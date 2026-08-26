Nữ NSƯT U100: "Tôi xin khoe, tôi vừa được 60 năm tuổi Đảng"

Mới đây, tại chương trình Nét Việt, NSƯT Phi Điểu đã chia sẻ về đam mê nghề nghiệp của mình. Bà nói: "Tôi mê nghệ thuật và từ lúc bước chân vào làm sân khấu nghệ thuật, cũng chỉ biết làm nghề này thôi, không biết làm gì khác. Tôi đi bộ đội cũng chỉ hoạt động về văn hóa nghệ thuật.

Nghệ sĩ Phi Điểu

Tới khi ra quân, tôi cũng làm về sân khấu ca múa nhạc, múa tốp ca rồi sang cải lương. Tôi không có giọng nên không ca vọng cổ được, nhưng mê cải lương lắm nên cũng làm múa trong đoàn cải lương.

Tôi làm mấy chục năm trong đoàn cải lương rồi mới chuyển sang Đài tiếng nói Việt Nam, làm phát thanh viên tới hơn chục năm. Sau đó, tôi lại tiếp tục làm sân khấu.

Tôi cứ làm về nghệ thuật như thế, cuốn mình đi tới vài chục năm. Tôi xin khoe, tôi vừa được nhận 60 năm tuổi Đảng. Tôi vui lắm vì mình còn khỏe, còn minh mẫn để nhận huy hiệu này. Tất nhiên, bây giờ tôi làm không được như trước. Tôi cũng làm việc như các anh em khác mà thấy mệt quá, nhưng thôi cứ ráng làm".

Về các vai diễn của mình, nghệ sĩ Phi Điều chia sẻ: "Mỗi khi đóng xong vai nào tôi thường quên luôn vai đó đi để nhận vai mới. Nhưng có vai diễn tôi ấn tượng nhất là vai bà mẹ của bác sĩ trong phim Bloues trắng.

Đây là vai diễn khiến tôi nhớ nhiều vì nó có chiều sâu, cũng hao hao giống những bà mẹ khác trong đời sống, về tình thương con, cách đối xử với con dâu.

Tôi vẫn muốn được diễn một vai bà mẹ nhưng là bà mẹ có cá tính, sự nghiệp trong xã hội nhưng chưa làm được. Đó là điều khiến tôi vẫn khát khao".

NSƯT Phi Điểu (tên thật là Nguyễn Thị Phi Phi) sinh năm 1932 tại An Giang. Trước khi bén duyên với điện ảnh, bà từng là phát thanh viên giọng Nam Bộ nổi tiếng của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.

Dù bước chân vào con đường diễn xuất khá muộn khi đã gần 70 tuổi, bà nhanh chóng ghi dấu ấn sâu đậm qua hình ảnh người mẹ, người bà hiền lành, tảo tần và chịu thương chịu khó trên màn ảnh.

Về đời tư, bà là bạn đời của cố nhạc sĩ Phan Nhân - tác giả ca khúc nổi tiếng Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ở tuổi ngoài 90, bà vẫn giữ tinh thần minh mẫn, nhiệt huyết và miệt mài cống hiến cho nghệ thuật qua nhiều bộ phim truyền hình lẫn MV ca nhạc.