Không phải Nga hay Iran, Trung Quốc ồ ạt mua dầu thô từ nhà cung cấp mới: Đã mua hơn 8 triệu thùng, vận chuyển qua eo biển Hormuz

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Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang đẩy mạnh mua dầu thô từ Iraq trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua các tuyến đường biển quan trọng ở khu vực Vịnh gặp nhiều trở ngại.

Theo Oilprice, dẫn lời các thương nhân, một số giao dịch gần đây của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc bao gồm khoảng 8 triệu thùng dầu Basrah Heavy và Basrah Medium của Iraq, với thời gian giao hàng ngay lập tức.

Eo biển Hormuz, tuyến đường xuất khẩu chủ yếu của Iraq, vẫn ghi nhận các chuyến tàu chở dầu đi qua dù hoạt động vận tải tại đây đã giảm đáng kể. Theo MarineTraffic, trong tuần kết thúc ngày 17/8, tổng cộng 95 lượt tàu đi qua eo biển này, giảm so với 118 lượt của tuần trước.

Một số tàu chở dầu được cho là đã tắt thiết bị phát tín hiệu định vị để tránh bị các hệ thống theo dõi phát hiện. Tuy nhiên, biện pháp này chưa thể đưa lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz trở lại mức trước khi tình hình căng thẳng leo thang.

Trong khi đó, Saudi Arabia cũng đang điều chỉnh tuyến vận chuyển dầu nhằm hạn chế rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu. Thay vì phụ thuộc vào eo biển Hormuz, một phần dầu được chuyển qua Biển Đỏ và từ cảng Yanbu tới Ai Cập.

Việc chuyển hướng cũng khiến hành trình vận chuyển trở nên phức tạp hơn. Dầu từ Saudi Arabia được đưa về phía bắc qua kênh đào Suez, nơi có khả năng tiếp nhận các tàu chở dầu hạn chế hơn so với tuyến qua Bab el-Mandeb.

Trái ngược với xu hướng suy giảm chung của lưu lượng vận tải qua Hormuz, Iraq đã tăng xuất khẩu dầu qua tuyến đường này so với những tháng trước. Theo Reuters, công ty tiếp thị dầu khí nhà nước Iraq cho biết nước này xuất khẩu dầu thô với tốc độ khoảng 2 triệu thùng/ngày kể từ đầu tháng 8.

Nguồn cung từ Iraq vì vậy đang trở thành một lựa chọn đối với các nhà máy lọc dầu Trung Quốc nhằm bù đắp một phần nguồn dầu từ Saudi Arabia. Việc dầu Saudi Arabia phải đi theo các tuyến thay thế có thể kéo dài thời gian vận chuyển tới Trung Quốc, trong khi dầu Iraq vẫn có thể được đưa ra thị trường qua Hormuz.

Không chỉ Iraq, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc cũng đang tìm kiếm thêm nguồn cung từ các quốc gia khác trong khu vực. Cuối tháng 7, tại một phiên đấu thầu giao ngay, các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc như Sinopec, PetroChina và Sinochem đã mua khoảng 2 triệu thùng dầu Upper Zakum của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), theo Reuters.

Tổng cộng, ADNOC - tập đoàn dầu khí quốc gia UAE - đã bán khoảng 12 triệu thùng dầu thô trong phiên đấu thầu này.

Việc các nhà máy lọc dầu Trung Quốc tăng mua dầu Iraq và UAE cho thấy các nhà nhập khẩu đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh những bất ổn tại các tuyến vận tải chủ chốt ở Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến dòng chảy dầu thô quốc tế.