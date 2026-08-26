Dàn WAGs xinh đẹp Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền đọ sắc rực rỡ trên khán đài, sẵn sàng cổ vũ chung kết Việt Nam vs Thái Lan

Ngay lúc này, không khí trên SVĐ Mỹ Đình trước trận chung kết lượt về Asean Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan đang nóng hơn bao giờ hết. Trên khán đài, sự xuất hiện của dàn WAGs xinh đẹp cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ai nấy đều diện áo đỏ, sẵn sàng tiếp lửa cho các tuyển thủ Việt Nam trong trận cầu được mong chờ.

Trong loạt hình ảnh mới nhất, Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu gây chú ý với vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. Người đẹp diện áo đấu màu đỏ của đội tuyển Việt Nam, ngồi trên ô tô nhưng vẫn tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cổ vũ đội nhà. Gương mặt xinh đẹp cùng phong thái nhẹ nhàng của Hải My khiến cô nổi bật ngay cả khi chỉ trang điểm khá tự nhiên.

Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp đi cổ vũ ĐT Việt Nam (Ảnh: Doan Hai My)

Ngô Tố Uyên - bà xã trung vệ Nguyễn Thành Chung cũng là gương mặt nổi bật trên khán đài hôm nay. Cô nàng xuất hiện trên khán đài Mỹ Đình trong chiếc áo đấu số 16 của Thành Chung, kết hợp quần trắng và túi xách đeo chéo. Tố Uyên khoe visual trẻ trung, tươi tắn giữa không gian sân vận động, phía sau là khu vực khán đài đang phủ kín sắc xanh và đỏ trước giờ bóng lăn.

Bà xã Thành Chung cũng đã có mặt (Ảnh: Tố Uyên)

Ảnh: Tố Uyên

Nàng WAGs ngoại quốc Marcele Seippel - vợ tiền đạo Xuân Son đưa các con đến sân Mỹ Đình cổ vũ. Cô nàng không giấu được niềm phấn khích, gương mặt tươi tắn kèm nụ cười rạng rỡ.

Vợ Xuân Son đưa gia đình đến cổ vũ ĐT Việt Nam (Ảnh: IGNV)

Ảnh: IGNV

Đáng chú ý, Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải cũng đã có mặt để cổ vũ đội tuyển. Người đẹp diện áo đấu đỏ, quần jeans và tạo dáng đầy năng lượng bên một người bạn. Với mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ cùng diện mạo rạng rỡ, Thanh Huyền nhanh chóng trở thành tâm điểm trong loạt ảnh cổ vũ Việt Nam.

Ảnh: FBNV

Điểm chung của ba nàng WAGs là đều lựa chọn sắc đỏ làm màu chủ đạo, hòa chung bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ trước trận đại chiến Việt Nam - Thái Lan. Không chỉ là những bóng hồng nổi bật trên khán đài, sự có mặt của các nàng WAGs còn được kỳ vọng sẽ tiếp thêm tinh thần cho Văn Hậu, Thành Chung, Quang Hải và các đồng đội trước giờ bước vào trận đấu quan trọng.

Với hàng nghìn cổ động viên đã sẵn sàng phủ đỏ khán đài, người hâm mộ đang cùng hướng về trận chung kết lượt về và chờ đợi màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.