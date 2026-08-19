Phát hiện 12 dầm thép nặng 55 tấn được xe dẫn đường hộ tống, âm thầm thực hiện một nhiệm vụ quan trọng

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Việc vận chuyển 12 dầm thép cuối cùng để xây dựng cây cầu mới bắc qua sông Piraí khiến giao thông trên tuyến BR-280, đoạn qua phía Bắc bang Santa Catarina, Brazil, phải tạm dừng nhiều lần trong ngày. Hoạt động này dự kiến kéo dài đến ngày 14, trong khung giờ từ 8h đến 17h, tùy thuộc vào lịch trình di chuyển của các phương tiện vận tải.

Mỗi dầm thép dài 28 m và nặng khoảng 55 tấn. Các cấu kiện được vận chuyển từ công trường tại km 50 ở Guaramirim đến vị trí xây dựng cây cầu tại km 38, thuộc Araquari, trên quãng đường khoảng 12 km.

Đoàn xe vận chuyển được bố trí phương tiện dẫn đường. Giao thông sẽ tạm dừng tại thời điểm đoàn xe nhập vào tuyến BR-280 và khi phương tiện đến khu vực tập kết để đưa dầm vào vị trí. Ngoài những thời điểm này, phương tiện trên cao tốc vẫn được lưu thông bình thường.

Theo thông tin từ Cục Hạ tầng Giao thông Quốc gia Brazil (DNIT), việc phong tỏa không diễn ra liên tục trong cả ngày mà được thực hiện theo từng đợt, tương ứng với mỗi chuyến vận chuyển dầm.

12 dầm đang được vận chuyển là những cấu kiện cuối cùng trong tổng số 108 dầm được sử dụng để xây dựng cầu vượt sông Piraí.

Cây cầu có chiều dài khoảng 510 m, gồm 18 nhịp, mỗi nhịp sử dụng 6 dầm. Công tác hiện tại tập trung vào hai nhịp đầu tiên, tại vị trí sông Piraí cắt qua tuyến BR-280.

Việc vận chuyển và lắp đặt các dầm là một trong những công đoạn quan trọng của dự án. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất, công trình vẫn còn phải trải qua các bước tiếp theo như thi công mặt cầu, hoàn thiện, trải nhựa và xây dựng các tuyến đường dẫn trước khi có thể đưa vào khai thác.

Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, các cần cẩu phục vụ việc lắp đặt dầm được bố trí hoàn toàn trong phạm vi công trường. Theo DNIT, thiết bị nâng hạ không trực tiếp cản trở dòng phương tiện trên BR-280. Do đó, phần gây gián đoạn giao thông chủ yếu là quá trình vận chuyển các dầm từ nơi sản xuất đến vị trí xây dựng.

Cây cầu bắc qua sông Piraí thuộc Lô 2.1 của dự án mở rộng tuyến BR-280, đoạn dài khoảng 73,9 km đi qua các địa phương Jaraguá do Sul, Guaramirim, Araquari, Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul và Schroeder.

Lô 2.1 kéo dài từ km 36,7 đến km 50,7 và hiện là một trong những đoạn có tiến độ cao nhất của toàn dự án. Tính đến tháng 5/2026, khối lượng thực hiện đạt khoảng 84%.

Ngoài cầu sông Piraí, gói thầu này còn bao gồm cầu vượt Caixa D'Água tại km 48, cầu qua sông Corticeirinha tại km 44, cầu vượt dành cho người đi bộ tại km 50 và khoảng 6 km tuyến đường đã được mở rộng đưa vào khai thác. Một số hạng mục khác như cầu vượt Poço Grande tại km 43 và cầu vượt Dibrape tại km 46 vẫn đang được triển khai.

Trong khi đó, Lô 2.2, đoạn giữa Guaramirim và Jaraguá do Sul, đã hoàn thành khoảng 77% và dự kiến hoàn tất vào năm 2027. Hạng mục đáng chú ý tại đây là đường hầm đôi Morro do Vieira, dài khoảng 1 km, với tổng vốn đầu tư khoảng 228,1 triệu real Brazil, tương đương khoảng 43 triệu USD.