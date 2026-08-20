7 tính năng đáng chờ đợi nhất trên iPhone 18 Pro Max

Apple dự kiến ra mắt thế hệ iPhone 18 Pro vào tháng 9/2026. Trong khi hãng chưa công bố chính thức thông số, hàng loạt thông tin rò rỉ đang cho thấy iPhone 18 Pro Max có thể được nâng cấp ở nhiều thành phần quan trọng, thay vì chỉ cải thiện hiệu năng như những thế hệ gần đây.

Dưới đây là 7 tính năng đáng chờ đợi nhất trên mẫu iPhone cao cấp này.

Camera chính lần đầu có khẩu độ biến thiên

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất được đồn đoán trên iPhone 18 Pro Max là camera chính với khẩu độ biến thiên.

Khác với camera smartphone thông thường sử dụng khẩu độ cố định, hệ thống này cho phép thay đổi độ mở của ống kính tùy điều kiện chụp. Khi chụp trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ có thể mở rộng để thu nhiều ánh sáng hơn. Ngược lại, khi chụp trong điều kiện đủ sáng, khẩu độ có thể thu hẹp để kiểm soát lượng ánh sáng và tăng độ sâu trường ảnh.

Công nghệ này cũng mở ra khả năng kiểm soát hiệu ứng xóa phông tự nhiên tốt hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán xử lý ảnh.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max có thể là model được ưu tiên tính năng này, dù một số nguồn khác cho rằng cả iPhone 18 Pro cũng có thể được trang bị. Nếu được triển khai đúng như dự kiến, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất đối với hệ thống camera iPhone trong nhiều năm.

Chip A20 Pro tiến trình 2 nm

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC. Đây không chỉ là một lần nâng cấp hiệu năng thông thường. Việc sử dụng tiến trình 2 nm được kỳ vọng giúp Apple đồng thời tăng hiệu năng và cải thiện mức tiêu thụ năng lượng.

Một số thông tin rò rỉ được PhoneArena dẫn lại cho rằng A20 Pro có thể nhanh hơn khoảng 18% và tiết kiệm năng lượng khoảng 30% so với A19 Pro. Ngoài ra, chip mới được cho là sử dụng thiết kế đóng gói WMCM và kết hợp với hệ thống tản nhiệt lớn hơn, nhằm duy trì hiệu năng ổn định trong những tác vụ nặng như chơi game hoặc xử lý AI trên thiết bị.

Điều này quan trọng bởi với smartphone cao cấp, hiệu năng đỉnh chỉ có ý nghĩa nếu thiết bị có thể duy trì trong thời gian dài mà không bị giảm xung do nhiệt.

Pin lớn hơn đáng kể

Pin cũng có thể trở thành một trong những nâng cấp thực tế nhất trên iPhone 18 Pro Max.

Các nguồn tin hiện đưa ra nhiều con số khác nhau, trong đó dung lượng được đồn đoán nằm trong khoảng 5.200-5.567 mAh, cao hơn đáng kể mức 4.832 mAh được cho là của iPhone 17 Pro Max. Một nguồn khác đưa ra con số khoảng 5.391 mAh.

Kết hợp pin lớn hơn với chip 2 nm, modem C2 và những cải tiến về màn hình, thời lượng sử dụng thực tế của iPhone 18 Pro Max có thể được cải thiện rõ rệt.



Đây cũng là nâng cấp có ý nghĩa với người dùng phổ thông, bởi thời lượng pin thường mang lại trải nghiệm khác biệt rõ ràng hơn so với những cải thiện hiệu năng khó nhận thấy trong sử dụng hàng ngày.

Modem C2 do Apple tự phát triển

iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ sử dụng C2, thế hệ modem di động thứ hai do Apple tự phát triển.

Sau nhiều năm phụ thuộc vào modem Qualcomm, việc Apple tiếp tục phát triển modem riêng có ý nghĩa lớn hơn một nâng cấp phần cứng thông thường. C2 được kỳ vọng cải thiện hiệu quả năng lượng và khả năng kết nối, đồng thời có thể mở rộng các tính năng liên quan đến kết nối vệ tinh.

Một điểm đáng chú ý khác là tính năng được gọi là Limit Precise Location, cho phép hạn chế lượng dữ liệu vị trí mà nhà mạng có thể thu thập từ thiết bị. Nếu những thông tin này chính xác, modem mới không chỉ giúp iPhone kết nối tốt hơn mà còn đóng vai trò trong việc cải thiện thời lượng pin và quyền riêng tư.

Màn hình LTPO+ và vật liệu OLED M16

Màn hình iPhone 18 Pro Max được cho là tiếp tục sử dụng công nghệ LTPO nhưng nâng lên LTPO+, kết hợp vật liệu OLED M16 mới.

LTPO cho phép màn hình thay đổi tần số quét linh hoạt nhằm cân bằng giữa độ mượt và mức tiêu thụ năng lượng. LTPO+ được cho là tiến thêm một bước khi kiểm soát dòng điện ở cấp độ từng điểm ảnh, từ đó có thể giúp màn hình tiết kiệm năng lượng hơn.

Trong khi đó, vật liệu M16 được kỳ vọng cải thiện hiệu suất phát sáng và độ chính xác màu sắc.

Samsung Display và LG Display được cho là sẽ tiếp tục tham gia cung cấp tấm nền cho thế hệ iPhone mới. Nếu kết hợp với viên pin lớn hơn và chip 2 nm, nâng cấp màn hình có thể góp phần đáng kể vào mục tiêu kéo dài thời lượng sử dụng.

Siri được tái thiết kế với AI

Không chỉ phần cứng, iOS 27 và Siri AI có thể mới là thay đổi lớn nhất về trải nghiệm trên iPhone 18 Pro Max.

Theo thông tin được công bố tại WWDC 2026 và các báo cáo liên quan, Siri thế hệ mới được xây dựng theo hướng trợ lý AI tạo sinh, có khả năng hiểu ngữ cảnh trên màn hình, xử lý các yêu cầu tự nhiên hơn và thực hiện một số tác vụ trực tiếp trong ứng dụng.

Siri cũng được cho là sẽ có ứng dụng riêng, lưu lại các cuộc hội thoại tương tự cách người dùng tương tác với những chatbot AI hiện nay.

Apple đồng thời được kỳ vọng mở rộng Apple Intelligence sâu hơn vào hệ điều hành. Safari, Photos, Image Playground, Home và Shortcuts đều có thể nhận thêm các tính năng dựa trên AI.

Điều này khiến iPhone 18 Pro Max có thể không chỉ là một chiếc iPhone nhanh hơn, mà còn là thiết bị mà AI được tích hợp sâu hơn vào cách người dùng sử dụng điện thoại hàng ngày.

Màu Dark Cherry mới

Cuối cùng là một nâng cấp không ảnh hưởng đến hiệu năng nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn về mặt nhận diện: màu Dark Cherry.

Các thông tin rò rỉ mô tả đây là sắc đỏ tím hoặc burgundy đậm, khác với những màu sắc từng xuất hiện trên dòng iPhone Pro. Bên cạnh Dark Cherry, iPhone 18 Pro được cho là còn có các tùy chọn như Light Blue, Dark Gray và Silver.

So với camera, chip hay pin, màu sắc rõ ràng không phải thay đổi mang tính công nghệ. Tuy nhiên, với một sản phẩm có thiết kế tương đối ổn định qua nhiều thế hệ, màu mới lại là cách đơn giản nhất để tạo cảm giác khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.



