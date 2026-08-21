Phát hiện người đàn ông giấu 373 triệu trong nồi cơm điện

Khoảng 22h ngày 12/8, cảnh sát thuộc Đồn Công an Thành Trung, Cục Công an thành phố Giang Âm (Trung Quốc) nhận được cảnh báo lừa đảo nguy cơ cao liên quan đến một người dân tên Chen, 70 tuổi. Hệ thống phát hiện ông Chen liên tục trò chuyện trong thời gian dài với một số điện thoại có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo. Nhận thấy ông Chen có khả năng đang trở thành nạn nhân, lực lượng chức năng lập tức kích hoạt cơ chế xử lý khẩn cấp và đến tận nhà ông trong đêm.

Ban đầu, ông Chen vẫn cố gắng giải thích và khẳng định mình không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, sau khi được cảnh sát kiên nhẫn hỏi han, sự việc dần được làm rõ.

Công an đến nhà ông Chen làm việc ngay trong đêm

Trước đó, ông nhận được một cuộc gọi từ người lạ tự xưng là công an đang làm nhiệm vụ tại một địa phương khác. Người này có thể đọc chính xác họ tên, số căn cước và nhiều thông tin cá nhân của ông Chen, khiến ông tin rằng đây thực sự là cơ quan chức năng.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng thông báo một thông tin khiến ông Chen hoảng sợ: Một tài khoản ngân hàng đứng tên ông được cho là đã nhận 2 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ đồng) tiền có nguồn gốc từ một vụ lừa đảo. Theo lời đối tượng, bản thân ông Chen cũng đã bị cuốn vào một vụ án hình sự và có nguy cơ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ông Chen lập tức rơi vào trạng thái hoang mang. Lợi dụng tâm lý sợ hãi này, kẻ lừa đảo tiếp tục dựng lên một màn kịch tinh vi hơn.

Theo chia sẻ của cảnh sát Liu Xu thuộc Đồn Công an Thành Trung, Cục Công an thành phố Giang Âm (Trung Quốc), người tự xưng là "công an" thực chất là kẻ lừa đảo. Đối tượng yêu cầu ông Chen tải một ứng dụng lạ có liên quan đến lừa đảo, đồng thời bắt buộc ông bật chức năng gọi video để "phối hợp điều tra từ xa".

Trên màn hình, kẻ lừa đảo mặc trang phục giống đồng phục cảnh sát, nói chuyện bằng giọng điệu nghiêm túc và sử dụng hàng loạt thuật ngữ nghiệp vụ. Tất cả được sắp đặt nhằm tạo cho nạn nhân cảm giác mình đang thực sự làm việc với cơ quan công an.

Khi ông Chen ngày càng tin tưởng, đối tượng bắt đầu gây sức ép. Chúng cảnh báo rằng nếu ông không hợp tác, ông có thể bị ghi vào hồ sơ tiền án, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín tín dụng cá nhân.

Lo sợ mình bị oan và muốn chứng minh bản thân trong sạch, ông Chen tiếp tục làm theo mọi yêu cầu. Kẻ lừa đảo sau đó lấy lý do cần kiểm tra số seri của tiền mặt để "đối chiếu nguồn tiền", đồng thời cam kết sau khi hoàn tất việc xác minh, ông sẽ được loại khỏi diện tình nghi.

Đáng chú ý, đối tượng đặc biệt nhấn mạnh đây là một cuộc điều tra "tuyệt mật", yêu cầu ông Chen tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả người thân. Chúng cũng yêu cầu ông không chuyển tiền qua mạng mà phải bí mật giao tiền mặt để phục vụ việc kiểm tra.

Tin hoàn toàn vào câu chuyện được dựng lên, ông Chen đã đến ngân hàng rút toàn bộ 100.000 NDT (khoảng 373 triệu đồng) tiền tiết kiệm dành dụm nhiều năm.

Sau đó, theo chỉ dẫn của kẻ lừa đảo, ông đến một cửa hàng và mua đúng thương hiệu, mẫu mã, kích thước nồi cơm điện mà chúng yêu cầu. Chiếc nồi được lựa chọn vì có thể tháo rời để tạo khoảng trống bên trong.

Chiếc nồi cơm điện ông Chen mua và nhét tiền theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo

Ông Chen tháo nồi cơm điện, cẩn thận đặt toàn bộ 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng) tiền mặt vào phần khoang bên trong rồi lắp lại như cũ. Sau đó, ông đóng gói chiếc nồi và gửi chuyển phát đến địa chỉ do kẻ lừa đảo cung cấp, với suy nghĩ rằng sau khi hoàn tất việc "xác minh", số tiền sẽ được trả lại và ông sẽ được minh oan. May mắn, đúng lúc này, cảnh sát đã kịp thời can thiệp.

Nhận định nếu chiếc nồi cơm điện đến tay kẻ lừa đảo, khả năng thu hồi tiền sẽ giảm đáng kể, lực lượng chức năng lập tức kích hoạt cơ chế chặn khẩn cấp. Cảnh sát phối hợp với đơn vị chuyển phát để truy tìm thông tin hành trình của kiện hàng ngay trong đêm.

Cuối cùng, chiếc nồi cơm điện đã được chặn lại thành công trước khi đến tay kẻ lừa đảo. Khi cảnh sát trực tiếp tháo kiểm tra, toàn bộ 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng) tiền mặt vẫn còn nguyên bên trong.

Cơ quan công an cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát hoặc tòa án, yêu cầu phối hợp điều tra và chuyển giao tiền bạc. Cơ quan công an không thực hiện điều tra, xử lý vụ án theo hình thức trực tuyến như những gì các đối tượng lừa đảo dựng lên. Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ liên quan đến việc "tài khoản dính án", người dân nên lập tức cúp máy, không làm theo hướng dẫn và thông báo cho người thân hoặc trực tiếp đến đồn công an gần nhất để xác minh.

(Nguồn: news.qq.com)