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NSND Tự Long đội mưa chạy show, hát "Mẹ yêu con" cùng Sao Mai Hiền Anh

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Lần đầu tiên đứng chung sân khấu với ca sĩ Hiền Anh trong đêm nhạc Vu Lan Duyên 8 tối 23/8 tại chùa Thiên Niên (Hà Nội), NSND Tự Long thừa nhận anh còn chưa kịp tập duyệt ca khúc "Mẹ yêu con".

Đêm nhạc khép lại hành trình văn hóa "Quay về đi, gặp lại Thanh Xuân của Mẹ", và điểm nhấn được chờ đợi nhất chính là màn song ca giữa NSND Tự Long với ca sĩ Hiền Anh. "Mẹ yêu con" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là ca khúc đã đi qua nhiều thế hệ, gắn liền với hình ảnh người mẹ Việt Nam, tình yêu dịu dàng và những mong ước giản dị dành cho con.

NSND Tự Long cho biết anh chưa từng đứng chung sân khấu với ca sĩ Hiền Anh trước đây, và riêng ca khúc "Mẹ yêu con" thì cũng chưa kịp chạy qua lấy một lần. Đã nhận lời nên anh phải rời một sự kiện khác, chạy về chùa Thiên Niên cho kịp giờ diễn giữa cơn mưa rất to của Hà Nội.

Vậy mà màn kết hợp ấy lại tạo nên một trong những khoảng lặng giàu cảm xúc nhất đêm diễn. Nếu Tự Long mang tới chất giọng và phong thái của người nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với sân khấu truyền thống, thì Hiền Anh, giải nhì Sao Mai 2007, tiếp nối câu chuyện bằng sự mềm mại của một giọng nữ. Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý vốn đã đi qua nhiều thế hệ khán giả Việt, gắn liền với hình ảnh người mẹ cùng những tình cảm thiêng liêng dành cho con.

Đặt vào không gian mùa Vu Lan, "Mẹ yêu con" không còn đơn thuần là một tiết mục âm nhạc mà thành lời nhắc về những điều bình dị dễ bị bỏ quên giữa nhịp sống hiện đại. Đó có khi chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm có đủ mặt cả nhà, hay khoảnh khắc được ngồi cạnh mẹ mà chẳng cần nói gì.

Duyên 8 mang chủ đề "Quay về đi, gặp lại thanh xuân của mẹ" được dựng như một hành trình trải nghiệm thay vì chỉ là đêm nhạc. Từ không gian tĩnh lặng của trạm Cội nguồn, những khung hình gia đình tại photobooth ký ức, các giá trị di sản, cho đến những lá thư khán giả viết gửi mẹ rồi mới khép lại bằng tiếng hát, mỗi chặng đều được thiết kế để người tham dự tìm thấy một phần ký ức của chính mình.

Bên cạnh Tự Long và Hiền Anh, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Nguyên, Diệu Đan, Lê Anh, Lê Trang, diễn viên Đào Hoàng Yến cùng các khách mời đặc biệt NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ và NSƯT Hồng Liên. Sự có mặt của các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực tạo nên một không gian nghệ thuật đa dạng nhưng cùng hướng về một chủ đề xuyên suốt là gia đình, lòng biết ơn và cội nguồn.

Và khi "Mẹ yêu con" vang lên qua tiếng hát của hai người, những câu chuyện lớn về văn hóa cuối cùng cũng trở về với điều gần gũi nhất là tình mẹ. Có những ca khúc không chỉ nghe bằng tai mà còn cảm bằng ký ức, và đây là một trong số đó.

Theo PV

Phụ nữ mới

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