Chân dung Wanchai - cầu thủ vừa ghi bàn cho Thái Lan vừa phản lưới nhà

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 đã khép lại song dư âm có lẽ sẽ gây ấn tượng sâu sắc với người xem trong nhiều ngày tới. Một trong số đó là cái tên Wanchai Jarunongkran - cầu thủ Thái Lan.

Wanchai Jarunongkran (Ảnh: Changsuk)

Phút 85, Wanchai Jarunongkran ghi bàn giúp Thái Lan dẫn Việt Nam 2 - 1, níu lại hy vọng lật ngược tình thế sau khi đã thua 0 - 2 ở trận lượt đi. Nhưng đến phút 90+4, cũng chính cầu thủ này đưa bóng vào lưới nhà trong một tình huống phản công của Việt Nam. Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2, Việt Nam thắng chung cuộc 4 - 2 và bảo vệ thành công chức vô địch.

Chỉ trong ít phút, Wanchai Jarunongkran đi từ người hùng thành cái tên để lại khoảnh khắc cay đắng nhất cho Thái Lan trong trận chung kết. Sau trận đấu, thông tin về cầu thủ sinh năm 1996 nhanh chóng được tìm kiếm.

Wanchai sở hữu vẻ ngoài điển trai (Ảnh: IGNV)

Wanchai Jarunongkran là con trai duy nhất trong gia đình, có một chị gái. Anh bắt đầu chơi bóng từ khoảng năm 6 tuổi và cũng là người đầu tiên trong gia đình theo đuổi môn thể thao này.

Người trực tiếp dạy Wanchai chơi bóng từ nhỏ là bố. Dù không phải cầu thủ chuyên nghiệp, bố của anh có niềm đam mê lớn với bóng đá và dành thời gian tập luyện cùng con trai. Đây cũng là cách Wanchai đến với môn thể thao này, trước khi bước vào con đường chuyên nghiệp.

Wanchai có gốc Hoa và mang biệt danh “Chai”. Theo thông tin từng được truyền thông Thái Lan đăng tải, biệt danh này có liên quan đến một câu chúc năm mới bằng tiếng Trung.

Điều đáng chú ý là Wanchai không đi theo con đường đào tạo quen thuộc của nhiều cầu thủ trẻ Thái Lan. Anh chưa từng theo học trường thể thao hay tham gia tuyển chọn vào một trường thể thao chuyên nghiệp.

Năm 12 tuổi, Wanchai bắt đầu tập bóng tại lò trẻ Osotspa trong kỳ nghỉ hè. Khoản lương đầu tiên anh nhận được từ bóng đá là 8.000 baht (6,3 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Khi đó, Wanchai quyết định tặng toàn bộ số tiền cho các thành viên ban huấn luyện, những người đã trực tiếp đào tạo mình.

Trước khi gắn bó với vị trí hậu vệ trái, Wanchai từng thử sức ở nhiều vị trí khác nhau, từ tiền vệ cánh trái, tiền vệ đến tiền đạo. Phải đến năm cuối cấp 3, anh mới chuyển xuống đá hậu vệ trái và gắn bó với vị trí này.

Wanchai bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 2016. Trước khi lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan vào năm 2017, anh mới chỉ có khoảng 2 năm thi đấu chuyên nghiệp. Khi ấy, cái tên Wanchai vẫn là một gương mặt khá mới với người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

Hiện tại Wanchai đã trở thành một cầu thủ được chú ý tại Thái Lan. Theo Transfermarkt, chàng cầu thủ được định giá 300.000 euro (tương đương 9,1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).

Bên cạnh câu chuyện trên sân cỏ, ngoại hình của Wanchai Jarunongkran cũng nhanh chóng trở thành điểm khiến nhiều người chú ý.

Qua những hình ảnh đời thường được chia sẻ, cầu thủ người Thái Lan sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, lông mày đậm và làn da rám nắng. Kiểu tóc đen cắt gọn cùng vóc dáng cao lớn, săn chắc càng khiến vẻ ngoài của Wanchai có phần nổi bật.

Một số hình ảnh khác của Wanchai Jarunongkran

Ngay sau trận đấu, Instagram của Wanchai Jarunongkran cũng trở thành địa chỉ được nhiều CĐV tìm đến. Người hâm mộ Việt Nam lẫn Thái Lan tràn vào trang cá nhân của hậu vệ này, để lại hàng loạt bình luận xoay quanh màn thể hiện đặc biệt trong trận chung kết. Trước đó, tài khoản Instagram của anh vốn có hơn 14.000 người theo dõi, nhưng chỉ sau một trận đấu, cái tên Wanchai bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng hai nước.

Trong khi một bộ phận CĐV Thái Lan tiếc nuối và động viên cầu thủ này sau pha phản lưới nhà, nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng tìm đến để nhắc lại khoảnh khắc quyết định ở phút bù giờ.