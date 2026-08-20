Giá bạc tăng mạnh ngày 20/8 tại Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank, DOJI

Ngày 20/8, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.336.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.408.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 62,2 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 64,2 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng 1,6 triệu đồng so với kết phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, DOJI điều chỉnh tăng khoảng 35.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua, ghi nhận mức giá 2,346 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,421 triệu đồng/lượng (bán ra), trong khi Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,340-2,412 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 62,4-64,3 triệu đồng/kg. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý ghi nhận tăng, có giá 2,748 triệu đồng/lượng (bán ra).