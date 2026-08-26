Nữ ca sĩ đình đám tái hôn với Việt kiều, được yêu chiều vẫn làm nông dân trong biệt thự 13.500m2

Từ "Mắt nai cha cha cha" đến nữ ca sĩ được chồng làm hậu phương

Hồng Ngọc sinh năm 1978 tại Bình Phước, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là tay trống, còn mẹ từng là ca sĩ phòng trà. Từ khi còn nhỏ, Hồng Ngọc đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Khi hơn 10 tuổi, cô từng đoạt giải nhất cuộc thi hát Hoa phượng đỏ; đến năm 1996, nữ ca sĩ giành giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình.

Những năm cuối thập niên 1990, Hồng Ngọc được biết đến khi hoạt động trong nhóm Năm Dòng Kẻ. Nhóm được thành lập từ năm 1999, ban đầu mang tên Du Ca, sau đó đổi thành Năm Dòng Kẻ. Hồng Ngọc từng là một trong những thành viên của đội hình được khán giả yêu mến trước khi tách nhóm để phát triển con đường riêng.

Ca sĩ Hồng Ngọc

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ đến vào đầu những năm 2000. "Mắt nai cha cha cha" của nhạc sĩ Sỹ Luân trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi Hồng Ngọc, đưa cô đến gần hơn với đông đảo khán giả. Ca khúc này từng giúp cô nhận giải Ca sĩ yêu thích của Làn Sóng Xanh. Bên cạnh đó, màn kết hợp với Đàm Vĩnh Hưng trong "Vùng trời bình yên" cũng để lại dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Khi sự nghiệp đang có nhiều thuận lợi, Hồng Ngọc sang Mỹ lập nghiệp. Tại đây, nữ ca sĩ gặp ông bầu Việt kiều Thomas Tâm Nguyễn - người sau này trở thành bạn đời của cô. Trước khi đến với Thomas Tâm Nguyễn, Hồng Ngọc từng trải qua một lần hôn nhân tan vỡ. Sự quan tâm, thấu hiểu và động viên của anh đã giúp trái tim cô vui trở lại và tin vào tình yêu.

Hai người gắn bó từ năm 2006 và tổ chức đám cưới tại Mỹ năm 2009. Điều khiến Hồng Ngọc nhiều lần nhắc đến chồng với sự biết ơn không chỉ nằm ở tình cảm mà còn ở cách anh đồng hành với công việc của cô.

Hồng Ngọc và ông xã Thomas Tâm Nguyễn

Thomas Tâm Nguyễn đứng phía sau việc sản xuất, tư vấn, nhận show và đảm nhận nhiều công việc liên quan đến hoạt động ca hát của vợ. Khi Hồng Ngọc biểu diễn tại hải ngoại, anh cũng đóng vai trò như một người quản lý, giúp cô có thể tập trung nhiều hơn vào chuyên môn.

Cuộc hôn nhân này cũng giúp Hồng Ngọc có một gia đình mà cô từng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng. Năm 2025, nhân kỷ niệm 19 năm gắn bó, nữ ca sĩ gọi Thomas Tâm là bạn đời, tri kỷ và là người luôn sẵn sàng gánh vác những lo toan trong gia đình. Cô cho rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người là một sự sắp đặt đặc biệt của số phận.

Không chỉ chăm sóc vợ con trong cuộc sống thường nhật, Thomas Tâm còn từng khiến Hồng Ngọc bất ngờ khi mua tặng cô một căn nhà ở Florida sau khi biết vợ mong muốn có một nơi nghỉ dưỡng gần biển.

Tổ ấm hạnh phúc của nữ ca sĩ

Cuộc sống bình yên, làm "nông dân" trong cơ ngơi 13.500m2

Sau nhiều năm sống tại Mỹ, Hồng Ngọc tìm thấy niềm vui trong một nhịp sống bình dị hơn. Nếu trước đây khán giả quen với hình ảnh nữ ca sĩ trên sân khấu, thì hiện tại, cô dành phần lớn thời gian trong tuần cho gia đình, nhà cửa và khu vườn.

Cuối năm 2025, vợ chồng Hồng Ngọc cùng 3 con đã chuyển về căn nhà mới ở Dallas, Texas. Cơ ngơi có diện tích khoảng 13.500m2, gồm một căn biệt thự, khoảng sân cỏ rộng và khu vực dành cho việc nuôi gà. Nữ ca sĩ còn dành một khoảng đất trước nhà để trồng hoa hồng. Những khóm hoa được chăm sóc cẩn thận, tạo thành điểm nhấn cho khu vườn và không gian đặt tượng Đức Mẹ.

Biệt thự rộng 13.500m2 - nơi Hồng Ngọc và gia đình đang sống ở Mỹ

Từ một người thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, Hồng Ngọc giờ đây có thể thoải mái điều khiển máy cắt cỏ, đào đất hay chăm đàn gà. Cô tự nhận mình giống một "nông dân thực thụ". Việc thường xuyên làm vườn dưới nắng khiến làn da nữ ca sĩ rám hơn, nhưng đổi lại cô được nhận xét trông khỏe khoắn, nhiều năng lượng.

Điều đáng nói là Hồng Ngọc dường như không xem cuộc sống giản dị này là sự thu hẹp của hào quang. Với cô, những buổi sáng quanh quẩn trong vườn, nấu ăn, chăm sóc con hay nghe tiếng cười của người thân mới là những niềm vui đáng giá.

Clip Hồng Ngọc cắt cỏ làm vườn trong biệt thự rộng lớn

Trong căn nhà rộng, cuộc sống của gia đình vẫn có những khoảnh khắc rất đỗi đời thường: vợ chồng cùng ngồi uống cà phê, các con chơi đùa ngoài sân, đàn gà chạy quanh khu vườn và những quả trứng được thu hoạch mỗi ngày. Những điều nhỏ bé ấy mang đến cho Hồng Ngọc cảm giác đủ đầy sau nhiều năm bận rộn với sân khấu.

Dù dành nhiều thời gian cho gia đình, Hồng Ngọc chưa từ bỏ âm nhạc. Hiện cô chủ yếu nhận show vào cuối tuần hoặc hỗ trợ chồng tổ chức các chương trình dành cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại.