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Hơn 800 đồng xu có niên đại từ thế kỷ 19, trong đó có hơn 700 đồng xu vàng, được phát hiện tại một cánh đồng ở Kentucky, Mỹ. Bộ sưu tập sau đó được xác thực và định giá hơn 2 triệu USD.

Phát hiện được thực hiện khi một người đàn ông đang làm việc trên một cánh đồng ngô ở Kentucky. Một số đồng xu xuất hiện trên bề mặt đất, trong khi những đồng khác được tìm thấy cùng các mảnh vật liệu được cho là phần còn lại của một bao tải.

Sau khi kiểm tra, các chuyên gia xác định bộ sưu tập gồm hơn 800 đồng xu có niên đại từ khoảng năm 1840 đến 1863. Trong số này có hơn 700 đồng xu vàng. Công ty Bảo đảm Tiền tệ (NGC) đã thực hiện quá trình xác thực và đánh giá giá trị của bộ sưu tập ở mức hơn 2 triệu USD.

Danh tính người phát hiện và vị trí chính xác của khu vực tìm thấy tiền xu không được công bố.

Theo NGC, khoảng 95% số tiền trong bộ sưu tập là đồng xu vàng mệnh giá 1 USD. Ngoài ra còn có các đồng mệnh giá 10 USD và 20 USD.

Đáng chú ý, bộ sưu tập có 18 đồng Liberty Double Eagle đúc năm 1863. Đây là dòng tiền vàng mệnh giá 20 USD được phát hành tại Mỹ trong thế kỷ 19 và được giới sưu tầm tiền xu quan tâm.

Một số đồng tiền khác được xác định có liên quan đến xưởng đúc Dahlonega ở Georgia, nơi từng hoạt động trong thế kỷ 19.

Quá trình kiểm định cũng phát hiện nhiều biến thể và lỗi đúc trên một số đồng xu. NGC cho biết một biến thể chưa từng được lập danh mục trước đó cũng được xác định trong bộ sưu tập.

Những đặc điểm này góp phần làm tăng giá trị của bộ sưu tập đối với thị trường sưu tầm, bên cạnh giá trị vật chất của số vàng.

Hiện chưa có thông tin xác định ai đã chôn số tiền này hoặc vì lý do gì.

Một số chuyên gia cho rằng việc chôn tiền có thể liên quan đến tình hình bất ổn tại Kentucky trong thế kỷ 19. Nhà khảo cổ học Ryan McNutt thuộc Đại học Georgia Southern nhận định số tiền có thể đã được cất giấu trước các cuộc đột kích của lực lượng do John Hunt Morgan chỉ huy vào năm 1863.

Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết và chưa có bằng chứng xác định chủ nhân hoặc hoàn cảnh số tiền được chôn xuống đất.

Việc khu vực này tiếp tục được sử dụng làm đất nông nghiệp trong nhiều thập kỷ cũng khiến thời điểm chôn tiền chưa thể được xác định chính xác. Một số dấu vết trên vật liệu đi kèm cho thấy khu vực có thể đã được canh tác bằng máy móc hiện đại trong thời gian dài.

Sau khi được xác thực, bộ sưu tập được xử lý và bảo tồn trước khi các đồng xu được chào bán riêng lẻ trên thị trường sưu tầm.

Giá trị hơn 2 triệu USD được xác định dựa trên số lượng, loại tiền, niên đại, tình trạng bảo quản và độ hiếm của một số đồng xu. Bên cạnh giá trị thương mại, các chuyên gia tiền tệ học cũng có thể sử dụng bộ sưu tập để nghiên cứu thêm về hoạt động đúc và lưu thông tiền xu tại Mỹ trong thế kỷ 19.

Việc hơn 800 đồng xu cùng xuất hiện tại một địa điểm cũng cung cấp thêm dữ liệu về các loại tiền từng được lưu hành tại khu vực này.

Sau hơn một thế kỷ nằm dưới lòng đất, bộ sưu tập hiện đã được xác thực và từng bước đưa trở lại thị trường, trở thành một phát hiện đáng chú ý đối với giới sưu tầm tiền xu Mỹ.