Vì sao máy lọc không khí chạy cả ngày mà phòng vẫn nhiều bụi? Thợ sửa chữa chỉ ra 1 nguyên nhân phổ biến

Máy vẫn chạy nhưng khả năng lọc giảm

Máy lọc không khí thường hút không khí trong phòng qua hệ thống màng lọc, giữ lại bụi mịn, phấn hoa, lông thú và một số chất ô nhiễm trước khi đưa không khí trở lại phòng.

Trong quá trình sử dụng, bụi sẽ dần tích tụ trên bề mặt màng lọc. Khi lớp bụi quá dày, luồng không khí đi qua bị hạn chế, khiến hiệu suất của máy có thể giảm.

Người dùng có thể nhận thấy máy vẫn chạy, quạt vẫn quay nhưng lượng gió thổi ra yếu hơn trước. Với những căn phòng có nhiều bụi, hiệu quả lọc cũng có thể không còn như thời điểm mới sử dụng.

Đây là lý do một chiếc máy lọc không khí hoạt động nhiều giờ mỗi ngày chưa chắc đồng nghĩa với việc thiết bị đang lọc không khí hiệu quả.

Màng lọc bẩn có thể là nguyên nhân

Màng lọc là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với không khí và bụi bẩn. Tùy thiết kế, một máy có thể sử dụng nhiều lớp lọc khác nhau, trong đó phổ biến là màng lọc thô, màng lọc HEPA và lớp than hoạt tính.

Màng lọc thô có nhiệm vụ giữ lại các hạt bụi và tạp chất có kích thước lớn hơn, qua đó giúp bảo vệ các lớp lọc phía sau. Sau một thời gian, lớp này có thể bám đầy bụi, tóc hoặc lông thú.

Nếu không được vệ sinh hoặc thay thế theo hướng dẫn, lượng không khí mà máy có thể hút và xử lý trong một khoảng thời gian có thể bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, với những gia đình nuôi thú cưng, có trẻ nhỏ hoặc sống tại khu vực nhiều bụi, màng lọc có thể bẩn nhanh hơn so với điều kiện sử dụng thông thường.

Không phải cứ tăng công suất là phòng sẽ sạch nhanh hơn

Khi thấy máy lọc không khí hoạt động nhưng bụi vẫn xuất hiện, một số người có xu hướng chuyển thiết bị sang chế độ mạnh nhất hoặc tăng thời gian vận hành.

Tuy nhiên, nếu màng lọc đã quá bẩn, việc tăng công suất không giải quyết được nguyên nhân cốt lõi. Ngược lại, máy có thể phải hoạt động nhiều hơn trong khi hiệu quả lọc không cải thiện tương ứng.

Ngoài tình trạng màng lọc, hiệu quả của máy còn phụ thuộc vào công suất thiết bị so với diện tích phòng, vị trí đặt máy và mức độ lưu thông không khí.

Nếu máy có công suất nhỏ nhưng được sử dụng trong một không gian lớn, thời gian cần thiết để lọc toàn bộ không khí trong phòng sẽ dài hơn.

Việc đặt máy quá sát tường, đồ nội thất hoặc vật cản cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hút và thổi khí của thiết bị.

Có thể tự kiểm tra trước khi nghĩ đến việc thay máy

Khi nhận thấy máy lọc không khí hoạt động kém hiệu quả, người dùng có thể kiểm tra tình trạng màng lọc trước tiên.

Cần tắt máy và thực hiện tháo màng lọc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu lớp lọc thô có nhiều bụi, tóc hoặc lông thú, có thể vệ sinh theo đúng phương pháp được khuyến cáo. Không phải loại màng lọc nào cũng có thể rửa bằng nước.

Với các màng lọc chuyên dụng như HEPA hoặc than hoạt tính, người dùng cần kiểm tra hướng dẫn của từng thiết bị để xác định có thể vệ sinh hay phải thay mới. Việc tự ý rửa một số loại màng lọc có thể làm ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc khả năng lọc của vật liệu.

Ngoài màng lọc, người dùng cũng nên kiểm tra cửa hút và cửa thổi khí xem có bị bụi hoặc vật cản che kín hay không.

Nếu đã vệ sinh hoặc thay màng lọc đúng cách nhưng máy vẫn có lượng gió yếu bất thường, phát ra tiếng động lạ hoặc hoạt động không ổn định, nguyên nhân có thể liên quan đến quạt, cảm biến hoặc các bộ phận khác. Khi đó, nên để kỹ thuật viên kiểm tra thay vì tự tháo máy.

Một điểm khác cũng cần lưu ý là máy lọc không khí không thể loại bỏ ngay mọi nguồn gây ô nhiễm trong phòng. Nếu thường xuyên mở cửa khi bên ngoài có nhiều bụi, hút thuốc, nấu ăn hoặc sử dụng các sản phẩm tạo mùi, nguồn ô nhiễm mới vẫn liên tục đi vào không gian.

Vì vậy, trước khi cho rằng máy lọc không khí đã xuống cấp, kiểm tra tình trạng màng lọc là một trong những bước đơn giản nhất người dùng nên thực hiện. Đây cũng là bộ phận quyết định trực tiếp đến khả năng giữ lại các hạt ô nhiễm của thiết bị.