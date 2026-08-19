Hyundai Tucson thế hệ mới ra mắt: Ngoại hình 'đập đi xây lại', nội thất thay đổi toàn diện, dễ thành 'trend' khi về Việt Nam

Hyundai vừa công bố thế hệ mới của Tucson, đánh dấu bước chuyển sang ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel” thay cho phong cách trước đây. So với thế hệ thứ tư, mẫu SUV cỡ C có ngoại hình vuông vức hơn, đồng thời được mở rộng kích thước nhằm tăng không gian bên trong.

Ngoại hình vuông vức hơn, thay đổi mạnh ở hệ thống đèn

Điểm dễ nhận thấy nhất trên Hyundai Tucson thế hệ mới nằm ở thiết kế ngoại thất. Thay vì những đường nét thiên về crossover như thế hệ hiện tại, xe chuyển sang kiểu dáng thẳng và vuông vức hơn, với các mảng thân xe tạo hiệu ứng tương phản giữa ánh sáng và bóng đổ.

Hyundai Tucson thế hệ mới chính thức ra mắt với thiết kế Art of Steel. Ảnh: Hyundai

Ngôn ngữ “Art of Steel” được Hyundai mô tả là lấy cảm hứng từ đặc tính về độ cứng và sức căng của thép. Trên Tucson, triết lý này thể hiện qua vòm bánh xe nổi khối, đường gân ngang kéo dài thân xe và phần đuôi dựng cao hơn.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn trung tâm nằm ngang kết hợp cụm đèn ban ngày H-Edge đặt dọc hai bên. Dải đèn trung tâm sử dụng kiểu chiếu sáng gián tiếp, tạo hiệu ứng phát sáng nhưng hạn chế nhìn thấy nguồn sáng trực tiếp.

Ở phía sau, Tucson mới tiếp tục sử dụng cách bố trí đèn theo phương ngang và dọc. Cụm đèn hậu có cấu trúc dạng khối 3D, trong khi đèn trung tâm mảnh nằm ngang tạo sự liên kết với thiết kế phía trước. Cản sau lớn cùng tấm bảo vệ gầm cũng góp phần khiến chiếc SUV trông vuông vức và cơ bắp hơn.

Tucson mới dài 4,7 m, trục cơ sở tăng 30 mm

Không chỉ thay đổi về thiết kế, Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 còn được mở rộng kích thước. Xe dài 4.700 mm, rộng 1.905 mm và cao 1.685 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.785 mm, tăng 30 mm so với thế hệ trước.

Chiều dài tăng thêm 60 mm và chiều rộng tăng 40 mm giúp Tucson có thêm không gian cho hàng ghế sau. Khoảng sáng đầu gối và đầu của hành khách phía sau cũng được cải thiện, trong đó khoảng không phía trên tăng 29 mm.

Thân xe Hyundai Tucson 2027 dài 4,7 mét và rộng hơn thế hệ cũ. Ảnh: Hyundai

Một thay đổi đáng chú ý khác là góc mở cửa sau được tăng từ 73 lên 83 độ. Hyundai cho biết điều này giúp việc ra vào hàng ghế thứ hai thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ việc đưa trẻ nhỏ vào ghế an toàn phía sau.

Nội thất chuyển sang thiết kế tối giản hơn

Khoang cabin của Tucson thế hệ mới được thiết kế lại theo hướng trải rộng theo chiều ngang. Táp-lô sử dụng một đường ngang nối hai cửa gió, tạo cảm giác bảng điều khiển rộng hơn.

Trước người lái là cụm đồng hồ kỹ thuật số mảnh, đi cùng vô-lăng thiết kế hai chấu kiểu Double-D-cut. Màn hình trung tâm kích thước lớn đặt ở vị trí nổi bật trên táp-lô, trong khi một số chi tiết tiện dụng được bố trí lại để dễ tiếp cận hơn.

Khoang cabin Hyundai Tucson 2027 được thiết kế lại theo hướng tối giản. Ảnh: Hyundai

Hyundai cũng bổ sung một số không gian chứa đồ nhỏ trong cabin, gồm ngăn đựng thẻ bên cạnh cửa gió phía người lái và khu vực chứa đồ ẩn ở bệ tỳ tay. Xe có hai vị trí sạc không dây, cho phép sạc đồng thời hai điện thoại.

Tucson mới có 8 lựa chọn màu ngoại thất, trong đó có 5 màu mới. Nội thất có 4 cách phối màu, gồm tùy chọn đen đơn sắc và ba kiểu phối hai tông màu.

Xuất hiện bản XRT thiên về phong cách địa hình

Cùng với các phiên bản thông thường, Hyundai giới thiệu Tucson XRT với thiết kế hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách địa hình.

Phiên bản này có lưới tản nhiệt hình chữ nhật riêng, cản trước và sau thiết kế hầm hố hơn, tấm bảo vệ gầm cùng các chi tiết ốp màu đen quanh vòm bánh xe. Bộ mâm và một số chi tiết ngoại thất cũng được thiết kế riêng cho XRT.

Bên trong, XRT sử dụng ghế có họa tiết riêng, các chi tiết trang trí màu tối và thảm sàn chống thời tiết cho cả hai hàng ghế. Cửa hậu còn tích hợp đèn LED cảm ứng, phục vụ việc lấy đồ trong điều kiện thiếu sáng.

Hyundai Tucson XRT thế hệ mới với thiết kế đậm chất SUV địa hình. Ảnh: Hyundai

Hyundai hiện mới công bố thiết kế cùng các thông số kích thước chính của Tucson thế hệ mới. Thông tin chi tiết về hệ truyền động và cấu hình từng thị trường chưa được công bố đầy đủ. Một số nguồn trước đó dự đoán Tucson mới tiếp tục có các lựa chọn động cơ xăng và hybrid, nhưng đây vẫn là thông tin cần chờ Hyundai xác nhận.

Tại Việt Nam, Tucson hiện thuộc nhóm SUV/CUV cỡ C và được lắp ráp trong nước. Thế hệ mới nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian trước khi có thông tin cụ thể về kế hoạch phân phối tại từng thị trường.