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Phát hiện kho vàng 'khủng' bên trong xác tàu cổ dưới đáy biển hơn 1.300 năm

| | Thị trường

Xác tàu cổ có niên đại từ cuối thế kỷ VII đến đầu thế kỷ VIII tại Croatia vừa hé lộ kho báu hơn 600 gram vàng, gồm trang sức, nhẫn và tiền xu của các hoàng đế Byzantine.

Phát hiện kho vàng lớn nhất từng được trục vớt từ xác tàu cổ ở Địa Trung Hải: Hơn 600 gram vàng nằm dưới đáy biển hơn 1.300 năm - Ảnh 1.

Theo thông tin do Viện Bảo tồn Croatia công bố, con tàu chứa vàng này có niên đại từ cuối thế kỷ VII hoặc đầu thế kỷ VIII sau Công nguyên, tức là nó đã nằm dưới nước khoảng 1.300 năm. Địa điểm này được phát hiện hơn một thập kỷ trước. Nhưng phải đến năm 2025, việc khai quật một cách có hệ thống mới được diễn ra.

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ đã đưa lên khỏi đáy biển một bộ sưu tập đồ vật bằng vàng và đá quý. Trong số đó có một món trang sức tinh xảo được đính ngọc trai và một viên đá quý màu xanh lá cây.

Nhiều chiếc khóa thắt lưng cũng được trang trí bằng hồng ngọc, ngọc lục bảo và ngọc trai. Đặc biệt, các nhà khảo cổ còn phát hiện một chiếc nhẫn vàng khắc dấu. Theo Pavle Dugonjic, trưởng bộ phận Khảo cổ học dưới nước thuộc Viện Bảo tồn Croatia, chiếc nhẫn này là món đồ mà "chắc chắn không phải ai cũng có thể đeo được".

Những hiện vật được tìm thấy cho thấy con tàu có thể đã chở theo một hành khách có địa vị rất cao cùng đoàn tùy tùng. Xác tàu cũng chứa những đồng tiền vàng do bốn vị hoàng đế thuộc triều đại Heraclian phát hành. Triều đại này cai trị Đế quốc Byzantine trong thế kỷ VII và VIII.

Phát hiện kho vàng lớn nhất từng được trục vớt từ xác tàu cổ ở Địa Trung Hải: Hơn 600 gram vàng nằm dưới đáy biển hơn 1.300 năm - Ảnh 2.
Phát hiện kho vàng lớn nhất từng được trục vớt từ xác tàu cổ ở Địa Trung Hải: Hơn 600 gram vàng nằm dưới đáy biển hơn 1.300 năm - Ảnh 3.

Các hiện vật quý bằng vàng được đưa lên khỏi mặt nước và phục chế.

Theo Igor Miholjek, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Viện Bảo tồn Croatia, lượng vàng được thu hồi từ xác tàu là lớn nhất từng được phát hiện tại một xác tàu đắm ở toàn bộ khu vực Địa Trung Hải. Sau khi được làm sạch và phục chế, tổng khối lượng vàng thu được vượt 600 gram, tương đương hơn 1,3 pound.

"Đây là một lượng vàng đáng kinh ngạc", ông Miholjek cho biết.

Không chỉ gây chú ý bởi kho báu, xác tàu Mljet còn được đánh giá là một địa điểm khảo cổ đặc biệt quan trọng đối với việc nghiên cứu giai đoạn chuyển tiếp từ cuối thời La Mã sang thế giới trung cổ.

Justin Leidwanger, giáo sư khảo cổ học tại Đại học Stanford, nhận định đây là "xác tàu quan trọng nhất thời kỳ đó".

Theo ông, địa điểm này có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn cách các tuyến đường biển duy trì hoạt động tại Địa Trung Hải, quá trình khu vực này bị phân mảnh cũng như những biến động dẫn tới sự sụp đổ của đế chế.

Đế quốc Byzantine, phần mở rộng về phía đông của Đế quốc La Mã, tồn tại cho đến năm 1453 và từng kiểm soát những vùng rộng lớn ở phía đông Địa Trung Hải. Phát hiện tại đảo Mljet hiện được xem là một trong những khám phá quan trọng về thời kỳ Byzantine trong những năm gần đây.

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Đức Minh

An ninh tiền tệ

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