Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên - hai nàng hot WAGs vừa xinh vừa đảm, khéo chăm biệt thự bạc tỷ ngày Rằm tháng 7 trước giờ ra sân cổ vũ ĐT Việt Nam

Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào và cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là tuyển thủ ĐT Việt Nam, hai nàng WAG Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu và Ngô Tố Uyên - vợ Nguyễn Thành Chung, còn được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh những nàng WAGs khéo léo, đảm đang.

Mới đây, Doãn Hải My gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bình yên trong căn biệt thự bạc tỷ mà cô và Văn Hậu mới dọn về sống vào năm ngoái. Trong căn bếp tiện nghi, bà xã Đoàn Văn Hậu diện bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt, tóc tết gọn gàng, tươi cười khi tự tay cắm hoa và chăm chút từng góc nhỏ trong nhà.

Không gian phía sau Hải My cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Căn bếp được thiết kế hiện đại, tông màu sáng, gọn gàng và sang trọng. Trên bàn là những cành hoa và đồ dùng phục vụ việc trang trí, cho thấy nàng WAG đang tự tay chuẩn bị tổ ấm cho dịp Rằm tháng 7.

Doãn Hải My tất bật cắm hoa trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho dịp Rằm tháng 7 (Ảnh: Doan Hai My)

Nụ cười luôn nở trên môi bà xã Đoàn Văn Hậu (Ảnh: Doan Hai My)

Những bình hoa lớn nhỏ được Hải My chuẩn bị để cúng Rằm (Ảnh: Doan Hai My)

Đáng chú ý, thời điểm này Văn Hậu đang tập trung cùng ĐT Việt Nam nên Hải My một mình quán xuyến gia đình và chăm con trai. Nom cách cô nàng thong thả làm việc nhà, cắm hoa, chuẩn bị mọi thứ chu đáo trước giờ đi cổ vũ bóng đá, khiến nhiều người càng thêm ấn tượng với hình ảnh một nàng WAG nổi tiếng luôn dành nhiều thời gian vun vén cuộc sống gia đình.

Căn biệt thự của vợ chồng Văn Hậu - Hải My cũng là một trong những tổ ấm gây chú ý nhất của dàn cầu thủ Việt. Hai người đã dọn về căn nhà mới tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội từ năm 2025. Căn biệt thự có 2 mặt tiền, diện tích khoảng 142 m², gồm 3 tầng và 1 tum, ước tính có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Văn Hậu - Hải My trước căn biệt thự mấy chục tỷ của gia đình (Ảnh: FBNV)

Doãn Hải My yêu thích việc chăm chút cây xanh trong nhà (Ảnh: IGNV)

Hình ảnh của Hải My ghi điểm trong mắt người hâm mộ (Ảnh: IGNV)

Điểm đặc biệt là thay vì tận dụng toàn bộ diện tích để xây dựng, gia đình Văn Hậu dành một phần đáng kể khuôn viên cho cây xanh và sân vườn. Hải My từng tự tay chăm nhiều loại rau, cây ăn quả và hoa trong vườn. Bên trong, căn nhà theo phong cách hiện đại, sang trọng; phòng khách, bếp và bàn ăn được thiết kế theo không gian mở, trong khi nội thất được đầu tư chỉn chu.

Nếu Hải My đang bận rộn cắm hoa, chăm nhà thì ở một tổ ấm khác, cô bạn thân Ngô Tố Uyên cũng khiến dân tình trầm trồ với màn chuẩn bị Rằm tháng 7 vô cùng chỉn chu. Bà xã Thành Chung khoe mâm cỗ Rằm tháng 7 được bày biện đẹp mắt. Mâm lễ có đủ các món ăn được sắp xếp gọn gàng trong những chiếc đĩa họa tiết cầu kỳ, bên cạnh là đĩa nho xanh căng mọng và một mâm bánh trái mang tông xanh lá. Đặc biệt, phần bánh được tạo hình khéo léo với những chiếc bánh nhiều màu sắc, ở giữa còn có một bông hoa màu hồng nổi bật.

Không chỉ đẹp mắt, cách Tố Uyên bày biện mâm cỗ cũng cho thấy sự tỉ mỉ của nàng WAG. Từng món ăn được chia thành từng phần riêng, màu sắc hài hòa, tổng thể vừa truyền thống vừa có nét hiện đại. Với dòng chữ “Rằm tháng 7”, có thể thấy bà xã Thành Chung đã sớm chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng trong năm.

Mâm cỗ cúng Rằm của nàng WAG Tố Uyên gây chú ý (Ảnh: FBNV)

Ảnh: IGNV

Biệt thự mấy chục tỷ của gia đình Thành Chung - Tố Uyên (Ảnh: Thành Chung)

Đôi trai tài gái sắc Thành Chung - Tố Uyên (Ảnh: FBNV)

Trước khi dọn về biệt thự mấy chục tỷ bề thế, vợ chồng Thành Chung từng sống trong căn hộ cao cấp rộng hơn 130 m² tại Hà Nội và rao bán với giá 11,5 tỷ đồng. Sau khi gia đình đón thêm thành viên mới, cặp đôi chuyển sang căn biệt thự rộng rãi hơn. Cơ ngơi mới có sân vườn, bể bơi và hồ cá Koi, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Đặc biệt, Thành Chung còn tự tay trồng cả một vườn hoa hồng trước nhà chỉ vì bà xã thích ngắm hoa.

Tố Uyên và Hải My vốn có mối quan hệ khá thân thiết. Cả hai thường xuyên đi cà phê, tụ tập cùng nhóm WAGs và xuất hiện bên nhau trong những lần tới sân cổ vũ các ông xã. Cả hai được nhận xét có khá nhiều điểm tương đồng từ ngoại hình, phong cách đến cuộc sống gia đình. Không chỉ là bạn thân, hai nàng WAGs xinh đẹp đều sở hữu những căn nhà sang trọng, yêu thích việc tự tay chăm sóc không gian sống. Hải My thích trồng rau, cây và hoa, còn Tố Uyên chăm chút từng góc nhà, đặc biệt là khu vườn hoa hồng mà ông xã dành tặng.

Hải My, Tố Uyên chơi thân cùng nhóm cầu thủ và WAGs nổi tiếng (Ảnh: Thành Chung

Đằng sau hình ảnh những nàng WAGs xinh đẹp trên khán đài, cả hai cũng đang là những người vợ, người mẹ tất bật vun vén gia đình. Và trong những ngày các ông xã bận rộn cùng ĐT Việt Nam, họ vẫn tranh thủ hoàn thành những công việc rất đời thường như cắm hoa, chuẩn bị mâm cỗ, chăm nhà và chăm con.

Đáng nói, sau khi hoàn thành “nhiệm vụ” ở nhà, tối nay Doãn Hải My và Ngô Tố Uyên sẽ tiếp tục trở lại với vai trò quen thuộc trên khán đài. Cả hai sẽ có mặt tại sân Mỹ Đình để cổ vũ ĐT Việt Nam, tiếp thêm tinh thần cho Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung cùng các đồng đội trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình. Sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân khách, ĐT Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước màn tái đấu quyết định ngôi vô địch.

Doãn Hải My sẽ có mặt cổ vũ Văn Hậu tối nay (Ảnh: IGNV)