sở hữu hệ dẫn động 4 bánh hai mô-tơ cho công suất 375 kW (503 mã lực), tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất 4,7 giây.

Công nghệ sạc siêu nhanh là một điểm mới năm nay của Tai 3. Ảnh: Legendmotors

Xe cung cấp tùy chọn hệ thống hỗ trợ lái thông minh DiPilot 300 ("Mắt thần B") dựa trên cảm biến LiDAR, cho phép tự động đánh lái trên đường đô thị và cao tốc. Ngoài ra, điểm đặc biệt của Tai 3 là chiếc drone gắn trên nóc, giúp khảo sát địa hình phía trước và ghi lại hành trình từ trên cao.

Một số hình ảnh tham khảo khác của BYD Tai 3 tại Trung Quốc:

Ảnh: Legendmotors