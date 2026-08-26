Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Madam Pang phản ứng bất ngờ, nói 3 câu sau khi Thái Lan thua chung cuộc

| | Lifestyle

Tuyển Việt Nam thi đấu không tốt trong hiệp 1 và để thua với tỷ số 0-1.

Madam Pang (Nualphan Lamsam, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan) là một trong những quan chức đã dự khán khi tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2026 trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Thái Lan thi đấu cực kỳ cố gắng ở lượt về nhưng chỉ có được kết quả hoà 2-2, qua đó để thua tuyển Việt Nam chung cuộc 2-4 sau hai lượt trận.

Ngay sau trận đấu, Madam Pang lập tức đăng tải một thông điệp trên trang cá nhân. Bà viết đúng 3 câu ngắn gọn: “Cảm ơn tất cả các cầu thủ. Cảm ơn tất cả các câu lạc bộ. Cảm ơn tất cả các cổ động viên bóng đá”.

Madam Pang đăng trên mạng xã hội ngay sau trận đấu.

Dòng trạng thái này thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Có tới hơn 5,5 ngàn lượt tương tác, hơn 1,2 ngàn lượt bình luận chỉ sau khoảng 10 phút.

Trước đó, trong trận đấu, vị chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cũng khiến người hâm mộ phải bất ngờ vì một số khoảnh khắc khi bà xuất hiện trên sóng truyền hình.

Ngay đầu hiệp hai, Thái Lan được hưởng penalty và cầu thủ đội khách đã sút bóng lên trời. Sau đó, máy quay truyền hình bắt được khoảnh khắc Madam Pang nở nụ cười rất tươi trên khán đài.

Sau đó, khi Thái Lan có bàn thắng vươn lên dẫn 2-1 ở phút 85, bà Pang dường như đang bận… nhắn tin điện thoại nên đã bỏ lỡ màn ăn mừng.

Cầu thủ Thái Lan sút penalty lên trời, ĐT Việt Nam ăn mừng như vừa có bàn thắng, phản ứng của Madam Pang trên khán đài mới gây sốt

Theo Tiểu Lâm Mộc

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cầu thủ Thái Lan sút penalty lên trời, ĐT Việt Nam ăn mừng như vừa có bàn thắng, phản ứng của Madam Pang trên khán đài mới gây sốt

Cầu thủ Thái Lan sút penalty lên trời, ĐT Việt Nam ăn mừng như vừa có bàn thắng, phản ứng của Madam Pang trên khán đài mới gây sốt Nổi bật

Madam Pang vừa đáp chân xuống Hà Nội đã gây sốt vì quá trẻ trung: Tuổi 60 như 30, "nghiện" làm 1 việc 0 đồng mỗi ngày để chống già

Madam Pang vừa đáp chân xuống Hà Nội đã gây sốt vì quá trẻ trung: Tuổi 60 như 30, "nghiện" làm 1 việc 0 đồng mỗi ngày để chống già Nổi bật

Lý do Văn Vĩ rời sân sau 10 phút đá chung kết ASEAN Cup 2026

Lý do Văn Vĩ rời sân sau 10 phút đá chung kết ASEAN Cup 2026

22:40 , 26/08/2026
Mẹ Thành Chung tiết lộ biến cố gia đình, cố giấu để con trai tập trung thi đấu tại AFF Cup

Mẹ Thành Chung tiết lộ biến cố gia đình, cố giấu để con trai tập trung thi đấu tại AFF Cup

22:20 , 26/08/2026
Nữ NSƯT U100: "Tôi xin khoe, tôi vừa được 60 năm tuổi Đảng"

Nữ NSƯT U100: "Tôi xin khoe, tôi vừa được 60 năm tuổi Đảng"

22:15 , 26/08/2026
Nhà ở quê của Hoà Minzy

Nhà ở quê của Hoà Minzy

21:52 , 26/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên