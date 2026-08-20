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Có VNeID cấp độ 2, người dân sẽ được giảm những loại phí nào?

| | Thị trường

Theo Thông tư 117/2026 Bộ Tài chính, từ 15/8 đến hết tháng 2/2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ được miễn, giảm nhiều phí, lệ phí.

Trong đó, người dân được ưu đãi 10% phí trước bạ khi bán nhà, đất. Mức giảm phí này khi đăng ký quyền sở hữu lần thứ hai trở đi với ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 50%. Còn xe máy đăng ký từ lần thứ hai được giảm 100%.

Chính sách giảm trước bạ chỉ áp dụng một lần với mỗi loại tài sản gồm nhà đất , ô tô và xe máy cho công dân trong 1 năm. Số tiền được giảm tối đa 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai. Với mức lương cơ sở hiện hành 2,34 triệu đồng một tháng, số tiền được giảm tối đa là 11,7 triệu đồng.

Có VNeID cấp độ 2, người dân sẽ được giảm những loại phí nào? - Ảnh 1.

Có VNeID cấp độ 2 được giảm phí trước bạ nhà đất, ô tô. (Ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên, việc có tài khoản VNeID mức 2 chưa đồng nghĩa người dân mặc nhiên nhận ưu đãi. Để được giảm lệ phí, người sang tên nhà đất phải tích hợp đủ 5 loại giấy tờ cơ bản, mã số thuế cá nhân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID. Với ô tô, xe máy, người bán cũng phải cập nhật thông tin đăng ký xe trên hệ thống định danh điện tử.

Dựa vào dữ liệu và kết quả xác thực, cơ quan thuế sẽ xác định tiền phí trước bạ người dân phải nộp sau khi được giảm.

Bên cạnh ưu đãi phí trước bạ, người dân còn được miễn lệ phí làm thủ tục căn cước, cấp đổi bằng lái xe (quốc gia và quốc tế), đăng ký cư trú, cấp phiếu lý lịch tư pháp và khai thác dữ liệu hộ tịch.

Người dân cũng không phải nộp lệ phí khi đổi giấy đăng ký, biển số xe cơ giới, làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, giấy thông hành biên giới với Lào, Campuchia, Trung Quốc...

Cũng theo Thông tư 117, phí đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản cũng được giảm 50%. Tương tự, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy giảm một nửa, với mức thu sau giảm tối thiểu 250.000 đồng và tối đa 75 triệu đồng mỗi dự án.

Đề xuất miễn lệ phí hàng không, hàng hải đến hết năm

Theo Châu Anh/VTC News

VTC News

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