Madam Pang phản ứng bất ngờ, nói 3 câu sau khi Thái Lan thua chung cuộc
Tuyển Việt Nam thi đấu không tốt trong hiệp 1 và để thua với tỷ số 0-1.
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Madam Pang (Nualphan Lamsam, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan) là một trong những quan chức đã dự khán khi tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2026 trên sân Mỹ Đình.
Tuyển Thái Lan thi đấu cực kỳ cố gắng ở lượt về nhưng chỉ có được kết quả hoà 2-2, qua đó để thua tuyển Việt Nam chung cuộc 2-4 sau hai lượt trận.
Ngay sau trận đấu, Madam Pang lập tức đăng tải một thông điệp trên trang cá nhân. Bà viết đúng 3 câu ngắn gọn: “Cảm ơn tất cả các cầu thủ. Cảm ơn tất cả các câu lạc bộ. Cảm ơn tất cả các cổ động viên bóng đá”.
Dòng trạng thái này thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Có tới hơn 5,5 ngàn lượt tương tác, hơn 1,2 ngàn lượt bình luận chỉ sau khoảng 10 phút.
Trước đó, trong trận đấu, vị chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cũng khiến người hâm mộ phải bất ngờ vì một số khoảnh khắc khi bà xuất hiện trên sóng truyền hình.
Ngay đầu hiệp hai, Thái Lan được hưởng penalty và cầu thủ đội khách đã sút bóng lên trời. Sau đó, máy quay truyền hình bắt được khoảnh khắc Madam Pang nở nụ cười rất tươi trên khán đài.
Sau đó, khi Thái Lan có bàn thắng vươn lên dẫn 2-1 ở phút 85, bà Pang dường như đang bận… nhắn tin điện thoại nên đã bỏ lỡ màn ăn mừng.
Đời sống Pháp luật