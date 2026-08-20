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Giá xăng dầu tăng trở lại, có loại tăng hơn 1.300 đồng/lít

| | Thị trường

Sau hai phiên giảm liên tiếp, giá xăng trong nước đã tăng trở lại từ 15h00 hôm nay 20/8.

Giá xăng dầu tăng trở lại, có loại tăng hơn 1.300 đồng/lít- Ảnh 1.

Chiều nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng, dầu trong nước đã đồng loạt tăng trở lại.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 598 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 549 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 1.310 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 933 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15h00 ngày 20/8 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.833 đồng/lít

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.668 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 28.543 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.689 đồng/kg

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã bật tăng trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp. Hiện mặt bằng giá loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Trong kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương không thực hiện trích lập hay chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với cả xăng và dầu.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cùng với việc nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị đình trệ; căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông khi UAE tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại, tài chính với Iran…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu. Dù tăng trong kỳ điều hành hôm nay song Bộ Công Thương nhấn mạnh, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Theo Thuỳ An

VTV

Từ Khóa:
giá xăng

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