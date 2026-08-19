Gạo ST25 vào hệ thống siêu thị bán buôn tại Đức

Gạo ST25 là mặt hàng trung tâm tại Tuần hàng Việt Nam tại Selgros. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Gạo ST25 của Việt Nam đã được phân phối trong hệ thống bán buôn Selgros Cash & Carry tại Đức - hệ thống này chủ yếu phục vụ nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp bán lẻ và các cơ sở dịch vụ.

Điều này không chỉ mở thêm cơ hội để người tiêu dùng Đức tiếp cận sản phẩm gạo Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam, chuyển từ chú trọng sản lượng sang chất lượng, thương hiệu và giá trị.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành, việc ST25 lên kệ Selgros không chỉ mở thêm cơ hội để người tiêu dùng Đức tiếp cận sản phẩm gạo Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam, chuyển từ chú trọng sản lượng sang chất lượng, thương hiệu và giá trị.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành lưu ý việc đưa sản phẩm lên kệ mới chỉ là bước khởi đầu.

Để duy trì vị trí lâu dài tại thị trường Đức, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, bao bì, khả năng cung ứng ổn định, đồng thời xây dựng hoạt động quảng bá phù hợp với thị trường sở tại.

Ông Mario Berger - Giám đốc Selgros Berlin Lichtenberg, cho biết người tiêu dùng Đức ngày càng quan tâm đến các sản phẩm Việt Nam, từ trái cây nhiệt đới, thủy hải sản, gia vị đến các sản phẩm khô, bún và phở. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều nông sản Việt Nam được đưa vào hệ thống Selgros trong thời gian tới.