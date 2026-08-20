Honda 'rót' gần 10.000 tỷ đồng vào nhà máy sát Việt Nam: Người tiêu dùng sắp có cơ hội mua 'đàn anh' CR-V?

Honda Thái Lan vừa chính thức công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 12 tỷ baht (tương đương khoảng 9.600 tỷ đồng) nhằm nâng cấp và mở rộng dây chuyền sản xuất tại nhà máy Prachinburi. Đáng chú ý, tâm điểm của khoản đầu tư kỷ lục này là kế hoạch lắp ráp hai dòng xe hoàn toàn mới, trong đó cái tên mở màn chính là mẫu SUV cỡ lớn Honda Avancier.

Nhà máy Honda tại tỉnh Prachinburi, Thái Lan. Ảnh: Autolifethailand

Theo lộ trình được công bố, Honda Avancier thế hệ mới sẽ bắt đầu lên dây chuyền sản xuất từ cuối năm 2026. Xe được định vị ở phân khúc D-SUV, xếp trên CR-V một bậc cả về kích thước lẫn trang bị cao cấp. Mẫu xe này sẽ sở hữu hệ truyền động Next-Generation Hybrid (e:HEV) thế hệ mới. Với việc nâng tổng công suất nhà máy Prachinburi lên 150.000 xe/năm và dành riêng 35.000 xe cho mục đích xuất khẩu sang hơn 70 quốc gia, Thái Lan sẽ đóng vai trò là "bản doanh" cung cấp Avancier cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á.

Động thái này mở ra kịch bản gần như chắc chắn về việc Honda Avancier sẽ sớm được cập bến thị trường Việt Nam. Hiện tại, hầu hết các dòng xe gầm cao mang tính chiến lược của Honda Việt Nam như HR-V hay CR-V (bản e:HEV) đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan để hưởng ưu đãi thuế xuất nhập khẩu 0% trong khối ASEAN. Việc bổ sung Avancier sẽ giúp Honda lấp đầy khoảng trống sản phẩm ở phân khúc SUV cỡ D và E, trực tiếp cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Palisade hay Volkswagen Teramont.

Honda Avancier đang trong quá trình phát triển và chạy thử tại Nhật Bản và Thái Lan thời gian gần đây. Ảnh: Creative311

Bên cạnh Avancier, khoản đầu tư 12 tỷ baht của Honda còn phục vụ cho một mẫu xe hoàn toàn mới thuộc phân khúc cỡ B, dự kiến lên dây chuyền trong giai đoạn 2027–2029. Tuy nhiên thông tin chi tiết về mẫu xe này vẫn được giữ kín.

Toàn bộ nhà máy Prachinburi cũng đang được chuyển đổi sang mô hình Smart Factory ứng dụng AI và robot hóa toàn diện để đáp ứng tiêu chuẩn lắp ráp các dòng xe điện hóa thế hệ mới.