2,19 triệu cho 15 phút bay trên ruộng bậc thang: Bay dù lượn ngắm mùa vàng Sapa thực sự diễn ra như thế nào?

Một thung lũng mà nhiều người đi ngang qua nhưng không biết mình đang đi qua điều gì

Cách trung tâm Sa Pa chừng 10km về phía đông nam là thung lũng Mường Hoa. Con suối cùng tên chảy dọc chân dãy Hoàng Liên, hai bên là những thửa ruộng bậc thang xếp tầng lên nhau, tựa như những đường vân gỗ khổng lồ.

Khu ruộng trải dài qua ba địa danh Lao Chải - Tả Van - Hầu Thào, rộng gần 1.000 ha và đã được xếp hạng Danh thắng cấp quốc gia từ năm 2013. Trước đó, năm 2009, tạp chí Travel + Leisure từng đưa ruộng bậc thang Sa Pa vào danh sách 7 ruộng bậc thang đẹp nhất châu Á và thế giới. Xen giữa những thửa ruộng vẫn đang canh tác còn có bãi đá cổ Sa Pa, với hàng trăm khối đá mang những hoa văn đến nay vẫn chưa được giải mã trọn vẹn.

Nói cách khác, đây không phải một điểm check-in mới nổi. Chỉ là vẻ đẹp của nơi này có lẽ chưa bao giờ được kể đúng cách.

Vẻ đẹp của Thung lũng Mường Hoa

Và còn một chi tiết mà nhiều người không để ý: Sa Pa cũng có mùa vàng. Do khí hậu vùng cao, lúa ở Mường Hoa chín muộn hơn các vùng thấp, đẹp nhất vào khoảng cuối tháng 8 đến giữa tháng 9. Đứng từ điểm cao, bạn có thể cùng lúc nhìn thấy ba sắc độ khác nhau: vàng rực ở những thửa ruộng thấp, vàng chanh ở lưng chừng và xanh ngả vàng ở những thửa cao nhất. Mỗi tầng ruộng chín theo một nhịp riêng, tạo nên một bức tranh chuyển màu tự nhiên.

Đi bộ và bay: Hai cách nhìn cùng một nơi

Cách khám phá Mường Hoa phổ biến nhất từ trước đến nay là trekking. Cung đường thường đi từ trung tâm Sa Pa qua Lao Chải rồi Tả Van, dài khoảng 10-12km và mất từ nửa ngày đến một ngày.

Đi bộ mang đến những trải nghiệm mà không phương tiện nào có thể thay thế: mùi rơm, tiếng nước chảy trong những mương dẫn, lũ trẻ người Mông chạy theo bên bờ ruộng và cả cảm giác mỏi chân rất thật sau một hành trình dài.

Nhưng ở dưới thấp, bạn chủ yếu nhìn ruộng bậc thang theo lát cắt ngang, thấy được vài chục thửa ruộng gần nhất, trong khi cấu trúc tổng thể của cả thung lũng vẫn nằm ngoài tầm mắt.

Đó cũng là lúc góc nhìn từ trên không tạo ra sự khác biệt.

Từ điểm cất cánh Bản Hàng Đá, cánh dù men theo sườn núi rồi từ từ hạ xuống lòng thung lũng. Trong 8-15 phút, toàn bộ hệ thống ruộng bậc thang hiện ra như một bức phù điêu khổng lồ: những đường bờ ruộng uốn theo đường đồng mức, mái nhà bản Lao Chải nằm lọt giữa các tầng lúa, còn suối Mường Hoa vắt ngang như một sợi chỉ bạc. Nếu trời quang, từ trên cao còn có thể nhìn thấy cả dãy Hoàng Liên Sơn và đỉnh Fansipan phía xa.

Đặc biệt vào sáng sớm mùa thu, mây thường còn đọng dưới đáy thung lũng trong khi bạn bay ở khoảng giữa. Trên là bầu trời, dưới là mây, và xa hơn nữa mới là những thửa ruộng đang vào mùa vàng.

Chuyện ít biết: 8 năm cho một tuyến bay

Điểm bay Sa Pa không xuất hiện sau một đêm.

Năm 2016, phi công Đặng Văn Mỹ lần đầu mang dù lên Sa Pa để khảo sát. Không khách, không doanh thu, chỉ có gió, bản đồ địa hình và những chuyến bay thử. Trong các năm 2018, 2019 và 2020, ông tiếp tục bay thử tại nhiều địa điểm khác nhau quanh Sa Pa dưới sự cho phép của cơ quan chức năng, nhằm tìm ra một tổ hợp cất cánh - bãi đáp đáp ứng đồng thời ba điều kiện: an toàn kỹ thuật, đúng quy định pháp luật và đủ đẹp để xứng với thung lũng bên dưới.

Phải đến năm 2025, tuyến Bản Hàng Đá - cầu Lao Chải mới chính thức mở cửa đón khách.

Lý do quá trình này kéo dài đến vậy nằm ở chỗ dù lượn là một ngành kinh doanh có điều kiện. Theo Nghị định 36/2019/NĐ-CP và Thông tư 19/2018/TT-BVHTTDL, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu: khu vực xuất phát tối thiểu 15m x 10m, khu đỗ tối thiểu 30m x 30m, chênh cao giữa hai điểm ít nhất 70m; có nhân viên chuyên môn đạt chuẩn, nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế thường trực hoặc hợp đồng với cơ sở y tế. Trang thiết bị cũng phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc, gồm dù chính, dù phụ, đai ngồi, hệ thống dây an toàn, bộ đàm và mũ bảo hiểm.

Du khách và đội ngũ phi công tại điểm cất cánh Bản Hàng Đá, phường Sa Pa, ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển.

Ngày 14/2/2025, Công ty Cổ phần Thể thao và Du lịch Dù lượn Sapa được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao số 2/GCN-SVHTT. Theo giới thiệu của đơn vị, đây là doanh nghiệp đầu tiên tại Sa Pa được cấp phép kinh doanh môn dù lượn.

Đứng sau điểm bay là ông Đặng Văn Mỹ. Theo hồ sơ đơn vị công bố, ông hiện là Giám đốc kỹ thuật của công ty, có hơn 10 năm kinh nghiệm với hơn 1.000 chuyến bay đơn và hơn 6.000 chuyến bay đôi. Ông cũng là phi công Việt Nam đầu tiên nhận chứng chỉ IPPI5 của Nhật Bản, tác giả 4 cuốn sách và người dịch hơn 1.000 trang tài liệu chuyên môn về dù lượn sang tiếng Việt. Hiện ông còn vận hành các điểm bay Viên Nam (Hà Nội) và đèo Khau Phạ (Mù Cang Chải) - nơi gắn với lễ hội "Bay trên mùa vàng".

Với người chuẩn bị trải nghiệm chuyến bay, có lẽ con số đáng chú ý nhất trong hồ sơ này không phải các danh hiệu, mà là hơn 6.000 chuyến bay đôi. Đó là hơn 6.000 lần một người lạ được đưa lên trời và trở về mặt đất an toàn.

6.000 chuyến bay đôi là hơn 6.000 lần một người lạ được đưa lên trời và trở về mặt đất an toàn.

90 phút của bạn sẽ diễn ra như thế nào?

Đây có lẽ là phần mà hầu hết mọi người muốn biết nhất trước khi bấm đặt lịch.

Tối hôm trước: Sau khi đặt lịch, bạn nhận xác nhận kèm khung giờ đón và số điều phối viên. Tối hôm trước, đội vận hành cũng kiểm tra dự báo thời tiết và chủ động nhắn lại nếu điều kiện có khả năng không thuận lợi.

Bạn nên chuẩn bị giày thể thao hoặc giày kín mũi có độ bám; tránh dép lê, sandal và giày cao gót. Một chiếc áo khoác gió mỏng cũng nên có sẵn. Nếu tóc dài, hãy buộc gọn; kính râm nên có dây đeo hoặc được cất vào túi. Bạn không cần mang theo balo vì đồ đạc sẽ được đội mặt đất giữ và chuyển xuống bãi đáp.

10-15 phút: Xe đón tại sảnh khách sạn ở khu trung tâm Sa Pa và đưa bạn lên Bản Hàng Đá. Dịch vụ đưa đón là hai chiều, vì vậy sau khi bay xong, bạn sẽ được chở ngược về đúng điểm xuất phát, không phải tự lo phương tiện từ Lao Chải.

10 phút: Đăng ký tại điểm bay, ký giấy tờ bảo hiểm và cam kết sức khoẻ. Điều phối viên sẽ ghép bạn với phi công dựa trên cân nặng và cỡ dù phù hợp.

5 phút: Bạn mặc đai ngồi, đội mũ bảo hiểm, sau đó phi công kiểm tra lại từng khóa gài. Tiếp đến là phần hướng dẫn - ngắn nhưng cũng là phần quan trọng nhất trong cả buổi:

Cất cánh: Khi phi công hô "chạy", bạn chạy thẳng theo hướng dốc, đầu ngẩng, mắt nhìn thẳng, không ngồi xuống và không dừng lại cho đến khi chân rời hẳn mặt đất. Đây là chi tiết duy nhất bạn cần phối hợp và chỉ kéo dài vài giây.

Khi phi công hô "chạy", bạn chạy thẳng theo hướng dốc, đầu ngẩng, mắt nhìn thẳng, không ngồi xuống và không dừng lại cho đến khi chân rời hẳn mặt đất. Đây là chi tiết duy nhất bạn cần phối hợp và chỉ kéo dài vài giây. Trên không: Phi công sẽ bảo bạn ngả người ra sau, ngồi hẳn vào đai. Từ lúc này, bạn gần như không phải làm gì nữa.

Phi công sẽ bảo bạn ngả người ra sau, ngồi hẳn vào đai. Từ lúc này, bạn gần như không phải làm gì nữa. Hạ cánh: Khi gần chạm đất, phi công sẽ báo trước. Bạn chỉ cần duỗi thẳng chân về phía trước và bước vài bước theo đà.

Du khách được mặc đai ngồi, đội mũ bảo hiểm, sau đó phi công kiểm tra lại từng khóa gài

10-15 phút: Phi công trải dù, kiểm tra dù chính, dù phụ, toàn bộ hệ thống dây, khóa đai và bộ đàm. Đội mặt đất đồng thời đo hướng gió và tốc độ gió. Khoảng thời gian này có thể kéo dài hơn dự kiến bởi gió trên núi thay đổi theo từng phút. Các phi công thường chờ đúng "cửa sổ" thuận lợi thay vì cất cánh bằng mọi giá.

8-15 phút trên không: Sau khi double-check toàn bộ khóa gài, cánh dù được gió nâng lên phía sau lưng. Hai người cùng chạy vài bước, rồi mặt đất bắt đầu lùi lại.

Phần lớn khách mô tả cảm giác này là "hụt một nhịp rồi hết sợ". Khoảnh khắc căng thẳng nhất nằm ở vài giây chạy đà, còn khi dù đã căng, chuyến bay thường êm hơn nhiều so với tưởng tượng.

Khi dù đã căng, chuyến bay thường êm hơn nhiều so với tưởng tượng.

Trên không, phi công sẽ điều chỉnh hướng để bạn có góc nhìn tốt nhất xuống thung lũng, đồng thời quay video và chụp ảnh bằng gậy GoPro. Nếu muốn cảm giác mạnh hơn, bạn có thể đề nghị thực hiện vài vòng lượn; còn nếu muốn chuyến bay êm, chỉ cần nói với phi công. Tốt nhất nên nói ngay từ đầu thay vì đợi lên trời rồi mới thông báo.

10-20 phút: Hạ cánh tại bãi đáp cầu Lao Chải, thường chỉ cần hai, ba bước là dừng hẳn. Đội mặt đất hỗ trợ tháo đai và thu dù. Đây cũng là lúc bạn có thể chụp ảnh với cánh dù và phông nền ruộng bậc thang phía sau.

20 phút cuối: Nhận ảnh, video, chứng nhận hoàn thành chuyến bay, sau đó lên xe trở về khách sạn.

Du khách nhận ảnh, video, chứng nhận hoàn thành chuyến bay

Giá: So với thế giới thì sao?

Gói tiêu chuẩn, cũng là gói được lựa chọn nhiều nhất, có giá 2.190.000 đồng/khách, tương đương khoảng 88 USD. Gói này bao gồm trọn 90 phút trải nghiệm với chuyến bay đôi cùng phi công, xe đưa đón hai chiều từ khách sạn trung tâm Sa Pa, hướng dẫn viên nói tiếng Anh, bảo hiểm dù lượn, ảnh và video GoPro, nước uống tại điểm bay và chứng nhận hoàn thành chuyến bay.

Ngoài ra còn có gói Basic giá 2.090.000 đồng, không kèm đưa đón, và gói Premium giá 2.990.000 đồng, bổ sung quay flycam và camera 360 độ.

Gói tiêu chuẩn, cũng là gói được lựa chọn nhiều nhất, có giá 2.190.000 đồng/khách, tương đương khoảng 88 USD

Để dễ hình dung mức giá, tại Ölüdeniz (Thổ Nhĩ Kỳ) - một trong những điểm bay dù lượn nổi tiếng nhất thế giới với khoảng 1.000 chuyến bay mỗi ngày vào mùa cao điểm - một chuyến bay đôi tương tự có giá khoảng 105 EUR cho gói cơ bản không kèm video và 140 EUR nếu có ảnh, video. Trong khi đó, điểm cất cánh Beatenberg ở Interlaken (Thụy Sĩ) nằm ở độ cao 1.350m, thấp hơn Bản Hàng Đá (1.500m).

Ai bay được, ai không?

Bay được: Người trưởng thành có sức khoẻ bình thường. Không cần kinh nghiệm và cũng không đòi hỏi thể lực đặc biệt. Toàn bộ chuyến bay là bay đôi (tandem), khách ngồi phía trước, phi công điều khiển phía sau.

Người trưởng thành có sức khoẻ bình thường. Không cần kinh nghiệm và cũng không đòi hỏi thể lực đặc biệt. Toàn bộ chuyến bay là bay đôi (tandem), khách ngồi phía trước, phi công điều khiển phía sau. Không nên bay: Người có bệnh tim mạch, cao huyết áp nặng, vấn đề về cột sống, phụ nữ mang thai hoặc người vừa phẫu thuật. Nếu có bệnh nền, bạn nên báo trước khi đặt lịch.

Người có bệnh tim mạch, cao huyết áp nặng, vấn đề về cột sống, phụ nữ mang thai hoặc người vừa phẫu thuật. Nếu có bệnh nền, bạn nên báo trước khi đặt lịch. Sợ độ cao có bay được không? Nhiều người sợ độ cao vẫn có thể bay tốt. Cảm giác trên dù lượn khác với khi đứng trên nóc một tòa nhà bởi không có "điểm tựa" để mắt so sánh độ cao, nên phản xạ sợ thường không xuất hiện.

Nhiều người sợ độ cao vẫn có thể bay tốt. Cảm giác trên dù lượn khác với khi đứng trên nóc một tòa nhà bởi không có "điểm tựa" để mắt so sánh độ cao, nên phản xạ sợ thường không xuất hiện. Có bị say không? Dù lượn không có động cơ nên không rung lắc, vì vậy phần lớn khách không bị say. Nếu dễ say tàu xe, bạn có thể báo trước với phi công để bay êm và bỏ vòng lượn.

Dù lượn không có động cơ nên không rung lắc, vì vậy phần lớn khách không bị say. Nếu dễ say tàu xe, bạn có thể báo trước với phi công để bay êm và bỏ vòng lượn. Mang điện thoại lên được không? Không nên cầm điện thoại trên tay. Ảnh và video đã có phi công quay bằng GoPro gắn gậy.

Không nên cầm điện thoại trên tay. Ảnh và video đã có phi công quay bằng GoPro gắn gậy. Bay xong có mệt không? Không. Vận động duy nhất là vài bước chạy đà và vài bước tiếp đất.

Nếu định đi dịp 2/9

Dịch vụ nhận khách các ngày trong tuần, từ 7h00 đến 18h00, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Đầu tháng 9 cũng là giai đoạn chuyển mùa ở Sa Pa: mưa giảm rõ so với tháng 7-8, trời hanh, tầm nhìn tốt hơn và trùng đúng mùa lúa chín ở Mường Hoa. Đây được xem là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong năm để trải nghiệm chuyến bay.

Tuy nhiên, thời tiết vùng cao có thể thay đổi rất nhanh trong ngày. Vì vậy, nếu đang lên kế hoạch, có một vài lưu ý thực tế nên nhớ:

Đặt trước 1-2 ngày trong giai đoạn cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 và các kỳ nghỉ lễ.

Xếp lịch bay vào ngày đầu tiên của chuyến đi. Theo kinh nghiệm từ đội vận hành, nếu phải hoãn vì thời tiết, bạn vẫn còn cơ hội bay vào những ngày sau.

Có thể kết hợp bay buổi sáng, trekking Lao Chải - Tả Van vào buổi chiều. Cùng một thung lũng nhưng hai cách nhìn hoàn toàn khác nhau trong một ngày.

Tôn trọng ruộng của bà con, không giẫm lên những bờ ruộng đang canh tác để chụp ảnh.

Mùa vàng ở Mường Hoa chỉ kéo dài vài tuần. Khi lúa chín rồi được gặt, thung lũng sẽ chuyển sang một sắc màu khác. Nếu đã định đi, năm nay có lẽ là lúc.

Bay dù lượn Sa Pa Đơn vị vận hành: Công ty Cổ phần Thể thao và Du lịch Dù lượn Sapa - GCN đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao số 2/GCN-SVHTT, do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai cấp ngày 14/2/2025. Cất cánh: Bản Hàng Đá, phường Sa Pa (1.500m) → Hạ cánh: cầu Lao Chải, xã Tả Van. Thời gian bay: 8-15 phút | Trọn gói: khoảng 90 phút, gồm xe đưa đón hai chiều. Giá: từ 2.090.000 đồng/khách | Đội ngũ: hơn 15 phi công. Hoạt động: 7h00-18h00 hằng ngày, tùy điều kiện thời tiết. Thông tin lịch bay và bảng giá: paraglidingsapa.com.



