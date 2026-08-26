Sự thật phía sau bức ảnh giàu sang của Midu

Từ sau khi kết hôn, Midu vẫn duy trì cuộc sống "phú bà" bên chồng tổng tài. Trước khi gia nhập hội phu nhân hào môn, Midu đã có cuộc sống như tiểu thư chính hiệu. Bức ảnh cô diện váy công chúa, ngồi cùng ba mẹ đón sinh nhật cách đây 34 năm từng gây báo vì ngập mùi giàu sang. Cho đến mới đây, Midu đã viết tâm thư chia sẻ sự thật phía sau khoảnh khắc viral này.

Nữ diễn viên cho biết, 34 năm trước, gia đình cô không khá giả như những gì mọi người nhìn thấy trong bức hình. Để có được những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường ấy, bố mẹ cô đã phải cố gắng và hy sinh rất nhiều. Theo Midu, khi còn nhỏ, cô chưa đủ lớn để hiểu hết những gì bố mẹ đã làm cho mình. Có thể ngày ấy, gia đình không thể cho các con tất cả mọi thứ, nhưng trong khả năng của mình, bố mẹ luôn cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất. Điều đáng chú ý là Midu không nhắc đến vật chất hay những thành công hiện tại khi nhìn lại tuổi thơ. Thay vào đó, cô nói về sự trân trọng dành cho hành trình mình đã trải qua.

Bức ảnh Midu diện váy công chúa, thổi nến mừng sinh nhật gây sốt vì nhiều người cho rằng cô "giàu từ trong trứng" nên mới có điều kiện ăn diện và tổ chức sinh nhật thế kia

Midu chia sẻ sự thật về ảnh đón sinh nhật như tiểu thư: "34 năm về trước, nhà mình không khá giả như những gì mọi người nhìn thấy trong bức hình này. Nhưng có lẽ để có được khoảnh khắc này, ba mẹ mình lúc đó đã phải cố gắng rất nhiều. Đằng sau những điều tưởng như rất bình thường của tuổi thơ, là những hy sinh mà một đứa trẻ khi ấy chưa đủ lớn để hiểu hết. Có thể ngày ấy ba mẹ không cho chúng ta tất cả. Nhưng trong khả năng của mình, họ đã cố gắng cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất.

Nên mình muốn chia sẻ, dù bạn thành công, hay thất bại, cho dù có lúc người khác không trân trọng hay hoài nghi về bạn, thì bạn phải luôn trân trọng chính mình. Hành trình của mình cũng vậy, cũng có lúc thành công, nhưng không ít thất bại, tổn thương nhưng quan trọng mình không bỏ cuộc và luôn trân trọng những điều mình đã trải qua. Không phải vì mình chưa từng mệt mỏi, mà bởi mình luôn nhớ rằng, trước khi trở thành một người trưởng thành với những thành công hay thất bại của riêng mình, chúng ta đã từng là một đứa trẻ mà ba mẹ đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để yêu thương, hy sinh và vun đắp".

Midu cho biết thời điểm 34 năm trước, gia đình không khá giả như những gì cư dân mạng suy đoán

Cuộc sống Midu hiện tại

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Thiên mệnh anh hùng, Mẹ chồng, 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu... Bên cạnh diễn xuất, người đẹp còn theo đuổi lĩnh vực kinh doanh và giảng dạy. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Midu hiện có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ sở hữu sự nghiệp ổn định, nữ diễn viên còn có hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Minh Đạt. Ở tuổi 37, cô vẫn duy trì công việc giảng dạy, kinh doanh và thỉnh thoảng xuất hiện trong các dự án nghệ thuật.

Sau khi tốt nghiệp và hoàn thành chương trình thạc sĩ, Midu tiếp tục công việc giảng viên ngành Thiết kế thời trang. Hình ảnh nữ diễn viên đứng trên giảng đường, trò chuyện với sinh viên nhiều lần nhận được sự quan tâm. So với thời điểm thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, cuộc sống hiện tại của Midu có phần nhẹ nhàng và kín tiếng hơn.

Midu vừa hoạt động showbiz vừa là giảng viên ở trường đại học

Midu kết hôn với doanh nhân Minh Đạt vào tháng 6/2024. Đám cưới của cả hai từng nhận được nhiều sự chú ý bởi quy mô hoành tráng cùng sự xuất hiện của đông đảo khách mời nổi tiếng. Sau khi về chung một nhà, nữ diễn viên vẫn duy trì công việc riêng và khá thoải mái chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường bên ông xã. Midu cũng thường xuyên khiến dân tình chú ý bởi những chuyến du lịch, những buổi hẹn hò hay khoảnh khắc đời thường cùng chồng. Tuy nhiên, thay vì liên tục phô bày cuộc sống hôn nhân, cô vẫn giữ sự chừng mực và dành phần lớn thời gian cho công việc.

Gia đình Midu sống trong căn nhà có diện tích rộng, thiết kế hiện đại

Midu gia nhập hội phu nhân hào môn sau khi kết hôn với Minh Đạt

Ở tuổi 37, Midu như có tất cả mọi thứ trong tay

Ảnh: FBNV