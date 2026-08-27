Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cây cầu hơn 2.000 tỷ của Việt Nam từng vượt cả Mỹ để lập kỷ lục thế giới: nhịp dài 435 m, được ví như “cung đàn” vịnh

| | Lifestyle

Cây cầu hơn 2.000 tỷ của Việt Nam từng vượt cả Mỹ để lập kỷ lục thế giới: nhịp dài 435 m, được ví như “cung đàn” vịnh

Hơn 20 năm trước, giữa không gian vịnh Hạ Long, một cây cầu dài 903m đã đánh dấu bước tiến mới của ngành xây dựng cầu Việt Nam. Cầu Bãi Cháy không chỉ là cây cầu dây văng bê tông dự ứng lực một mặt phẳng dây đầu tiên tại Việt Nam mà còn từng lập kỷ lục thế giới về chiều dài nhịp chính với 435m.

Năm 2006, khi Cầu Bãi Cháy hoàn thành, công trình này trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý của hạ tầng giao thông Việt Nam. Bắc qua eo Cửa Lục, cây cầu nối Hòn Gai với Bãi Cháy, đồng thời hoàn thiện tuyến Quốc lộ 18 – trục giao thông quan trọng kết nối Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Điều khiến Cầu Bãi Cháy đặc biệt nằm ở kết cấu. Đây là cầu dây văng bê tông dự ứng lực một mặt phẳng dây đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam, với nhịp chính dài 435m. Khi khánh thành, chiều dài nhịp này được ghi nhận là kỷ lục thế giới đối với loại kết cấu cầu tương tự, vượt qua kỷ lục 400m trước đó.

Cây cầu 2.140 tỷ đồng và kỷ lục thế giới

Trước khi có Cầu Bãi Cháy, việc đi lại giữa hai khu vực Hòn Gai và Bãi Cháy phụ thuộc vào bến phà. Theo các tư liệu thời điểm công trình hoàn thành, bến phà từng phục vụ khoảng 700 chuyến mỗi ngày, vận chuyển hơn 50.000 lượt người; mỗi chuyến mất khoảng 10 phút. Khi cầu thông xe, bến phà Bãi Cháy chính thức khép lại sứ mệnh sau hơn nửa thế kỷ hoạt động.

Cầu Bãi Cháy được thiết kế với chiều dài cầu chính 903m, nhịp giữa 435m, rộng 25,3m. Tĩnh không thông thuyền cao 50m và rộng khoảng 130m, đủ điều kiện cho tàu trọng tải lớn qua lại. Cầu có 4 làn xe cơ giới cùng 2 làn dành cho xe thô sơ và người đi bộ. Công trình phải vượt qua eo Cửa Lục nhưng vẫn bảo đảm không gian cho tàu thuyền lưu thông phía dưới.

Tổng mức đầu tư công trình vào khoảng 2.140 tỷ đồng theo mặt bằng thời điểm đó, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Công trình do Viện Cầu và Kết cấu Nhật Bản (JBSI) thiết kế; liên danh Shimizu - Sumitomo Mitsui cùng một số nhà thầu Việt Nam tham gia thi công.

Điểm đặc biệt nhất của Cầu Bãi Cháy nằm ở hệ thống dây văng.

Khác với những cây cầu dây văng có hệ dây bố trí ở hai mặt phẳng hai bên cầu, Cầu Bãi Cháy sử dụng một mặt phẳng dây. Các dây văng tập trung theo một mặt phẳng dọc giữa cầu, tạo nên hình dáng thanh mảnh đặc trưng.

Với nhịp chính 435m, công trình đã vượt qua kỷ lục trước đó của cầu Sunshine Skyway tại Mỹ, có nhịp chính 400m, để trở thành cầu dây văng bê tông dự ứng lực một mặt phẳng dây có nhịp chính dài nhất thế giới vào thời điểm hoàn thành.

Nhìn từ xa, hệ thống dây văng cùng hai tháp cầu tạo nên hình dáng tựa những dây đàn. Cây cầu vì thế được ví như “Cung đàn Hạ Long”, một công trình nhân tạo được đặt trong cảnh quan đặc biệt của vịnh Hạ Long.

Đằng sau vẻ ngoài thanh mảnh ấy là một bài toán kỹ thuật phức tạp. Hai tháp cầu cao khoảng 140m, được kết nối với hệ thống 28 cặp dây văng để nâng đỡ kết cấu cầu. Ngày 30/4/2006, đốt bê tông cuối cùng dài 3,5m được đổ, chính thức hợp long hai phía của nhịp chính.

Biểu tượng của Hạ Long

Cầu Bãi Cháy còn đáng chú ý bởi đây là một trong những công trình hạ tầng lớn đầu những năm 2000 đưa nhiều kỹ thuật thi công tiên tiến vào thực tế Việt Nam.

Theo các tư liệu về công trình, biện pháp thi công móng giếng chìm hơi ép và móng cọc Shinco là những kỹ thuật lần đầu được áp dụng tại Việt Nam. Quá trình này cũng tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư trong nước tiếp nhận và làm chủ thêm các công nghệ xây dựng cầu hiện đại.

Đây cũng là lý do Cầu Bãi Cháy không chỉ được nhìn nhận như một công trình giao thông. Nó còn phản ánh một giai đoạn ngành xây dựng Việt Nam bắt đầu tiếp cận sâu hơn với những tiêu chuẩn và phương pháp thi công hiện đại của thế giới.

Ảnh: Lễ Lễ.

Toàn bộ dự án được triển khai trong khoảng 40 tháng. Cầu khởi công tháng 5/2003 và chính thức khánh thành ngày 2/12/2006. Công trình được đưa vào sử dụng sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Ngày Cầu Bãi Cháy thông xe cũng là ngày một chương giao thông của Hạ Long khép lại. Sau khi cầu được đưa vào sử dụng, bến phà Bãi Cháy ngừng hoạt động, thay bằng một tuyến đường vượt qua Cửa Lục liên tục và thuận tiện hơn. Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, cây cầu còn tạo thêm một điểm nhấn mới cho cảnh quan thành phố.

Hơn 20 năm sau, Việt Nam đã xuất hiện nhiều cây cầu có quy mô lớn hơn, nhịp dài hơn và công nghệ ngày càng hiện đại. Kỷ lục của Cầu Bãi Cháy cũng đã thuộc về những công trình khác.

Nhưng giá trị của cây cầu ở Hạ Long nằm ở một dấu mốc khác: đây là công trình cho thấy Việt Nam từng bước làm chủ những kết cấu cầu phức tạp, đồng thời biến một bài toán hạ tầng thành một công trình có giá trị biểu tượng.

Giữa vịnh Hạ Long, những sợi dây văng vẫn tạo nên dáng cong đặc trưng của “Cung đàn Hạ Long” – một dấu ấn của giai đoạn đầu thế kỷ XXI, khi những cây cầu hiện đại bắt đầu thay đổi diện mạo giao thông Việt Nam.

Cây cầu hơn 2.000 tỷ của Việt Nam từng vượt cả Mỹ để lập kỷ lục thế giới: nhịp dài 435 m, được ví như “cung đàn” vịnh - Ảnh 4.Không làm cáp treo, địa phương này quyết định xây cầu vượt biển 2000 tỷ đồng nối 2 hòn đảo: Dài 2,3km, thời gian di chuyển rút ngắn chỉ còn vài phút

2 hòn đảo này đều là những "viên ngọc thô" của biển Việt Nam, đang chờ du khách tới khám phá.

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cầu thủ Thái Lan sút penalty lên trời, ĐT Việt Nam ăn mừng như vừa có bàn thắng, phản ứng của Madam Pang trên khán đài mới gây sốt

Cầu thủ Thái Lan sút penalty lên trời, ĐT Việt Nam ăn mừng như vừa có bàn thắng, phản ứng của Madam Pang trên khán đài mới gây sốt Nổi bật

Madam Pang vừa đáp chân xuống Hà Nội đã gây sốt vì quá trẻ trung: Tuổi 60 như 30, "nghiện" làm 1 việc 0 đồng mỗi ngày để chống già

Madam Pang vừa đáp chân xuống Hà Nội đã gây sốt vì quá trẻ trung: Tuổi 60 như 30, "nghiện" làm 1 việc 0 đồng mỗi ngày để chống già Nổi bật

NSND Tự Long đội mưa chạy show, hát "Mẹ yêu con" cùng Sao Mai Hiền Anh

NSND Tự Long đội mưa chạy show, hát "Mẹ yêu con" cùng Sao Mai Hiền Anh

23:42 , 26/08/2026
Nữ ca sĩ đình đám tái hôn với Việt kiều, được yêu chiều vẫn làm nông dân trong biệt thự 13.500m2

Nữ ca sĩ đình đám tái hôn với Việt kiều, được yêu chiều vẫn làm nông dân trong biệt thự 13.500m2

23:12 , 26/08/2026
Phỏng vấn nóng Đình Bắc sau chức vô địch ASEAN Cup: "Kỷ nguyên vươn mình, cầu thủ nào cũng muốn vươn mình!"

Phỏng vấn nóng Đình Bắc sau chức vô địch ASEAN Cup: "Kỷ nguyên vươn mình, cầu thủ nào cũng muốn vươn mình!"

23:10 , 26/08/2026
Madam Pang phản ứng bất ngờ, nói 3 câu sau khi Thái Lan thua chung cuộc

Madam Pang phản ứng bất ngờ, nói 3 câu sau khi Thái Lan thua chung cuộc

22:59 , 26/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên