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Giá bạc tăng mạnh ngày 20/8 tại Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank, DOJI

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Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng mạnh.

Ngày 20/8, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.336.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.408.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 62,2 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 64,2 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng 1,6 triệu đồng so với kết phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, DOJI điều chỉnh tăng khoảng 35.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua, ghi nhận mức giá 2,346 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,421 triệu đồng/lượng (bán ra), trong khi Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,340-2,412 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 62,4-64,3 triệu đồng/kg. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý ghi nhận tăng, có giá 2,748 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch gần mức 67 USD/ounce, tương đương 2,11 triệu đồng/lượng, sau khi tăng gần 6% trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi sự giảm mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ khi chính phủ tìm cách kiềm chế chi phí vay dài hạn. So với thế giới, giá bạc trong nước đang nhỉnh hơn 290.000 đồng/lượng.

Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ tăng gấp đôi lượng mua lại trái phiếu kỳ hạn 10, 20 và 30 năm trong vài tháng tới khi lợi suất trái phiếu 30 năm tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2007 vào đầu tuần này. Chi phí vay thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội cho thị trường khi nắm giữ kim loại quý, vốn không có lãi suất, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Trong khi đó, biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang xác nhận rằng một số nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc tăng lãi suất trong năm nay để ngăn chặn áp lực lạm phát mạnh hơn sau này. Ở những nơi khác, sự bất ổn gia tăng ở Trung Đông khi Mỹ và Iran vẫn bế tắc khiến rủi ro lạm phát trở thành tâm điểm chú ý.

Khánh Vy

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